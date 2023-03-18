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Туннель из снега: 16 фото о том, как выглядит самая снежная дорога планеты

Туннель из снега: 16 фото о том, как выглядит самая снежная дорога планеты

Автор:
18 марта 2023 07:54
Метки: Дорога Snow Wall Walk   Туннель из снега   в мире   видео   снежная дорога   факты   фото   японские альпы   
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Снега здесь столько, что вокруг дороги появляются 20-метровые снежные стены.

Япония ассоциируется с суши, горой Фудзи, самураями, сакурой. Цветущими деревьями японцы умеют наслаждаться в полной мере: у них даже есть такое понятие, как ханами, которое дословно переводится как «любование цветами»

Однако весна в Японии не везде ассоциируется с цветами на деревьях, апрель в некоторых регионах еще и самый популярный месяц для снежного туризма. И если вдруг вам кажется, что снег — это вообще не про Японию, то спешим вас разуверить: именно в Японии находится место, где выпадает больше всего снега на планете. А в Японских Альпах (да-да, Альпы тоже далеко не первое, с чем может ассоциироваться Япония) есть уникальная дорога, которая больше напоминает снежный коридор с 20-метровыми стенами.

Дорога Snow Wall Walk проходит через Японские Альпы

Выглядит она как локация из фильма-фэнтези: трассу на десятки километров окружают снежные стены

Дорога проходит через гору Татэяма по префектурам Нагано и Тояма

Этот маршрут получил название Tateyama Kurobe Alpine, также он известен как «Крыша Японии»

С 1970-х годов его открыли для туристов, и с тех пор в них никогда не было недостатка

Каждый день посмотреть на снежные стены приезжают до 5 тысяч человек

Правда, маршрут работает очень ограниченное время

Обычно он отрывается в середине апреля, именно в этом месяце снега больше всего

Снег тут лежит до июня, так что у туристов не так много времени, чтобы прокатиться по этой трассе

Высота стен вдоль дороги от 17 до 20 метров: примерно такая высота у трехэтажного дома

Чтобы расчистить дорогу, японцы даже придумали специальный транспорт

Обычные снегоуборочные машины не справлялись с таким обилием снега

Дорога среди снегов протянулась на 90 километров: для туристов в коридоре делают остановки

Так что они могут побродить среди снежных стен

Кстати, это не единственная снежная достопримечательность Японии

В стране есть также потрясающий снежный лес, где сугробы превращаются в монстров

Источник:

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Метки: Дорога Snow Wall Walk   Туннель из снега   в мире   видео   снежная дорога   факты   фото   японские альпы   
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4  комментария
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Viktor 3 часа назад
Ну дико интересно ехать смотреть на снег, пусть даже и двадцатиметровый!
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Pilot Drinkings 23 минуты назад
А давайте зимой автора прокатим до Териберки, всего-то 130км от Мурманска. Экшона на всю жизнь ему хватит
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