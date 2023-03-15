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30 омерзительных фото, которые хочется немедленно развидеть

30 омерзительных фото, которые хочется немедленно развидеть

Автор:
15 марта 2023 20:29
Сообщество : Жизнь
Метки: Reddit   гадость   жесть   мерзость   не для слабонервных   фотографии из соцсетей   
1325
31

Заплесневелая еда, кишки, вываливающиеся наружу в фильме ужасов, всё то, что лично вы считаете верхом мерзости — казалось бы, люди стараются избегать таких вещей или хотя бы отворачиваться от них, правда? А вот и не всегда. Нередко мы испытываем странное удовольствие, глядя на такие омерзительные штуки, и, похоже, так и появился сабреддит с названием-призывом «Заставь меня страдать». Отодвиньте тарелку подальше: подборка не для слабых желудком!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   гадость   жесть   мерзость   не для слабонервных   фотографии из соцсетей   
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2  комментария
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scorpick 9 минут назад
Не, не перелом. Я однажды в дырку в полу ногой провалился, у меня нога до колена почернела, даже испугался, что гангрена, ампутация и всё такое. Тупо ушиб мягких тканей. Выглядит жёстко, да.
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