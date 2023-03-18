Туннель из снега: 16 фото о том, как выглядит самая снежная дорога планеты

Япония ассоциируется с суши, горой Фудзи, самураями, сакурой. Цветущими деревьями японцы умеют наслаждаться в полной мере: у них даже есть такое понятие, как ханами, которое дословно переводится как «любование цветами»

Однако весна в Японии не везде ассоциируется с цветами на деревьях, апрель в некоторых регионах еще и самый популярный месяц для снежного туризма. И если вдруг вам кажется, что снег — это вообще не про Японию, то спешим вас разуверить: именно в Японии находится место, где выпадает больше всего снега на планете. А в Японских Альпах (да-да, Альпы тоже далеко не первое, с чем может ассоциироваться Япония) есть уникальная дорога, которая больше напоминает снежный коридор с 20-метровыми стенами.

Дорога Snow Wall Walk проходит через Японские Альпы