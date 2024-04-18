19. «До ковида я работал в похоронном бюро, руководство в котором было откровенно так себе. Я был ассистентом на похоронах, и с одним из бальзамировщиков было очень трудно сработаться. Ее звали Эй Джей. Примерно за 4 дня до этой истории к Эй Джей попало тело мужчины, который умер от септицемии. Его должны были кремировать, поскольку тело уже было в плохом состоянии на момент смерти. Итак, Эй Джей пришла в голову блестящая идея оставить этого джентльмена на каталке на четыре дня без охлаждения, раз уж его все равно кремируют.

Конечно же, мне поручили перевезти его в крематорий вместе с Эй Джей. Мы вошли в комнату для бальзамирования и обнаружили, что покойный раздулся, и из его мочевого катетера на пол вытекала серая жижа. Если бы у чумы был запах, то это была бы эта жидкость. Она пахла как предупреждение для примитивной ящерной части моего мозга. Описать эту жидкость как дурно пахнущую — ничего не сказать. Эту жидкость можно было почувствовать и ощутить в воздухе.

Эй Джей и я надели наше снаряжение, и, к счастью, поскольку она уже положила его на каталку, нам не пришлось особо напрягаться для перемещения тела. К сожалению, каталка была относительно старой, и одно из колес приходилось разблокировать вручную руками, так как ножная педаль была слишком ржавой.

Эй Джей сказала мне разблокировать колесо, и я осторожно наклонился и сделал это. И тут ей пришла в голову блестящая идея в шутку сильно встряхнуть каталку, из-за чего серая жижа потекла через край прямо мне на макушку, проникнув под мою защиту для глаз и маску. Я закрыл рот и глаза, чтобы стекающая по ним жидкость не попала внутрь, и спокойно прошел в туалет для сотрудников в каком-то онемевшем состоянии шока. Когда владельцы похоронного бюро заметили мой видок, меня отправили домой с оплатой оставшейся части дня».