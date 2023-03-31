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Гордость садовода: 30 добрых и забавных фото от любителей копать грядки

Гордость садовода: 30 добрых и забавных фото от любителей копать грядки

Автор:
31 марта 2023 23:56
Сообщество : Дачники
Метки: Reddit   огород   огородники   сад   садоводство   урожай   фотографии из соцсетей   
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Если вам всегда казалось, что возиться в огороде — это для старичков и хоббитов, да и вообще, растения мрут от одного вашего взгляда, возможно, парочка фото из сабреддита для садоводов всё же вдохновят вас попробовать себя в этом занятии. Ведь любой может вырастить хотя бы горстку помидорок — достаточно приложить немного усилий и запастись терпением.

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«Он живет на полуметровом валуне и содержит множество вечнозеленых и лиственных деревьев и почвопокровных растений, мхов и суккулентов. Это миниатюрная живая экосистема, которая спит зимой и является приютом для пчел, птиц, бабочек, жуков и фей».

8. «Все смеялись надо мной, что я «посадила» камешки в виде клубники...»

«...но я узнала, что если разбросать их на ягодных грядках до появления ягод, птицы будут клевать камни; они им не понравятся, так что они не станут клевать ягоды, когда те вырастут. Каждый день у моих малиновых кустов летало по восемь ворон, а с тех пор, как я раскидала камни — ни одной».

«Садоводство очень помогает мне пережить действительно тяжелые моменты. Октябрь — месяц рождения и смерти моего сына. В октябре этого года его не будет 2 года. В этом году ему исполнилось бы 19».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   огород   огородники   сад   садоводство   урожай   фотографии из соцсетей   
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STRiX 38 минут назад
5 помидоров, нашли чем гордиться. Мы урожай "мешками" собирали, не знаю какая там земля, но при их климате, стыдно делиться такими результатами. Была у меня на днях по работе, одна советская актриса. Разговорились. Поведала что любит тоже сажать что-то. Выяснил, что ее любовь ограничивается тем, что, она просто пихает семена на улицу в землю, и на этом вся забота заканчивается. Естественно, там результаты аналогичные, что на многих фото.
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