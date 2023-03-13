В Уфе сильный ветер снёс купол с мечети-долгостроя

За считанные секунды ветер сорвал конструкцию и та рухнула на землю.
Сегодня, 13 марта, мечеть "Ар-Рахим" лишилась одного из куполов. Позолоченная конструкция, венчающая минарет, недолго шаталась под порывами ветра и, в конце концов, упала за землю.
По счастью, при этом обошлось без дополнительных повреждений и жертв, но упавший купол вряд ли подлежит восстановлению. Кроме этого, он снёс строительные леса.
Падение купола попало на видео:
Источник:
"Ар-Рахим" - настоящий долгострой, который много раз замораживали из-за нецелевого расходования средств. Начали строительство мечети в далёком 2007 году, и она до сих пор не введена в эксплуатацию. Глава Башкирии Радий Хабиров заявлял, что на завершение работ снова нужны деньги, и немалые - около 4 миллиардов рублей. Местные активисты даже обращались за финансовой помощью к главе Татарстана, но, видимо, нужной суммы так и не нашли.
Сроки сдачи мечети постоянно откладываются. Изначально ее хотели открыть в 2015 году, но когда, наконец, состоится это знаменательное для местных мусульман событие, точно ответить никто не может.
Источник:
- Обратный штурм: на пропускном пункте в Грузии образовалась пробка из желающих въехать в РФ
- ФСБ предотвратила покушение на основателя "Царьграда" Малофеева и показала видео минирования его авто
- Уральские таможенники не пустили в Россию грузовик с 17 тоннами насвая
- "Я сделаю то, что должен": в Нижневартовске сотрудник мэрии взял в заложники ребёнка и начал стрелять
- Поплатилась за правду: Ирину Винер на два года отстранили от работы в Международной федерации гимнастики