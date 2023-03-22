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30 примеров, как маркетологи дурят потребителей с помощью упаковки

30 примеров, как маркетологи дурят потребителей с помощью упаковки

Автор:
22 марта 2023 21:44
Сообщество : Жизнь
Метки: Reddit   дизайн   маркетинг   покупки   упаковка   фотографии из соцсетей   
3203
31

Сложно описать словами обиду, которую испытываешь, когда открываешь гигантскую и сочную пачку чипсов и видишь, что воздуха там в два раза больше самих чипсов. К счастью, пользователи сети без устали работают, чтобы уличить недобросовестных производителей в таком мошенничестве: даже целые сабреддиты этому посвящают.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   дизайн   маркетинг   покупки   упаковка   фотографии из соцсетей   
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27  комментариев
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9k
au3 4 часа назад
"2. Корейские школьники собрали плот из пачек чипсов, чтобы доказать, что в них слишком много воздуха"

Без воздуха до магазина доедут не чипсы, а крошка.
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105
Иванов Час назад
31. Налоги в России всего 13%.
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26k
БамбарбияКиргуду Час назад
Просто надо на месте вскрывать упаковку,а если не хватает,добавлять из других упаковок.Тогда справедливость восторжествует.Только как это бритишам обьяснить.
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26k
БамбарбияКиргуду Час назад
К счастью, пользователи сети без устали работают, чтобы уличить недобросовестных производителей в таком мошенничестве: даже целые сабреддиты этому посвящают.
-----------------------
И что,помогло чем нибудь?
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2k
Andy Birkin 2 часа назад
Для них уже разогрели котёл
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2k
Сергей Лаврушкин 2 часа назад
эти производители - паскуды !

здесь поможет только массовый игнор. их продукции.
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5k
Frank Borman 2 часа назад
"Не на@бешь - не проживешь" - 1я заповедь маркетологов, когда они разрабатывают пакаджи для своих мерчандайзов, которые потом втюхивают консюмерам.
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9k
Хатуль Мадан 2 часа назад
На боих упаковках указано 60 грамм. Кто кого и где надул? Разве что производитель упаковку.
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2k
013 в Тентуре 2 часа назад
Ну так не покупайте такое говно, в чём проблема?
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2k
Aleks 2 часа назад
Греки любят пафосно дурить, в ресторанах блюдо дары моря, все в росписях мифов, приносят огроменное блюдо еды, начинаешь есть, а там мастерски взбитый салат , свернутый так, что создает объем, ну и по маленьким кусочкам морских продуктов, на взгляд создается здоровенное огромное блюдо, фиг сьешь за час. Но начав, быстро стает понятно что пафосно надули. А вес за счет блюда, у него очень толстое дно керамическое, весом более трех кило, отсюда и ощущение изобилия. Еды на самом деле мало, а стоит в два раза больше чем в обычном ресторане. Греки мастера пустить пыль в глаза.
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9k
kirpal 3 часа назад
Минусовать не буду, но пост туфта. Особенно эти высеры к каждой картинке. Не нравится $20 за 11 конфет платить? Ну не плати, ёпта.
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8k
Elena Ki 3 часа назад
В самом низу рожков от мороженого обычно 2-2.5см чистого твердого шоколада. Без мороженого. А то оно бы протекало и капало.
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1k
Нудник Шпилкес 3 часа назад
на первой фото написано 150 штук, а на второй по факту 75, в два раза меньше. Это либо действительно вопиющая наглость, либо наглая подстава)))
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10k
GRuslan 3 часа назад
Маркетолог, наё.щик и пи.ор это синонимы.
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1k
mosfan 3 часа назад
Веганский мясной фарш? Веганы, вы серьёзно? Кого вы обманываете? Возьмите большой стейк из мраморной говядины, и съешьте его без гарнира.
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25k
Егор 4 часа назад
Как цинично подметил один спортсмен: Ваши ожидания это Ваши проблемы.
Ссылка youtu.be
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3k
александр 4 часа назад
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