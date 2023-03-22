В Петербурге не могут найти управу на двух пенсионерок, объявивших войну камере в лифте

Жители одного из многоквартирных домов на улице Беринга в Санкт-Петербурге устали жаловаться в полицию на двух пожилых подруг, которые совместно сошли с ума и на протяжении длительного времени пытаются загадить лифт и уничтожить в нём камеру.





Действия двух соседок абсолютно не поддаются логике. Одна из них пыталась и пытается разбить, выковырять отвёрткой или заклеить камеру, а вторая зачем-то приносит в лифт мочу своего не кастрированного кота и разбрызгивает на стены.