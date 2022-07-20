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«Нет у них ни чести, ни храбрости»: Иван Охлобыстин назвал творческих людей эскортниками

«Нет у них ни чести, ни храбрости»: Иван Охлобыстин назвал творческих людей эскортниками

Автор:
20 июля 2022 15:19
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актер   иван охлобыстин   интеллигенция   позиция   художник   эскорт   
678
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Он объяснил, почему у них до сих пор нет чёткой позиции. И почему её не будет.

После 24.02 Охлобыстин жёстко высказывался о тех, кто уехал из России. Когда страсти поутихли, он даже признался в том, что извинился перед некоторыми деятелями искусства.

А недавно он поделился мыслями о творческой интеллигенции.

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Охлобыстин заявил: «Нет чёткой гражданской позиции, зато есть ужас от того, что обрушился привычный глянцевый мир. Нет возможности ездить на западные фестивали и снимать фильмы о “варварской” России. Сложно стало и с бюджетами».

По словам актёра: «Поэтому среднестатистический художник и страдает - от глухой неопределённости. Он ждёт, что новые приоритеты расставит народ, хотя все должно быть по-другому. Именно творческие люди должны оформлять духовные смыслы».

«Только вот есть у меня подозрение, что не потянет современный художник такой ответственности, потому что и не художник он вовсе, а так - эскортник. Нет у него ни вдохновения, ни чести, ни храбрости для решения серьёзных, художественных задач. Мелковат душонкой. Умом не густ».

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: актер   иван охлобыстин   интеллигенция   позиция   художник   эскорт   
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10  комментариев
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3k
Copycat Час назад
Охлобыстин хороший мужик) и мысли у него правильные
но по моему он уже это 3й раз повторяет или это на фишках просто уже 3 поста про одно и то же было но по разному написанны хз
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767
TugoUH Минуту назад
А мне он всегда нравился, как человек. Смелый, четко и просто мыслит. Да, он сам актер и шут, и этим дышит и живет. Но угождая всем и там и тут, потерян будешь так, что вряд ли кто найдет...:)
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−102
Сигизмунд Лазаревич 11 минут назад
Умный человек, не плохой актёр, не плохой сценарист, отличный отец и муж. Вполне имеет право выказывать своё мнение.
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1k
Мурчелло Полчаса назад
Да он в одном прыжке по сто раз переобувается.Сначала опи.да.ра.сил,потом отлизал.Теперь сново в говно макает.Вот же склизская мразь.Отмороженая рпц тоже нахер послала.Он даже им не нужен.Что ждать от человека,который картавит?Мне срать на ваши минусы.Для самих себя научитесь смотреть в глубь личности,а не на образы,которые она создает.
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14k
ss Час назад
Поп-расстрига шельмует творцов, являясь по сути таким же творцом!
Пчёлы против мёда.
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61k
Опиум для народа Час назад
Этот полупоп сам-то не эскортник и лицемер?
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662
HalloFreeSpace Час назад
Ой блин , тоже мне эталон ...
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August

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