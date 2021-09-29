Когда упаковка лучше самого товара

Над тем, чтобы упаковка притягивала взгляд и вообще нравилась потребителю, маркетологи работают так же тщательно, как и над самим товаром. И бывает так, что создателям упаковки удается вырваться вперед: их детище привлекает больше внимания и симпатии, чем то, что в нем лежит. Как, например, в этих случаях.

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Бутылка воды, добытой с ледников 0 Источник:

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Штрих-код на пакете с китайской лапшой 0 Источник:

Мужская расческа 0 Источник:

Логотип ДНК-тестов для собак изображает собаку, а также центральную часть структурной формулы кода генома 0 Источник:

Одноразовая мини-упаковка оливкового масла в форме оливки 0 Источник:

Честность - лучшая политика 0 Источник: "Нет, увлажняющее действие масла ши не сделает вас крутым. Здесь больше подойдут слова "гладкий и шелковистый".

Штрих-код для пасты 0 Источник:

Простое устройство для определения того, насколько бережно обращалдись с вашим хрупким грузом: наклейте его на упаковку - и вы поймете, был ли он брошен или перевернут, и даже на сколько именно градусов 0

К мясным чипсам прилагается отдельно упакованная зубная нить. Очень кстати! 0 Источник:

Даже разные продукты одного бренда идеально совпадают по дизайну упаковок 0 Источник:

Коробка из-под памперсов легко превращается в пиратское сокровище или космический корабль 0 Источник:

"Наш супермаркет украсил манго наклейками - и теперь они похожи на стаю птиц!" 0 Источник:

Когда упаковка становится товаром: надувные бумажные подушки. Занимает не больше места, чем обычный пакет, и к тому же легко утилизуется 0 Источник:

Дырки в сыре располагаются самым стратегическим образом 0 Источник:

У бутылки с шампунем есть волосы, так что ребенок по ходу дела может поучиться мыть голову на специальном тренажере 0 Источник:

Необычнеый штрих-код - половина успеха! 0 Источник:

Не нужно уметь читать, чтобы понять: в этой упаковке - товары для собак. Обратите внимание на ИВ - собачий профиль и t, виляющую хвостом 0 Источник:

Вот что значит - индивидуальный дизайн! 0 Источник: