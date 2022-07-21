FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 6288 постов • 861 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
В Москве задержали группу цыган, воровавших мобильные телефоны

В Москве задержали группу цыган, воровавших мобильные телефоны

Автор:
21 июля 2022 10:00
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   банда   задержание   кража   опг   полиция   скупка краденного   телефоны   цыгане   
1145
2
1

Судя по "домишке", в котором проводился обыск, ромалэ промышляли не только телефонами...

Сотрудники полиции в Москве задержали "лидера и участников организованной группы, которые подозреваются в краже дорогих телефонов у пассажиров столичного метрополитена", - цитирует официального представителя МВД России Ирину Волк агетство ТАСС. Как сообщили в ведомстве, среди 11 человек, промышлявших в метрополитене, были и практически дети 16 лет. Самому старшему участнику группы - 45 лет.


Роли в группе были чётко распределены. С "клиентами" - посетителями метро - работали, как правило девушки. Одна отвлекала, другая - похищала телефон, лежащий в кармане верхней одежды. Остальные члены ОПГ занимались сбытом украденного.


Во время обысков на одном из столичных рынков, где у ОПГ была точка сбыта, а также по местам жительства подозреваемых полицейские изъяли более 100 телефонов, компьютерную технику и другие предметы, кооторые имеют прямое отношение к их преступной деятельности.


Подозреваемые арестованы, а уголовные дела о кражах в их отношении объединены в одно производство. Сообщается, что в полицию уже обратились шестеро пострадавших от рук ОПГ, и стражи порядка уверены, что это не окончательное число ограбленных.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Ynews   банда   задержание   кража   опг   полиция   скупка краденного   телефоны   цыгане   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Shade116 Час назад
Я гуманист, но если дело касается цыган, то всех бы истребил)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
268
Lexx Секунду назад
Ну вот посадят их в тюрьму, через несколько лет они выйдут. Что они перевоспитаются и пойдут на завод работать? Ага щаззз, наоборот ещё более матёрыми станут. Пора расконсервировать "Дахау".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
тов.Suhov 18 минут назад
Не уинауат. Ага...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Natalia 22 минуты назад
Работаю около м.Парк Культуры, тут этих цыган... стоят милостыню просят с табличками, смешно смотреть. И люди подают ведь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Вася 24 минуты назад
мерзкие вредные паразиты, единственное государство, где им быстро указали место и отучили беспределить, это - СССР. Занимались мелочёвкой, ездили "бутыыылки" по дворам орали да порнокарты с календарями продавали по поездам, или петушки на палочке на базаре , но особо не выпендривались, сидели тише воды ниже травы, а многих ещё и работать научили на заводах
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
сеньор Леонсио Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
Aleksandr 38 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
255
Dima Udo 38 минут назад
По моему сейчас не выгодно воровать смартфоны, т.к. хозяин может превратить его в кирпич с помощью компьютера !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Ваня 56 минут назад
цыгане, говоришь...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
pinbalist Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Corvus Corax Час назад
Прям можно подумать, что кого-то накажут... ага...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
TapokSudby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

105008



Другие посты автора
Популярное в сообществах
20+ уморительных кадров с нашими любимыми котейками
20+ уморительных кадров с нашими любимыми котейками
"Будут очень маленькие сборы": комик Незлобин отменил концерты по Европе в поддержку Украины
"Будут очень маленькие сборы": комик Незлобин отменил концерты по Европе в поддержку...
События на Украине 20- 21 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 20- 21 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Всё больше людей уверены, что Максим Галкин — гей
Всё больше людей уверены, что Максим Галкин — гей
Актеры, которым пришлось сняться с роли не по своей воле
Актеры, которым пришлось сняться с роли не по своей воле
Простой в использовании пылесос для влажной и сухой уборки Redkey W12 со скидкой 60%
Простой в использовании пылесос для влажной и сухой уборки Redkey W12 со скидкой 60%
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#Разное#картинки#в мире#автомобили#автомир#Приколы#Россия#фотографии
#Юмор#интересное#подборка#люди#маразм#дтп#Ynews#Прошлое#Еда#шоу бизнес
#прикол#факты#интересно#история#аварии#забавно#истории#сарказм#кино#авто аварии
Простой в использовании пылесос для влажной и сухой уборки Redkey W12 со скидкой 60% Простой в использовании пылесос для влажной и сухой уборки Redkey W12 со скидкой 60% В Екатеринбурге задержали двух мигрантов, укравших награды ветерана ВОВ В Екатеринбурге задержали двух мигрантов, укравших награды ветерана ВОВ "За Русь хочу стоять!": в Москве задержали мужчину, угрожавшего взорвать гранату, если его не возьмут в армию "За Русь хочу стоять!": в Москве задержали мужчину, угрожавшего взорвать гранату, если его не... Полицейские задержали дагестанца, оскорблявшего пассажиров в московском автобусе Полицейские задержали дагестанца, оскорблявшего пассажиров в московском автобусе Американские преступники стали использовать новый способ кражи бензина Американские преступники стали использовать новый способ кражи бензина После отключения электроэнергии в квартире омич украл светофор После отключения электроэнергии в квартире омич украл светофор

На что жалуетесь?

Вернуться