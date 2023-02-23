30 строительно-инженерных ляпов, которые вызывают смех и слёзы

Всем нам свойственно ошибаться. Но ляпы и ошибки инженеров и строителей - это отдельная история. Хочется, чтобы то, что строится на долгие годы, хотя бы выглядело симпатично и служило долго. Однако, некоторые специалисты забывают об этом. Этот аккаунт собирает самые нелепые строительно-инженерные ляпы - от скамеек, которые "влепили" возле столбов, до проектирования домов, при виде которых хочется плакать. Взглянем на эти шедевры.