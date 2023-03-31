Гордость садовода: 30 добрых и забавных фото от любителей копать грядки

«...но я узнала, что если разбросать их на ягодных грядках до появления ягод, птицы будут клевать камни; они им не понравятся, так что они не станут клевать ягоды, когда те вырастут. Каждый день у моих малиновых кустов летало по восемь ворон, а с тех пор, как я раскидала камни — ни одной».