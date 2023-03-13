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В Уфе сильный ветер снёс купол с мечети-долгостроя

В Уфе сильный ветер снёс купол с мечети-долгостроя

Автор:
13 марта 2023 20:35
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Ар-Рахим   Башкирия   Строительство   видео   купол минарета   мечеть   уфа   
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За считанные секунды ветер сорвал конструкцию и та рухнула на землю.

Сегодня, 13 марта, мечеть "Ар-Рахим" лишилась одного из куполов. Позолоченная конструкция, венчающая минарет, недолго шаталась под порывами ветра и, в конце концов, упала за землю.


По счастью, при этом обошлось без дополнительных повреждений и жертв, но упавший купол вряд ли подлежит восстановлению. Кроме этого, он снёс строительные леса.


Падение купола попало на видео:


"Ар-Рахим" - настоящий долгострой, который много раз замораживали из-за нецелевого расходования средств. Начали строительство мечети в далёком 2007 году, и она до сих пор не введена в эксплуатацию. Глава Башкирии Радий Хабиров заявлял, что на завершение работ снова нужны деньги, и немалые - около 4 миллиардов рублей. Местные активисты даже обращались за финансовой помощью к главе Татарстана, но, видимо, нужной суммы так и не нашли.


Сроки сдачи мечети постоянно откладываются. Изначально ее хотели открыть в 2015 году, но когда, наконец, состоится это знаменательное для местных мусульман событие, точно ответить никто не может.

Источник:

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Метки: Ynews   Ар-Рахим   Башкирия   Строительство   видео   купол минарета   мечеть   уфа   
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11  комментариев
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20k
Davy Jones Час назад
А что, среди башкиров нет олигархов-масульман, чтобы достроить мечеть?
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20k
Corvus Corax 4 минуты назад
Не знаю, как называется такое завершение башни, не нашел в гугле, но это не купол...
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26k
Вован 12 минут назад
Ссылка youtu.be
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5k
Frank Borman 22 минуты назад
Видно, Аллах сильно рассердился на башкиров. Слишком много они грешат. А может, они водку жрут или великий пост не соблюдают в Рамадан? Или хрюшек кушают за милую душу? Аллах такое не прощает.
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308
Александр Поляков 23 минуты назад
алах это дьявол.
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5k
livaneth 24 минуты назад
А причастные к "нецелевому расходованию" Аллаха не боятся?
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166
babai65 Полчаса назад
Олигархи есть только и у них зеленое земноводное перекрывает доступ кислорода к организму.
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23k
MrGod 36 минут назад
Любое сооружение для богонужд является не целевое по использованию средств, толку от него людям ноль а доход, только в карман владельцам.
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113
Иванов MrGod 20 минут назад
За выдачу разрешения на строительство тоже кое что перепадает
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58k
Опиум для народа Час назад
Аллах шельму метит...)))
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