Хью Джекман потребляет 8600 калорий для роли Росомахи

Хью Джекман продолжает активно готовиться к роли Росомахи в третьей части «Дэдпула». Актёр поделился не только своими силовыми упражнениями, но и рассказал, чем питается, чтобы набрать нужную форму.
Джекман выложил пару фотографий, на которых можно увидеть пищу и количество калорий, потребляемых актёром. Издание Variety всё подсчитало и пришло к выводу, что каждый день Джекман получат по 8 тыс. калорий.
Джекмана включают в себя чёрного окуня (2 тыс. калорий), лосося по-патагонски (2,1 тыс. калорий), два куриных бургера (около 2 тыс. калорий) и два филе на травяном корме (2 тыс. калорий).
«Набухаю. Один день из моей жизни. Спасибо вам, шеф-повар Марио за то, что помогаете мне оставаться здоровым и правильно питаться, пока становлюсь Росомахой. Снова»,- подписал публикацию актер.
«Дэдпул 3» – один из самых ожидаемых фильмов о супергероях. Райан Рейнольдс возвращается к роли любимого антигероя Уэйда Уилсона, который впервые появился на экране в 2009 году в фильме «Люди Икс: Начало. Росомаха». Дэдпул получил свой собственный фильм в 2016 году, собравший более 782 миллионов долларов в мировом прокате, и был тепло принят критиками. «Дэдпул 2» вышел два года спустя и заработал более 785 миллионов долларов. Оба фильма имеют рейтинг 16+ и разрушают четвертую стену.
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А Джекману 55 лет. И активно работать на набор массы в таком возрасте... Если без химии и гормональных препаратов, то однозначно уважуха.
Пост - херня.