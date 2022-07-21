В Москве задержали группу цыган, воровавших мобильные телефоны

Сотрудники полиции в Москве задержали "лидера и участников организованной группы, которые подозреваются в краже дорогих телефонов у пассажиров столичного метрополитена", - цитирует официального представителя МВД России Ирину Волк агетство ТАСС. Как сообщили в ведомстве, среди 11 человек, промышлявших в метрополитене, были и практически дети 16 лет. Самому старшему участнику группы - 45 лет.

Роли в группе были чётко распределены. С "клиентами" - посетителями метро - работали, как правило девушки. Одна отвлекала, другая - похищала телефон, лежащий в кармане верхней одежды. Остальные члены ОПГ занимались сбытом украденного.