В Екатеринбурге пара в лифте устроила мордобой, а потом помирилась, убирая следы побоища

После этого видео в интернете появился еще один ролик с участием девушки, мелькавшей на кадрах с дракой. Героиня сюжета, видимо, решила, что популярность их паре ни к чему, и залила камеры в лифте и в подъезде краской из баллончика. Новое видео появилось в местном паблике "Инцидент Екатеринбург" и вызвало бурное обсуждение у подписчиков.