Всех обманул и стал миллионером. Андрей Разин как Остап Бендер российской эстрады

Бесспорно одно: врожденная предприимчивость и авантюризм позволили выходцу из детдома достичь в этой жизни больших высот. Андрей Разин – выдающийся менеджер. Один из тех, кто сделал отечественный шоу-бизнес таким, каким мы его знаем сегодня.





По соседству с Горбачевым

К Андрею можно относиться по-разному. Но стоит признать его незаурядный организаторский талант и выдающиеся лидерские качества. Этот человек сделал себя сам. А хитросплетения его биографии заслуживают не то что статьи, а большой книги. Все же Советский Союз был страной больших возможностей.





Будущий «Остап Бендер отечественной эстрады» родился в Ставрополе, в семье офицера и театральной актрисы. Андрею не было еще и года, когда его родители попали в ДТП – столкнулись с грузовиком. Малыш остался сиротой. Так гласит официальная биография. По неофициальным же данным, мать будущего продюсера отказалась от него еще в роддоме исправительно-трудовой колонии. Как бы то ни было, малыш оказался в детском доме.