30 примеров, как маркетологи дурят потребителей с помощью упаковки

Сложно описать словами обиду, которую испытываешь, когда открываешь гигантскую и сочную пачку чипсов и видишь, что воздуха там в два раза больше самих чипсов. К счастью, пользователи сети без устали работают, чтобы уличить недобросовестных производителей в таком мошенничестве: даже целые сабреддиты этому посвящают.