30 примеров, как маркетологи дурят потребителей с помощью упаковки

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Сложно описать словами обиду, которую испытываешь, когда открываешь гигантскую и сочную пачку чипсов и видишь, что воздуха там в два раза больше самих чипсов. К счастью, пользователи сети без устали работают, чтобы уличить недобросовестных производителей в таком мошенничестве: даже целые сабреддиты этому посвящают.
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2. Корейские школьники собрали плот из пачек чипсов, чтобы доказать, что в них слишком много воздуха
3. Единственная функция этой упаковки — заставить покупателя думать, что это целая бутылка, а не маленький тюбик
13. "У моего фонарика оторвалась панель, обнажив кусок бетона: видимо, чтобы фонарик казался более прочным и тяжелым"
20. "Вы, наверное, можете себе представить разочарование моей дочери, когда мы открыли этот "супернабор"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Без воздуха до магазина доедут не чипсы, а крошка.
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И что,помогло чем нибудь?
здесь поможет только массовый игнор. их продукции.
Мужик пишет письмо на спичечную фабрику: "Я на протяжении 10 лет покупаю спички Вашей фабрики и считаю количество спичек в коробке. Вы их кладёте то 59, то 60 штук, иногда 61, а вчера положили 56. Вы что там, совсем [мат]?"