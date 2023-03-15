Хью Джекман потребляет 8600 калорий для роли Росомахи

«Дэдпул 3» – один из самых ожидаемых фильмов о супергероях. Райан Рейнольдс возвращается к роли любимого антигероя Уэйда Уилсона, который впервые появился на экране в 2009 году в фильме «Люди Икс: Начало. Росомаха». Дэдпул получил свой собственный фильм в 2016 году, собравший более 782 миллионов долларов в мировом прокате, и был тепло принят критиками. «Дэдпул 2» вышел два года спустя и заработал более 785 миллионов долларов. Оба фильма имеют рейтинг 16+ и разрушают четвертую стену.

