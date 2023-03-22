В Петербурге не могут найти управу на двух пенсионерок, объявивших войну камере в лифте

Что с этими людьми не так?
Жители одного из многоквартирных домов на улице Беринга в Санкт-Петербурге устали жаловаться в полицию на двух пожилых подруг, которые совместно сошли с ума и на протяжении длительного времени пытаются загадить лифт и уничтожить в нём камеру.
Действия двух соседок абсолютно не поддаются логике. Одна из них пыталась и пытается разбить, выковырять отвёрткой или заклеить камеру, а вторая зачем-то приносит в лифт мочу своего не кастрированного кота и разбрызгивает на стены.
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На пожилых диверсанток написано уже не одно заявление, но в полиции лишь пожимают плечами. Хотя, если по-хорошему, давно уже следовало привлечь за мелкое хулиганство. Интересно, что делается в головах у таких людей, зачем и для чего они вытворяют такие вещи?
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- В Екатеринбурге пара в лифте устроила мордобой, а потом помирилась, убирая следы побоища
- По стопам Лепса: Стас Барецкий поучаствовал в драке у паба, но оказался избит и ограблен
- В Питере пассажиры выгнали из автобуса цыганок, заподозрив их в воровстве
- Пенсионерки четыре дня просидели в лифте и спаслись самостоятельно
- В Бийске парень не устоял перед своим отражением в зеркале лифта
Ничего интересного в тех головах нет. Это просто так начинает свистеть бидон, начальная стадия шизофрении. Сначала появляется навязчивая идея, внушенная себе самой, что с лифтом что то не так, потом будут кучи мусора с помойки в лифт и домой тащить, потом мания преследования, чертей гонять и так вплоть до поджога или выхода в окно. Если сразу не пресечь это, признав больными этих людей и отправив на принудительное лечение, дальше будет только хуже.
когда военкомат кошачей мочой будут поливать, тогда и приходите.
запишут как терроризм ..
каждый день ловить их в лифте и бить, а когда они побегут с заявлением в полицию, сказать им, что ни чем не можем помочь, камеры какие-то бабки сломали!
почему она не взыскивает с них ущерб? пару-тройку раз провести вплоть до суда и как бабка отшепчет
тебе приносят заявления раз в неделю на двух бабок, у которых есть целая куча справок из самых разных дурок нашей необъятной Родины
т.е. по факту ты по закону их привлечь ни к чему не можешь, а заявление на возмещение почему-то не подается
да и подаваться оно должно не в полицию, а в суд
нет внятного ущерба, непонятен круг пострадавших и как именно они от этого пострадали
итак, твои действия?.........
но у бабок есть справки со всех скорбных домов России и ближнего зарубежья
и что делать?
То есть порча муниципального имущества нынче официально ненаказуема?