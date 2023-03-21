Убийственный креатив: Роспотребнадзор выпустил ролик ко Всемирному дню поэзии

В ведомстве отметили, что стихи Маяковского были выбраны неспроста. Он один из немногих поэтов, уделявших в своём творчестве особое внимание к вопросам здорового образа жизни и гигиены. Также там рассказали несколько интересных фактов о знаменитом поэте:

Написал 35 четверостиший о гигиене, постоянно носил с собой мыльницу и регулярно мыл руки, брался за ручку двери только через платок или в перчатках.