В Рязанской области задержали навальниста, призывавшего к силовому свержению власти

Интернет-воину грозит до 7 лет колонии.
В Рязанской области силовики задержали 36-летнего местного жителя, который будучи сторонником Алексея Навального, строчил в интернетах призывы к свержению власти и всячески раскачивал лодку лозунгами про "мы здесь власть".
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При этом безработный борец с режимом настолько боялся своего задержания, что месяцами не выходил на улицу, превратив свою квартиру в помойку.
В отношении "оппозиционера" возбудили уголовное дело по статье 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности"). Мужчине грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.
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Смотрящие такого бардака в камерах не допустят.
столько мусора там должна быть живность как рой зергов
ну и опять же вопрос такой - вот допустим я совершенно нейтральный человек, вне политики и мне показывают вот такого вот челка и говорят "это борец с режимом, навальнист"
у меня сразу желание появится вообще ничего общего с такими не иметь
на старой работе был один недовольный властью но сыкливый в слух сказать чем именно и в целом заявить что не так . а потом на корпоративе выяснилось что он заднеприводный. вот они то и есть "лицо" оппозиции.