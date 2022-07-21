В Москве задержали группу цыган, воровавших мобильные телефоны

Судя по "домишке", в котором проводился обыск, ромалэ промышляли не только телефонами...
Сотрудники полиции в Москве задержали "лидера и участников организованной группы, которые подозреваются в краже дорогих телефонов у пассажиров столичного метрополитена", - цитирует официального представителя МВД России Ирину Волк агетство ТАСС. Как сообщили в ведомстве, среди 11 человек, промышлявших в метрополитене, были и практически дети 16 лет. Самому старшему участнику группы - 45 лет.
Роли в группе были чётко распределены. С "клиентами" - посетителями метро - работали, как правило девушки. Одна отвлекала, другая - похищала телефон, лежащий в кармане верхней одежды. Остальные члены ОПГ занимались сбытом украденного.
Во время обысков на одном из столичных рынков, где у ОПГ была точка сбыта, а также по местам жительства подозреваемых полицейские изъяли более 100 телефонов, компьютерную технику и другие предметы, кооторые имеют прямое отношение к их преступной деятельности.
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Подозреваемые арестованы, а уголовные дела о кражах в их отношении объединены в одно производство. Сообщается, что в полицию уже обратились шестеро пострадавших от рук ОПГ, и стражи порядка уверены, что это не окончательное число ограбленных.
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АНТИФИШКИ
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