18 маркетинговых уловок на грани фола

Маркетологи — невероятно хитрые люди, способные продать буквально всё (и даже больше, если их хорошо об этом попросить)!
Они знают психологию покупателей, поэтому точно могут предсказать, каким товарам будет отдаваться наибольшее предпочтение в будние дни или праздники. А наивные клиенты даже не подозревают, что за каждым их шагом пристально следят.
Продажники давно поняли, что почти ни один покупатель не способен удержаться, когда его со всех сторон окружают яркие упаковки с интересным дизайном. Поэтому, слушая советы маркетологов, производители стараются никогда не жалеть сил и средств на создание привлекательной обёртки. Однако почти всегда за красотой кроется и обратная сторона, которую можно увидеть, сняв красивую упаковку.
Кажется, кусочек должен быть немного больше
Хитрое дно в упаковке
Это называется усадка. Компании делают это, чтобы продавать контейнеры, которые выглядят большими, но имеют небольшой объём. Так товары остаются дешёвыми.
Эту коробку продают, как «метровый сникерс», хотя сбоку написано точное количество батончиков
Новый дизайн каким-то образом ещё и отразился на размере чипсов
Дизайн с прикольчиком
Не производители, а хитрецы
Главное, правильно выложить товар. Вдруг покупатели просто ничего не заметят?
Теперь я понимаю, почему эта коробка конфет была такой дешёвой
Я всегда смотрю по весу. Если он не соответствует заявленной цене, я кладу товар обратно.
Я буду смеяться, когда они начнут класть в коробку металлические утяжелители, как это делают иногда с электроникой.
В маркетинге порой работают крайне изобретательные люди
Такая большая упаковка и так мало конфет
Рассчитывал купить целую упаковку фарша, а в результате получил лишь половину
Да, люди, продающие это, невероятные хакеры.
Где справедливость в этом мире?
Горшочек, полный разочарования
Наверняка человек сильно удивился, открыв упаковку
Я бы хотел съесть кусочек Toblerone размером с моё лицо.
Большие порции!
Зачем так много пространства между печеньками?
Они могут утверждать, что это делается для того, чтобы печенье не ломалось и не слипалось, но это явно чушь.
Не уловка, а экономия!
А где обещанная начинка?
Продажа воздуха
Источник:
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