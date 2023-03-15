30 омерзительных фото, которые хочется немедленно развидеть

Заплесневелая еда, кишки, вываливающиеся наружу в фильме ужасов, всё то, что лично вы считаете верхом мерзости — казалось бы, люди стараются избегать таких вещей или хотя бы отворачиваться от них, правда? А вот и не всегда. Нередко мы испытываем странное удовольствие, глядя на такие омерзительные штуки, и, похоже, так и появился сабреддит с названием-призывом «Заставь меня страдать». Отодвиньте тарелку подальше: подборка не для слабых желудком!