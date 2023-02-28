Когда начальство хочет как лучше, а получается как всегда

- Я работал в очень крупной и известной компании, у которой были колл-центры в США. Это те самые люди, которые звонят вам, когда вы пропускаете платежи по кредитной карте. Нелегкая работа, потому что никто не рад такому звонку.

Финансисты корпорации хотели снизить затраты и потребовали, чтобы мы переместились в офшор.

Так мы и сделали. Мы переехали в Ирландию. Протянули волоконно-оптические кабели в США, наняли англоговорящий персонал с акцентом, который любят американцы, и при этом экономия составила почти 40%. Кроме того, побили все рекорды по сумме сбора за один звонок. Огромная победа!

Но начальство недовольно. Мол, в Индии персонал ещё дешевле. Закрывайте колл-центры в Ирландии и переезжайте в Индию. Но только не в большой город в Индии, там слишком высокие зарплаты. Устраивайтесь за городом. Попробуете угадать, что произошло дальше?

На открытие колл-центра ушла целая вечность. Каждую ночь на строительную площадку совершались набеги, воровали строительные материалы. Пришлось нанять дополнительную охрану, чтобы медные провода, проложенные днём, не украли той же ночью. Вся подготовка заняла в 4 раза больше времени, а коммуникационная инфраструктура была гораздо хуже.

В итоге стоимость строительства, плохое качество связи и индийский акцент, который не нравится большинству американцев, привели к меньшим сборам, а значит, мы оказались в худшем положении, чем когда начинали. Однако финансовый директор получил повышение за новаторское мышление и умение сокращать расходы!