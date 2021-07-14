В Екатеринбурге пара в лифте устроила мордобой, а потом помирилась, убирая следы побоища

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Мораль проста: совместный труд облагораживает.
Камера наблюдения сняла кровавую драму в нескольких частях, разыгравшуюся в лифте одной из многоэтажек Екатеринбурга.
Ссорящаяся парочка, ввалившаяся в кабину, практически сразу от слов перешла к мордобитию, в результате чего кровью оказались уделаны и стены, и пол лифта. Молодые люди несколько раз успокаивались и заново начинали потасовку.
Осторожно! Видео содержит сцены насилия и жестокости!
В конце концов конфликт, видимо, исчерпал себя и пара вернулась в лифт, чтобы отмыть его от следов драки. С большим усердием ребята отскребли стены и пол от крови. При этом, ссадины на лице парня уже были забинтованы, и он активно помогал девушке в уборке.
После этого видео в интернете появился еще один ролик с участием девушки, мелькавшей на кадрах с дракой. Героиня сюжета, видимо, решила, что популярность их паре ни к чему, и залила камеры в лифте и в подъезде краской из баллончика. Новое видео появилось в местном паблике "Инцидент Екатеринбург" и вызвало бурное обсуждение у подписчиков.
Интернет-пользователи заметили, что порой жизнь в обычном российском городе интереснее любого сериала.
Реакция соцсетей
А вот то, что девушка залила камеры краской вполне может рассматриваться как мелкое хулиганство. В конце концов, управляющая компания может предъявить претензии девушке за порчу общедомового имущества, а это уже чревато штрафом. И никакие прежние старания в наведении чистоты в лифте не помогут.
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Значит ни проверка ни возбуждение дела не нужны.
А парень, ссыкло, нападал и бил в затылок, исключительно, исподтишка. (еще небось, корешам названивал, чтоб подъехали и поддержали в замесе)
Мдя, интересный сюжетец.
Не верю! :-)