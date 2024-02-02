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Туристы из России устроили субботник на пляже в Индии и попали в новости

Туристы из России устроили субботник на пляже в Индии и попали в новости

Автор:
02 февраля 2024 23:59
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Индия   отдых   пляж   россияне   субботник   туристы   
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Россиянам, приехавшим на отдых в Индию, не понравился мусор на пляже популярного курорта Керала и они по-хозяйски решили его убрать, чем вызвали бурное обсуждение и волну споров среди местных жителей.

Ролики и фото с акции быстро завирусились в соцсетях, на них него обратило внимание издание Times of India.

Проявив поразительную гражданскую ответственность, группа российских туристов недавно взяла на себя задачу решить растущую проблему мусора на пляже Форт-Кочи

, — говорится в материале.


Как пишет издание, это показало несоответствие между представлением о пляже Форт-Кочи, часто посещаемом туристами, и правдой о его замусоренных берегах.

К тому же, местные власти задались вопросом: что делает коммунальная служба? – сообщило The Times of India.

Организаторы акции выставили на мешках с мусором плакат: «Присоединяйтесь к нам, призывают русские. Сделайте уборку вокруг: соберите мусор в мешки, сожгите его или закопайте». Впрочем, этот призыв в полной мере относится не только к штату Керала, но и к более популярному у россиян Гоа, где оже полно мусора на пляжах.
После субботника, организованного российскими туристами, компания Kerala Tourism инициировала расследование текущего состояния побережья. А Обществу охраны наследия власти поручили проконтролировать работы по уборке пляжа.

Россияне добираются до курортов Кералы с пересадками, порой дорога занимает сутки и более. Туроператоры формируют туры с перевозкой иностранными авиакомпаниями. Например, недельный пакет в отель Raheem Residency с завтраком на 17 февраля стоит от 154 тыс. руб. на одного, - сообщает туристический портал ТурДом.

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Метки: Индия   отдых   пляж   россияне   субботник   туристы   
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27k
Вован 2 часа назад
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226
Деньги Есть Час назад
"Проявив поразительную гражданскую ответственность, группа российских туристов недавно взяла на себя задачу решить растущую проблему мусора на пляже Форт-Кочи"

Как они могли проявить гражданскую ответственность в стране, гражданами которой не являются, в статье не уточняется.
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Шлагбаумэн Час назад
Один Тарасик уже поставил минусик. Ну он же Тарасик...
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1k
likiloki Час назад
Какому хозяину понравится, когда гости тычут в мусор его дома или, тем паче, начнут прибираться, еще и сделав национальный акцент, иносказательно указав свое превосходство своей расы в чистоплотности. Какими бы благими намерениями они не руководствовались, у простых жителей Индии такое поведение может вызвать негативную реакцию. Хочется прибраться, сделай это без дешевого пиара с неопределенными последствиями.
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KlyaksaZ
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