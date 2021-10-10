Всех обманул и стал миллионером. Андрей Разин как Остап Бендер российской эстрады

Вокруг этого человека ходит масса мифов, слухов и легенд, многие из которых выдумывал он сам. Его биография настолько запутана, что отличить правду от вымысла бывает довольно сложно.
Бесспорно одно: врожденная предприимчивость и авантюризм позволили выходцу из детдома достичь в этой жизни больших высот. Андрей Разин – выдающийся менеджер. Один из тех, кто сделал отечественный шоу-бизнес таким, каким мы его знаем сегодня.
По соседству с Горбачевым
К Андрею можно относиться по-разному. Но стоит признать его незаурядный организаторский талант и выдающиеся лидерские качества. Этот человек сделал себя сам. А хитросплетения его биографии заслуживают не то что статьи, а большой книги. Все же Советский Союз был страной больших возможностей.
Будущий «Остап Бендер отечественной эстрады» родился в Ставрополе, в семье офицера и театральной актрисы. Андрею не было еще и года, когда его родители попали в ДТП – столкнулись с грузовиком. Малыш остался сиротой. Так гласит официальная биография. По неофициальным же данным, мать будущего продюсера отказалась от него еще в роддоме исправительно-трудовой колонии. Как бы то ни было, малыш оказался в детском доме.
Когда парню было десять лет, он познакомился с Валентиной Михайловной Гостевой, у которой погиб сын. Мальчуган приглянулся одинокой женщине, и каждое лето она забирала его из детдома к себе домой – в село Привольное Ставропольского края. То самое, где когда-то родился Михаил Горбачев Как выяснилось, женщина работала поваром у матери будущего генсека, Марии Пантелеевны. Мальчуган быстро нашел с ней общий язык. А однажды даже сфотографировался с самим Горбачевым и его семьей. То фото впоследствии сыграло в судьбе Андрея свою роль.
Бизнесмен из детского дома
Первые деньги Разин заработал в 12 лет. Уже тогда парень начал проявлять ярко выраженные качества лидера. Мальчуган собрал рабочую бригаду из детдомовских ребят, и эта команда помогала собирать урожай в колхозных садах. Довольны остались все. Колхоз получил дешевую рабочую силу, а воспитанники детдома – небольшой заработок и свежие фрукты. Набеги подростков на сады прекратились. Говорят, на заработанные деньги Разин даже умудрился отдохнуть на Черном море.
В 1979 году Андрей получил свою первую специальность – строитель- каменщик. И уехал в Сибирь на заработки. Там он посещал вечернюю школу. Вступил в комсомол, стал ярым общественным активистом. Участвовал в местных конкурсах художественной самодеятельности. Инициативного парня заметили старшие товарищи и назначили секретарем комсомольской организации строительно-монтажного управления. Разину выделили отдельную комнату в общежитии. Он получал «северную» зарплату (по тем временам очень солидную) и уже тогда начал жить припеваючи.
Как примерный комсомолец, Андрей два года отслужил в армии, получив военную специальность «командир танка». А потом вернулся в село Привольное, где стал заместителем председателя колхоза. Но сельская жизнь ему быстро наскучила. Разин отправился покорять Москву. По некоторым данным, в качестве «стартового капитала» предприимчивый колхозник взял из бюджета предприятия крупную сумму – якобы на покупку трактора. Как позже вспоминал сам Разин, для родного колхоза он добился бесплатного выделения сельхозтехники. А на эти деньги записал в студии детей-детдомовцев. Поэтому в своем поступке ничего дурного не видел.
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В то время Михаил Горбачев стал руководителем страны. И Разин представлялся «племянником генсека». Раздобыл правительственную «Чайку», на которой разъезжал по Москве. Пускал в ход ту самую фотокарточку. И это сработало! Он засветился в эфире телепередачи «Утренняя почта» с песней «Ты и я». Помотавшись по стране со сборными концертами, Андрей занялся административной деятельностью. Благо, уже имел необходимый опыт. Некоторое время он работал в провинциальных филармониях и даже был администратором певицы Анне Вески. Шоу-бизнес в стране тогда только зарождался. В столице начинающий продюсер сосредоточил свои усилия на поисках молодых талантов. И однажды нашел то, что искал.
Звезда по имени «Ласковый май»
По легенде, песни в исполнении Шатунова Разину попались во время одной из командировок. Андрей навел справки и узнал, что тот воспитывался в школе-интернате города Оренбурга. То есть, был таким же детдомовцем, каким когда-то являлся и сам Андрей. Разин разыскал интернат. Там он познакомился с руководителем самодеятельной группы воспитанников детского дома Сергеем Кузнецовым, который сочинял для ребят песни. Правда, Шатунов на тот момент находился в бегах. Но Разину не составило труда разыскать парня.
Всю честную компанию Андрей перевез в Москву и занялся раскруткой. Группа получила название «Ласковый май». Для продвижения своих подопечных Разин распространял кассеты с записями их песен через проводников поездов дальнего следования. Через считанные недели песни детдомовцев с незатейливыми мелодиями и простыми словами про «белые розы», распевала вся страна. Так началась первая отечественная поп-легенда.
А сам Андрей Разин стал настоящим Остапом Бендером тогда еще советского шоу-бизнеса. Песни были рассчитаны на неискушенную молодежь 13-18 лет. Предприимчивый менеджер собрал несколько составов группы, которые дублировали друг друга и одновременно (!) плясали под фонограмму по городам и весям необъятной советской родины. То есть, сознательно обманывал доверчивую публику.
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В команде пел один харизматичный солист – Юрий Шатунов Остальные, прямо скажем, были все на одно лицо и не запомнились ничем. Какая разница, кто именно открывал рот под чужую фонограмму, верно? Вот и Андрей Разин рассудил точно также. Да и сегодня вряд ли кто-то сможет назвать хотя бы пару тройку солистов «Ласкового мая» того периода.
Состояние публики, посещавшей концерты своих малолетних кумиров, было близким к массовому помешательству. По словам Разина, за годы существования группы билеты на ее концерты покупали 47 миллионов раз. Востребованность бойз-бэнда оказалась столь высока, что Андрей Разин сам время от времени брался за микрофон и выходил на сцену, пожиная свою долю славы. Интересно, что параллельно с продюсерской деятельностью он обучался в вузе и получал юридическое и экономическое образование. И даже получил ученую степень кандидата экономических наук.
В 24 года Андрей Разин заработал свой первый миллион. А к 1991 году доходы продюсера достигли фантастических по тем временам сумм. Но слава «Ласкового мая» оказалась недолгой. Вначале группу покинул ее создатель – автор песен и аранжировщик Сергей Кузнецов. В результате качество репертуара резко упало. А потом ушел и основной вокалист группы Юрий Шатунов. Разин был вынужден закрыть проект.
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«Великий комбинатор шоу-бизнеса» занялся литературной деятельностью, подался в политику. Позже попробовал свои силы в банковском бизнесе. Но все это была уже другая история. Для большинства из нас он так и остался тем самым Андреем Разиным, подарившим стране «Ласковый май».
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