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В Рязанской области задержали навальниста, призывавшего к силовому свержению власти

В Рязанской области задержали навальниста, призывавшего к силовому свержению власти

Автор:
30 января 2023 11:57
Сообщество : Криминал
Метки: задержание   навальный   оппозиция   полиция   призывы к свержению власти   рязанская область   
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Интернет-воину грозит до 7 лет колонии.

В Рязанской области силовики задержали 36-летнего местного жителя, который будучи сторонником Алексея Навального, строчил в интернетах призывы к свержению власти и всячески раскачивал лодку лозунгами про "мы здесь власть".

При этом безработный борец с режимом настолько боялся своего задержания, что месяцами не выходил на улицу, превратив свою квартиру в помойку.

В отношении "оппозиционера" возбудили уголовное дело по статье 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности"). Мужчине грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.

Источник:

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Метки: задержание   навальный   оппозиция   полиция   призывы к свержению власти   рязанская область   
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36  комментариев
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18k
сеньор Леонсио Час назад
Типичный навальнёнок!Живое подтверждение,что разруха не в сортирах,а в головах!

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198
Вася Васильев Минуту назад
так этому чёрту колония за пионер лагерь будет по факту.
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11k
Джон Уик 2 минуты назад
Это кто?
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198
Вася Васильев Джон Уик 2 минуты назад
сисян вроде
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11k
Rus77 8 минут назад
Ярко выраженный дегенерат!
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1k
Максим Макашев 12 минут назад
И поедет этот у.6.л.ю.д.о.к. осваивать "таёжный гектар" на 7 лет. А там - ТАЙГА - ЗАКОН, А МЕДВЕДЬ - ПРОКУРОР
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5k
Компьютер DELL монитором 12 минут назад
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16k
Alex PAW Полчаса назад
вот почему так, как приходят домой к борцуну с режимом, который требует навести порядок в стране, так у него дома срач , шо пипец
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12k
harlamov Полчаса назад
Язва у него что ли? Столько бутылок из под минералки, это пипец)
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72k
Доктор Джонс Полчаса назад
Вонючка: воняет в Интернете, воняет и в быту...
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7k
Том Сойер Полчаса назад
Очередной поллюционер и шатальщик рыжыма, дожил до 36 лет, а по уровню развития остался 14-летним....
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29k
Dobry vojak Svejk Z 38 минут назад
Истинное лицо оппозиции ))))) Сидит в собственном дерьме, но ругает за это власть)))
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25k
Matrosskin 46 минут назад
А всё почему ? Потому что Лехаима посадил прокляты тиран. Вот не посадили бы Алёшеньку - и мусор в квартире бы сам убирался, да. И обои бы поклеялись. И бабы бы какая-нибудь дала ( Лупка Хорёк например, ой простите - песец. Да нет, что такое - соболь же, да.). А теперь вот так - разруха

Ссылка www.youtube.com
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17k
Alex ASK 48 минут назад
Ну теперь хоть работать ручками научат дармоеда
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17k
Виталий Касандров 50 минут назад
Да в тюрьме ему будет не совсем комфортно .
Смотрящие такого бардака в камерах не допустят.
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 54 минуты назад
Чухан-навальнист)
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230
Хухрмухр 58 минут назад
Навальнист- какое громкое название.Обычный задрот засранец.Полицейскм надо было уронить его пару раз об косяк,мордой лица,такскаать.И сказать ,что при попытке к бегству.
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9k
Владимир 59 минут назад
Почему, что не сторонник Анального, то безработный? Или в "ПРБ" деньги просто так давать будут?
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1k
КолдурасЪ Час назад
Хоть отмоют теперь его,в тюремной душевой.
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23k
СергейПименов Час назад
Зато монитор на полкомнаты...
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230
Хухрмухр СергейПименов Час назад
Где там полкомнаты?У меня писят дюймов.И то уже кажется маленьким.Скоро еще больше возьму.
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230
Хухрмухр СергейПименов Полчаса назад
Так и я об этом.Я же не навальнист.
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230
Хухрмухр Шурман Полчаса назад
На компьютер?
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7k
Copycat Час назад
как его клопы не сожрали то не пойму

столько мусора там должна быть живность как рой зергов

ну и опять же вопрос такой - вот допустим я совершенно нейтральный человек, вне политики и мне показывают вот такого вот челка и говорят "это борец с режимом, навальнист"
у меня сразу желание появится вообще ничего общего с такими не иметь
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