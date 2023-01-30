В Рязанской области задержали навальниста, призывавшего к силовому свержению власти

Сравнение камер флагманских смартфонов - iPhone 14 Pro Max, Samsung Galaxy S22 Ultra и Xiaomi...

Полиция Нью-Йорка задержала грабительницу в доме Роберта Де Ниро

В Крыму задержали двух жительниц Судака, написавших лозунг в поддержку ВСУ

В США после задержания полицией погиб брат основательницы движения BLM

Трусы с секретом: в Болгарии задержали двух украинок, пытавшихся провезти около 12 килограммов...

В Рязанской области рабочие укладывали асфальт прямо в снег, а когда активистка стала снимать их...