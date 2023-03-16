18 маркетинговых уловок на грани фола

Они знают психологию покупателей, поэтому точно могут предсказать, каким товарам будет отдаваться наибольшее предпочтение в будние дни или праздники. А наивные клиенты даже не подозревают, что за каждым их шагом пристально следят.

Продажники давно поняли, что почти ни один покупатель не способен удержаться, когда его со всех сторон окружают яркие упаковки с интересным дизайном. Поэтому, слушая советы маркетологов, производители стараются никогда не жалеть сил и средств на создание привлекательной обёртки. Однако почти всегда за красотой кроется и обратная сторона, которую можно увидеть, сняв красивую упаковку.

Кажется, кусочек должен быть немного больше