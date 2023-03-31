Гордость садовода: 30 добрых и забавных фото от любителей копать грядки

Если вам всегда казалось, что возиться в огороде — это для старичков и хоббитов, да и вообще, растения мрут от одного вашего взгляда, возможно, парочка фото из сабреддита для садоводов всё же вдохновят вас попробовать себя в этом занятии. Ведь любой может вырастить хотя бы горстку помидорок — достаточно приложить немного усилий и запастись терпением.
2. «Собрал тыкву с растения, которое сын принес домой из детского сада в бумажном стаканчике; выросла только одна тыква, но она была огромной»
«Он живет на полуметровом валуне и содержит множество вечнозеленых и лиственных деревьев и почвопокровных растений, мхов и суккулентов. Это миниатюрная живая экосистема, которая спит зимой и является приютом для пчел, птиц, бабочек, жуков и фей».
4. «Моя собака умудрилась в прошлом году сожрать тыкву, выкакать семечки, случайно посадить удивительно плодотворный какашечный сад, а теперь мило позирует с детишками»
7. «Моя младшая сестра (13) разбила радужный сад. Она очень им гордится и хотела, чтобы я опубликовал это»
8. «Все смеялись надо мной, что я «посадила» камешки в виде клубники...»
«...но я узнала, что если разбросать их на ягодных грядках до появления ягод, птицы будут клевать камни; они им не понравятся, так что они не станут клевать ягоды, когда те вырастут. Каждый день у моих малиновых кустов летало по восемь ворон, а с тех пор, как я раскидала камни — ни одной».
«Садоводство очень помогает мне пережить действительно тяжелые моменты. Октябрь — месяц рождения и смерти моего сына. В октябре этого года его не будет 2 года. В этом году ему исполнилось бы 19».
13. «Вырастил этого потрясающего великана из семечка. Абсолютно в восторге. Моя гордость и радость»
14. «Гигантские томаты моего соседа весом 1,8 килограмма. Он очень ими гордится и просил поделиться со всеми»
20. «Жена разрешила мне оставить рассаду в гостиной, но только при условии, что она сможет превратить лампу в облако. По-моему, получилось довольно мило»
Источник: — переведено специально для fishki.net
- 30 омерзительных фото, которые хочется немедленно развидеть
- 30 примеров, как маркетологи дурят потребителей с помощью упаковки
- 30 горе-садоводов, которых ждал богатый урожай разочарования
- 30 отличных примеров ландшафтного дизайна своими руками
- Покупка на века: 30 вещей, которые прошли испытание временем