Смельчак в одних трусах сумел дать отпор ворам

Мужчина, который представился только как Стив, выскочил на улицу, чтобы вступить с ворами в битву. При этом отца семейства не особенно волновало то, что преступников пятеро, а также то, что он был одет всего лишь в одни только трусы. Как ни странно, но драка закончилась бегством злодеев. Видимо, они не ожидали такого отчаянного отпора. И это даже несмотря на то, что двое незнакомцев были вооружены. У одного имелся нож, у другого — бита.