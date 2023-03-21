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Убийственный креатив: Роспотребнадзор выпустил ролик ко Всемирному дню поэзии

Убийственный креатив: Роспотребнадзор выпустил ролик ко Всемирному дню поэзии

Автор:
21 марта 2023 15:39
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Всемирный день поэзии   Маяковский   видео   гигиена   просвещение   роспортебнадзор   
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Теперь вы точно будете соблюдать санитарные нормы (нет).

Сотрудники Роспотребнадзора по случаю Всемирного дня поэзии записали видео с отрывками стихов Владимира Маяковского, в котором напомнили населению о самых простых правилах гигиены. В ролике приняли участие работники ведомства из разных областей, используя различный реквизит и все свои актёрские способности.


Борьба за санитарное просвещение и пропаганда здорового образа жизни – темы, ставшие неотъемлемой частью его поэтического наследия

В ведомстве отметили, что стихи Маяковского были выбраны неспроста. Он один из немногих поэтов, уделявших в своём творчестве особое внимание к вопросам здорового образа жизни и гигиены. Также там рассказали несколько интересных фактов о знаменитом поэте:


Написал 35 четверостиший о гигиене, постоянно носил с собой мыльницу и регулярно мыл руки, брался за ручку двери только через платок или в перчатках.

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Метки: Всемирный день поэзии   Маяковский   видео   гигиена   просвещение   роспортебнадзор   
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9  комментариев
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10k
Andrey Jigan 3 часа назад
Шо это было?!!??!!!!

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15k
эмосурикат прямоползающий Минуту назад
я единственно не очень понял почему выбрали композицию "время вперед " для фоновой музыки?
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11k
GROMOZEKA 45 минут назад
А че, в целом неплохо.
Даже на текстах классика.
Единственное со звуком и задним фоном поработать
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22k
Сталкер Час назад
В целом – нормуль.

И без "модных" нынче пошлости и юморка "ниже пояса" – за это отдельное спасибо!
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7k
Иван Васильевич 2 часа назад
Я понимаю, когда сотрудники что-то креативят внутри коллектива, но зачем это на публику демонстрировать!
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1k
Никита Сергеевич 3 часа назад
Ничего плохого... Как смогли, так и сделали. Автор, какую актерскую игру ты увидеть хочешь от простых сотрудников?!!
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1k
Шапкин 4 часа назад
Это ППЦ.
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2k
Nyash 4 часа назад
мои уши закровоточили
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