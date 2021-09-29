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Когда упаковка лучше самого товара

Когда упаковка лучше самого товара (20 фото)

Автор:
29 сентября 2021 12:22
Сообщество : Фабрика идей
Метки: дизайн   идеи   маркетинг   необычно   оригинально   стиль   товары   упаковка   
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Над тем, чтобы упаковка притягивала взгляд и вообще нравилась потребителю, маркетологи работают так же тщательно, как и над самим товаром. И бывает так, что создателям упаковки удается вырваться вперед: их детище привлекает больше внимания и симпатии, чем то, что в нем лежит. Как, например, в этих случаях.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дизайн   идеи   маркетинг   необычно   оригинально   стиль   товары   упаковка   
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