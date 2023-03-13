В Уфе сильный ветер снёс купол с мечети-долгостроя

Сегодня, 13 марта, мечеть "Ар-Рахим" лишилась одного из куполов. Позолоченная конструкция, венчающая минарет, недолго шаталась под порывами ветра и, в конце концов, упала за землю.

По счастью, при этом обошлось без дополнительных повреждений и жертв, но упавший купол вряд ли подлежит восстановлению. Кроме этого, он снёс строительные леса.

Падение купола попало на видео: