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Хью Джекман потребляет 8600 калорий для роли Росомахи

Хью Джекман потребляет 8600 калорий для роли Росомахи

Автор:
15 марта 2023 09:43
Метки: Дэдпул   Еда   Хью Джекман   актер   диета   кино   роль   росомаха   фильм   
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Хью Джекман продолжает активно готовиться к роли Росомахи в третьей части «Дэдпула». Актёр поделился не только своими силовыми упражнениями, но и рассказал, чем питается, чтобы набрать нужную форму.

Джекман выложил пару фотографий, на которых можно увидеть пищу и количество калорий, потребляемых актёром. Издание Variety всё подсчитало и пришло к выводу, что каждый день Джекман получат по 8 тыс. калорий.

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Джекмана включают в себя чёрного окуня (2 тыс. калорий), лосося по-патагонски (2,1 тыс. калорий), два куриных бургера (около 2 тыс. калорий) и два филе на травяном корме (2 тыс. калорий).

«Набухаю. Один день из моей жизни. Спасибо вам, шеф-повар Марио за то, что помогаете мне оставаться здоровым и правильно питаться, пока становлюсь Росомахой. Снова»,- подписал публикацию актер.

«Дэдпул 3» – один из самых ожидаемых фильмов о супергероях. Райан Рейнольдс возвращается к роли любимого антигероя Уэйда Уилсона, который впервые появился на экране в 2009 году в фильме «Люди Икс: Начало. Росомаха». Дэдпул получил свой собственный фильм в 2016 году, собравший более 782 миллионов долларов в мировом прокате, и был тепло принят критиками. «Дэдпул 2» вышел два года спустя и заработал более 785 миллионов долларов. Оба фильма имеют рейтинг 16+ и разрушают четвертую стену.

Источник:

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Метки: Дэдпул   Еда   Хью Джекман   актер   диета   кино   роль   росомаха   фильм   
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11  комментариев
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2k
ChePaev 2 часа назад
8600 калорий это 8,6 килокалорий, 100 граммовый стаканчик мороженого составляет 200 килокалорий. Школота, учи порядки чисел.
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496
Murych 57 минут назад
Ждём :).
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26k
Serg2001 Час назад
Для примера рацион питания американского пловца Майкла Фелпса составлял от 10 000 до 12 000 килокалорий в сутки. Ну так ему на тот момент было меньше 27 лет и он усиленно занимался спортом на самом высоком уровне. Олимпийские медали, мировые рекорды и т.п.

А Джекману 55 лет. И активно работать на набор массы в таком возрасте... Если без химии и гормональных препаратов, то однозначно уважуха.
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29k
Владимир 2 часа назад
Ой молодец какой, хорошо кушает, потом хорошо какает.
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3k
kleyman 2 часа назад
А следующий пост про то сколько раз Хью Джекман срёт на такой диете? А так же демонстрирует свою кучу и благодарит производителя унитазов, что тот не развалился?
Пост - херня.
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4k
Александр 2 часа назад
У меня одного кровь из глаз пошла?
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8k
Copycat 2 часа назад
все так носятся с этим "дедпул разрушает 4ю стену") как будто фильму больше выделиться нечем
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28k
Levyathan 2 часа назад
Ну и что? Отличная низкокалорийная, высокобелковая диета.
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