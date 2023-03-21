Убийственный креатив: Роспотребнадзор выпустил ролик ко Всемирному дню поэзии

Теперь вы точно будете соблюдать санитарные нормы (нет).
Сотрудники Роспотребнадзора по случаю Всемирного дня поэзии записали видео с отрывками стихов Владимира Маяковского, в котором напомнили населению о самых простых правилах гигиены. В ролике приняли участие работники ведомства из разных областей, используя различный реквизит и все свои актёрские способности.
Борьба за санитарное просвещение и пропаганда здорового образа жизни – темы, ставшие неотъемлемой частью его поэтического наследия
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В ведомстве отметили, что стихи Маяковского были выбраны неспроста. Он один из немногих поэтов, уделявших в своём творчестве особое внимание к вопросам здорового образа жизни и гигиены. Также там рассказали несколько интересных фактов о знаменитом поэте:
Написал 35 четверостиший о гигиене, постоянно носил с собой мыльницу и регулярно мыл руки, брался за ручку двери только через платок или в перчатках.
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Даже на текстах классика.
Единственное со звуком и задним фоном поработать
И без "модных" нынче пошлости и юморка "ниже пояса" – за это отдельное спасибо!