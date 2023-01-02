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Смельчак в одних трусах сумел дать отпор ворам

Смельчак в одних трусах сумел дать отпор ворам

Автор:
02 января 2023 09:28
Сообщество : Истории
Метки: в мире   в трусах   видео   грабитель   люди   мужчина   отпор   фото   
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Австралиец, вставший утром пораньше, чтобы идти на рыбалку, выглянул в окно и увидел, что какие-то преступные типы открыли машину его дочери и роются в ней.

Мужчина, который представился только как Стив, выскочил на улицу, чтобы вступить с ворами в битву. При этом отца семейства не особенно волновало то, что преступников пятеро, а также то, что он был одет всего лишь в одни только трусы. Как ни странно, но драка закончилась бегством злодеев. Видимо, они не ожидали такого отчаянного отпора. И это даже несмотря на то, что двое незнакомцев были вооружены. У одного имелся нож, у другого — бита.

Что ж, Стив может гордиться собой. Он рассказал, что драка с криминальными личностями принесла ему лишь две неприятности — небольшой порез и прозвище, которым наградили его родственники и друзья. Смельчака теперь называют супергероем по имени Капитан Трусы.

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Метки: в мире   в трусах   видео   грабитель   люди   мужчина   отпор   фото   
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3  комментария
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Shtoppi Час назад
<<Смельчака теперь называют супергероем по имени Капитан Трусы.>>
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У нас за такие фокусы точно бы в клетку загремел, потому что посмел дать отпор преступникам, пока статисты пиписьники не подоспели, чтобы ничего не сделать.
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