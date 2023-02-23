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30 строительно-инженерных ляпов, которые вызывают смех и слёзы

30 строительно-инженерных ляпов, которые вызывают смех и слёзы

Автор:
23 февраля 2023 18:48
Сообщество : Строитель
Метки: Строительство   дизайн   ляпы   неудачи   подборка   проектировка   смешно   смешные фото   строители   фото   
1116
31

Всем нам свойственно ошибаться. Но ляпы и ошибки инженеров и строителей - это отдельная история. Хочется, чтобы то, что строится на долгие годы, хотя бы выглядело симпатично и служило долго. Однако, некоторые специалисты забывают об этом. Этот аккаунт собирает самые нелепые строительно-инженерные ляпы - от скамеек, которые "влепили" возле столбов, до проектирования домов, при виде которых хочется плакать. Взглянем на эти шедевры.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Строительство   дизайн   ляпы   неудачи   подборка   проектировка   смешно   смешные фото   строители   фото   
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2  комментария
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1k
roman-delisov 58 минут назад
Комментарий к фото
А тут что не так? Это не защита окна, а чтобы из окна никто не выпал, маленький ребенок, например.
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73k
Viktor 50 минут назад
У меня так люк на чердак фиксируется, класс! А не ляп.

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