30 омерзительных фото, которые хочется немедленно развидеть

Заплесневелая еда, кишки, вываливающиеся наружу в фильме ужасов, всё то, что лично вы считаете верхом мерзости — казалось бы, люди стараются избегать таких вещей или хотя бы отворачиваться от них, правда? А вот и не всегда. Нередко мы испытываем странное удовольствие, глядя на такие омерзительные штуки, и, похоже, так и появился сабреддит с названием-призывом «Заставь меня страдать». Отодвиньте тарелку подальше: подборка не для слабых желудком!
2. "Черная плесень, выросшая в кошачьей миске, которую оставили замоченной в воде на несколько недель"
3. "У мужа сильная аллергия на собак. Вот что произошло, когда он купил игровую приставку у людей, которые солгали, что у них нет домашних животных"
10. "У нас в доме много лет постоянно то и дело вылезали муравьи, и сегодня, крася стены, мы обнаружили, откуда они берутся"
14. "Шрам после открытой репозиции и внутренней фиксации. Похоже на мяч для американского футбола"
21. "Бородавка у меня на пальце, которую уже много лет ничего не берет. Она почти вся отвалилась после заморозки, но продолжает возвращаться"
22. "Он был там около часа, и я не могла его вытащить, потому что он был слишком далеко под веком, и мне пришлось ждать, пока он не сдвинется сам"
23. "Заметил этих существ у основания унитаза. Убрал их с отбеливателем, а они снова появились через пару дней. Какого черта?"
26. "Дом друзей, стакан прямо из посудомоечной машины, и волосы, кажется, каким-то образом впечатались в стекло"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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