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В Петербурге не могут найти управу на двух пенсионерок, объявивших войну камере в лифте

В Петербурге не могут найти управу на двух пенсионерок, объявивших войну камере в лифте

Автор:
22 марта 2023 17:54
Сообщество : Жить в России
Метки: Санкт-Петербург   безумие   видео   жалобы   камера   лифт   пенсионерки   
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Что с этими людьми не так?

Жители одного из многоквартирных домов на улице Беринга в Санкт-Петербурге устали жаловаться в полицию на двух пожилых подруг, которые совместно сошли с ума и на протяжении длительного времени пытаются загадить лифт и уничтожить в нём камеру.


Действия двух соседок абсолютно не поддаются логике. Одна из них пыталась и пытается разбить, выковырять отвёрткой или заклеить камеру, а вторая зачем-то приносит в лифт мочу своего не кастрированного кота и разбрызгивает на стены.

На пожилых диверсанток написано уже не одно заявление, но в полиции лишь пожимают плечами. Хотя, если по-хорошему, давно уже следовало привлечь за мелкое хулиганство. Интересно, что делается в головах у таких людей, зачем и для чего они вытворяют такие вещи?

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Метки: Санкт-Петербург   безумие   видео   жалобы   камера   лифт   пенсионерки   
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65  комментариев
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2k
ChePaev 8 часов назад
"Интересно, что делается в головах у таких людей, зачем и для чего они вытворяют такие вещи?" (с)
Ничего интересного в тех головах нет. Это просто так начинает свистеть бидон, начальная стадия шизофрении. Сначала появляется навязчивая идея, внушенная себе самой, что с лифтом что то не так, потом будут кучи мусора с помойки в лифт и домой тащить, потом мания преследования, чертей гонять и так вплоть до поджога или выхода в окно. Если сразу не пресечь это, признав больными этих людей и отправив на принудительное лечение, дальше будет только хуже.
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5k
Frank Borman 47 минут назад
Бабки боевые. Сразу видно старую закалку - это бывшие сотрудницы органов госбезоапасности, сейчас на пенсии. Т.Андропов умел подбирать кадры.
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26k
БамбарбияКиргуду 59 минут назад
Да всё прекрасно лечится.Пи.з.дю.ли-практически идеальное лекарство.
Ссылка www.youtube.com
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2k
Сергей Лаврушкин 2 часа назад
да чё ментам рыпаться то,

когда военкомат кошачей мочой будут поливать, тогда и приходите.
запишут как терроризм ..
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6k
Андрей Крылов 2 часа назад
Старсеский маразм . Не лечитсяни как. К сожалению деменция ни как не поддаётся ни чему и не повод для уголовного преследования. Тут только терпеть или попытасться сдать слабоумного индивида на подизненное доживание в психушку- хоспис. Это слодно. но реально. И дело не в том что это как-то подло и мерзко. Такие люди могут быть опасны как для окружающих, так и для себя. Им нуден присмотр. Ни кто от такого не застрахован. Но... ВОт бывает, что взрывается газ в квартире. Добрая половина случаев по причине того, что жили там вот такие, не очень адекватные люди...
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69
Екатерина Иванова Андрей Крылов Час назад
Похоже на вызов Cornho, но тут даже он испугался :)
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0
Sergej 2 часа назад
в цивилизованных странах нанимают фирму которая устраняет причинённый ущерб а счёт потом выписывают виновникам торжества. После первого счёта на пару сотен евро обычно желание поганить проходит.
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3k
Евгений 3 часа назад
Придумал!

каждый день ловить их в лифте и бить, а когда они побегут с заявлением в полицию, сказать им, что ни чем не можем помочь, камеры какие-то бабки сломали!
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10k
Летучий Мыш 4 часа назад
Прям так и шизанулись напару, ага. Не, по другому заяву писать надо: диверсанты это
, ходят, че то разливают, камеры бьют, а потом рраз, и сожгут весь подъезд?Или военкомат.

Ссылка youtu.be
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66k
SAndre 4 часа назад
есть управляющая компания
почему она не взыскивает с них ущерб? пару-тройку раз провести вплоть до суда и как бабка отшепчет
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691
Igor Grishaev 5 часов назад
Зря, зря уничтожили карательную психиатрию. Отдыхали бы старушки сейчас на Пряжке, видели цветные сны..
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5k
A 5 часов назад
Тут надо не с бабками, в первую очередь, что-то делать, а с ментами, которые сидят и нихрена не реагируют на заявления.
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4k
Виктор Штурмаревич 5 часов назад
Бабки или не ёпаны или не 3,14зжены
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8k
Copycat 5 часов назад
седина в бороду - бес в ребро)
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13k
a_komolow 5 часов назад
Весна! Количество шизиков растёт в геометрической прогрессии
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462
Вася Васильев 6 часов назад
дверь этим мартышкам залить пеной, свет отрезать. и так раз в неделю )) Да много чего не криминального и весёлого можно с этими паскудами сотворить )
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462
Вася Васильев noName 4 часа назад
Как убьют так и приходите... А вообще волне хватит залить мандатр хорошим перцем, пару тройку раз. Жестоко конечно но увы такие слегка поехавшие от безнаказанности очень хорошо и быстро понимают только через боль. Можно конечно выключить камеру в лифте и потом залить перцем + застопорить ход кабины. Есть конечно минусы в том смысле, что пока оно будет по кабине метаться может стены помять... но в лифт больше никогда заходить не будет.
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462
Вася Васильев noName 4 часа назад
Настоящих буйных мало.. и вот эти точно не они. Просто оборзевшее мурло..
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4k
Трям 6 часов назад
Когда свалят по своим бабским делам - залить замочную скважину эпоксидкой или иглу там сломать (в зависимости от типа замка) По ночуют пару раз на улице и потратятся на слесарей и замки - мозги сразу просветлеют.
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27
Андрей 6 часов назад
у них там что ,монтажную пену не продают ?
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2k
Диагноз 6 часов назад
Максимки Галкина на них нет...
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1k
Александр Долматов 6 часов назад
"но в полиции лишь пожимают плечами..."
То есть порча муниципального имущества нынче официально ненаказуема?
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18k
Robin Hood 6 часов назад
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5k
Горожанин 7 часов назад
Флюстрация отношений с соседями. А душа просит выхода. Органическая недостаточность находит свои естественные пути решения этого вопроса. Лечение - пока ещё бесплатное.
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