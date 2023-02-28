Когда начальство хочет как лучше, а получается как всегда

Истории из интернета на тему "Как ваша компания пыталась сэкономить деньги, но в итоге только их потеряла?".
- Компания увольняет кучу сотрудников с большим стажем, чтобы нанять новых за меньшие деньги. Тут они понимают, что не могут нанять новых людей за меньшие деньги, и в итоге нанимают новеньких почти за те же деньги, что им обходились сотрудники-ветераны. Оставшиеся ветераны в бешенстве, поскольку им приходится обучать людей, которые делают практически то же самое, чем занимаются они, но при этом не обладают должным опытом, и начинают уходить. В итоге компании приходится платить нескольким оставшимся сотрудникам со стажем ещё больше, чтобы те не ушли, а неопытным работникам платить почти столько же, сколько зарабатывали только что уволенные сотрудники.
Насколько я знаю, до увольнения старые сотрудники даже не думали жаловаться на зарплату. Сейчас отдел находится в худшем состоянии и обходится дороже, чем до этой попытки сэкономить.
- Компания вычла некую сумму из зарплаты сотрудника за то, что он что-то забыл сделать. Сотрудник пришел с адвокатом и подал на них в суд, заявив, что это компания не разработала надлежащие процедуры и системы сдержек и противовесов для сложного процесса, выиграл дело в суде, и в качестве компенсации компании велели выплатить ему гораздо большую сумму, чем та изначально удержала у него из зарплаты.
- Забавно, как компании думают, что лучший способ сэкономить деньги — это обмануть своих работников. Когда в действительности именно благодаря им компания так хорошо работает. Если кого и надо обманывать, так это руководство.
- Вы удивитесь, насколько бесполезны и излишни менеджеры среднего звена.
- Я работал в очень крупной и известной компании, у которой были колл-центры в США. Это те самые люди, которые звонят вам, когда вы пропускаете платежи по кредитной карте. Нелегкая работа, потому что никто не рад такому звонку.
Финансисты корпорации хотели снизить затраты и потребовали, чтобы мы переместились в офшор.
Так мы и сделали. Мы переехали в Ирландию. Протянули волоконно-оптические кабели в США, наняли англоговорящий персонал с акцентом, который любят американцы, и при этом экономия составила почти 40%. Кроме того, побили все рекорды по сумме сбора за один звонок. Огромная победа!
Но начальство недовольно. Мол, в Индии персонал ещё дешевле. Закрывайте колл-центры в Ирландии и переезжайте в Индию. Но только не в большой город в Индии, там слишком высокие зарплаты. Устраивайтесь за городом. Попробуете угадать, что произошло дальше?
На открытие колл-центра ушла целая вечность. Каждую ночь на строительную площадку совершались набеги, воровали строительные материалы. Пришлось нанять дополнительную охрану, чтобы медные провода, проложенные днём, не украли той же ночью. Вся подготовка заняла в 4 раза больше времени, а коммуникационная инфраструктура была гораздо хуже.
В итоге стоимость строительства, плохое качество связи и индийский акцент, который не нравится большинству американцев, привели к меньшим сборам, а значит, мы оказались в худшем положении, чем когда начинали. Однако финансовый директор получил повышение за новаторское мышление и умение сокращать расходы!
- Компания прекратила повышать зарплату сотрудникам низшего звена. Весь персонал был специально обучен работе с нашим продуктом. Они много лет работали и копили опыт, чтобы помогать клиентам.
Большинство штатных сотрудников ушли, и теперь это постоянно меняющийся штат сотрудников, за обучение которых компания выкладывает целое состояние, хотя они увольняются всего через полгода.
- Я тоже работал в такой компании, там была массовая утечка сотрудников, и годы опыта просто исчезли всего за несколько месяцев. Новых сотрудников некому было обучать, и им приходилось учиться самостоятельно, что не нравилось клиентам и приводило к огромным ежеквартальным убыткам.
- Микроменеджмент - это кошмар. Я хорошо справляюсь со своей работой. Моя роль в компании была разработана специально для эффективных работников. Но в пятницу я получил сообщение от начальника моего начальника, что я слишком много времени провожу вдали от своего рабочего места. Я хожу в офис каждый день, но у меня есть право работать из дома. Я много работаю, но у меня есть право иногда расслабиться. Теперь, когда я знаю, что если я пойду в офис, они будут стоять у меня над душой, угадайте, что? Я не собираюсь в офис. И я делаю ровно необходимый минимум. И я знаю многих других, которые заняли такую же позицию. Таким образом, вместо того чтобы позволить нам хорошо работать с высокими показателями, теперь ваши самые эффективные сотрудники делают абcолютный минимум. Удачи.
- Отключили систему ОВиК (отопление, вентиляция и кондиционирование), чтобы сэкономить на электроэнергии летом. В итоге им пришлось заплатить более полумиллиона долларов, чтобы избавиться от плесени. Дебилы.
- Компания отказалась поднять мне зарплату до уровня зарплаты коллеги не из-за разницы в опыте или нагрузке, а потому, что он был на пять лет старше меня. Я уволился, и тут до них дошло, что я выполнял кучу задач своего начальника и что мы с коллегой, по сути, работали за троих, поэтому им пришлось нанять двух человек, чтобы заменить одного меня. А потом тот мой коллега устал и тоже уволился.
Случалось ли с вами что-то подобное на работе?
Источник:
- Знаменитости, которые живут по соседству: 20 примеров
- "Только бирки на ноге не хватает": забавные случаи под наркозом
- А вы тоже любите дликие вкусовые сочетания?