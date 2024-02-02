Туристы из России устроили субботник на пляже в Индии и попали в новости

Россиянам, приехавшим на отдых в Индию, не понравился мусор на пляже популярного курорта Керала и они по-хозяйски решили его убрать, чем вызвали бурное обсуждение и волну споров среди местных жителей.
Ролики и фото с акции быстро завирусились в соцсетях, на них него обратило внимание издание Times of India.
Проявив поразительную гражданскую ответственность, группа российских туристов недавно взяла на себя задачу решить растущую проблему мусора на пляже Форт-Кочи
, — говорится в материале.
Как пишет издание, это показало несоответствие между представлением о пляже Форт-Кочи, часто посещаемом туристами, и правдой о его замусоренных берегах.
К тому же, местные власти задались вопросом: что делает коммунальная служба? – сообщило The Times of India.
Организаторы акции выставили на мешках с мусором плакат: «Присоединяйтесь к нам, призывают русские. Сделайте уборку вокруг: соберите мусор в мешки, сожгите его или закопайте». Впрочем, этот призыв в полной мере относится не только к штату Керала, но и к более популярному у россиян Гоа, где оже полно мусора на пляжах.
После субботника, организованного российскими туристами, компания Kerala Tourism инициировала расследование текущего состояния побережья. А Обществу охраны наследия власти поручили проконтролировать работы по уборке пляжа.
Россияне добираются до курортов Кералы с пересадками, порой дорога занимает сутки и более. Туроператоры формируют туры с перевозкой иностранными авиакомпаниями. Например, недельный пакет в отель Raheem Residency с завтраком на 17 февраля стоит от 154 тыс. руб. на одного, - сообщает туристический портал ТурДом.
Источник:
- Необычные пляжные запреты разных стран
- Жаркие пляжи прошлых эпох. 14 исторических кадров, которые не оставят вас равнодушными
- Россияне на Бали устроили "новую Москву" и бесят местных
- Водонаева нервно курит в сторонке: правдивый фотоотчёт с пляжей Анапы
- Несмотря ни на что: фото из Феодосии с отдыха россиянок
Как они могли проявить гражданскую ответственность в стране, гражданами которой не являются, в статье не уточняется.
Иначе у них ещё 1000 лет порядка не будет.
Хотите чтобы к вам ехали отдыхать иностранцы, прекратите гадить под себя.