«Нет у них ни чести, ни храбрости»: Иван Охлобыстин назвал творческих людей эскортниками

Он объяснил, почему у них до сих пор нет чёткой позиции. И почему её не будет.
После 24.02 Охлобыстин жёстко высказывался о тех, кто уехал из России. Когда страсти поутихли, он даже признался в том, что извинился перед некоторыми деятелями искусства.
А недавно он поделился мыслями о творческой интеллигенции.
Охлобыстин заявил: «Нет чёткой гражданской позиции, зато есть ужас от того, что обрушился привычный глянцевый мир. Нет возможности ездить на западные фестивали и снимать фильмы о “варварской” России. Сложно стало и с бюджетами».
По словам актёра: «Поэтому среднестатистический художник и страдает - от глухой неопределённости. Он ждёт, что новые приоритеты расставит народ, хотя все должно быть по-другому. Именно творческие люди должны оформлять духовные смыслы».
«Только вот есть у меня подозрение, что не потянет современный художник такой ответственности, потому что и не художник он вовсе, а так - эскортник. Нет у него ни вдохновения, ни чести, ни храбрости для решения серьёзных, художественных задач. Мелковат душонкой. Умом не густ».
Источник:
АНТИФИШКИ
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но по моему он уже это 3й раз повторяет или это на фишках просто уже 3 поста про одно и то же было но по разному написанны хз
Пчёлы против мёда.