FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 4590 постов • 767 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
В Екатеринбурге пара в лифте устроила мордобой, а потом помирилась, убирая следы побоища

В Екатеринбурге пара в лифте устроила мордобой, а потом помирилась, убирая следы побоища (6 фото + 2 видео)

Автор:
14 июля 2021 09:15
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   драма   екатеринбург   камера   лифт   сериал   
1181
6
2
Мораль проста: совместный труд облагораживает.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: видео   драма   екатеринбург   камера   лифт   сериал   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
23
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
23  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
28k
Snork Snorkoff 2 часа назад
За то что убрали за собой, большой респект и уважуха. А там, чем милые тешатся, это их дело. )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
596
Алексей Гулевич 4 минуты назад
баба - "конь,огонь и медные трубы" .... это она так его отоварила? и куртка и бубен, кровища .... макгрегор , и както он ей втащил - она выдержала
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
112k
zubrilov 11 минут назад
Сколько страсти
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Владимир 13 минут назад
Ну с плакатом ведь никто не стоял.
Значит ни проверка ни возбуждение дела не нужны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Александр 21 минуту назад
Баба хозяйственная- и в щщи напихать, и трупы убрать, и "свидетелей" замазать.

А парень, ссыкло, нападал и бил в затылок, исключительно, исподтишка. (еще небось, корешам названивал, чтоб подъехали и поддержали в замесе)

Мдя, интересный сюжетец.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
272
Dima 42 минуты назад
тик токеры ....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Виктор 53 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Варг 54 минуты назад
какие страсти!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Kozlodoev 56 минут назад
До чего питерский пост...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Вова 59 минут назад
блин...что за щенок...даже бабу вырубить не может...парень еще...быдло
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
ВОВЧЕГ Час назад
Ну вот поэтому не стоит помогать при таких разборках у меня кореш так помог, я ему 6,5 лет кабанчиков загонял.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
mtonaka Час назад
Всё хорошо, что хорошо заканчивается!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Енот Потаскун Час назад
биомусор
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Booka1a Час назад
нехило она ему еблет размолотила)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Александр Зотов Час назад
смысл заливать камеры ПОСЛЕ того, как там уже засветились?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−10
ann Час назад
Быдлобудни
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
47k
noName 2 часа назад
Вот это любовь!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Mike 2 часа назад
Как скучно я живу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Hallo FreeSpace 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
101
⛔ Александр ⛔ 2 часа назад
ЖЕСТЬ!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
dima423 2 часа назад
прям тарантиновсике страсти))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Батя учит фишкян делать отверстие Батя учит фишкян делать отверстие Погоня и эпичное задержание байкера на набережной в Екатеринбурге попали на видео Погоня и эпичное задержание байкера на набережной в Екатеринбурге попали на видео В сети появился первый тизер нового сезона «Ведьмака»: видео В сети появился первый тизер нового сезона «Ведьмака»: видео СК опубликовал видео допроса стрелявшего по прохожим в Екатеринбурге СК опубликовал видео допроса стрелявшего по прохожим в Екатеринбурге Бывший полицейский открыл стрельбу по прохожим в Екатеринбурге Бывший полицейский открыл стрельбу по прохожим в Екатеринбурге Следственный комитет показал видео задержания екатеринбургского стрелка Следственный комитет показал видео задержания екатеринбургского стрелка
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

743030



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
20 олдскульных картинок из 20 века
4
64
20 олдскульных картинок из 20 века
30 любопытных фотографий, которые запечатлели кусочек истории
3
31
30 любопытных фотографий, которые запечатлели кусочек истории
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Хорошо в жару прокатится с "ветерком"
0
20
Хорошо в жару прокатится с "ветерком"
Нам нужно больше мониторов! Пожалуй, самый ужасный тюнинг BMW 7-серии
0
10
Нам нужно больше мониторов! Пожалуй, самый ужасный тюнинг BMW 7-серии
Батя учит фишкян делать отверстие
Батя учит фишкян делать отверстие
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Просто наверни и прокрути!
1
14

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#ynews#аварии#история#Россия#фотографии#сша##футбол#Реакция
#Юмор#животные#факты#прикол#картинки#дети#Москва#автомобили#прикольные#в мире
#интересно#дтп#авто аварии#подборка#люди#СССР#драка#приколы#Разное#фильм

На что жалуетесь?

Вернуться