«Термин сволочь слышу чаще, чем привет»: актёр Дмитрий Назаров рассказал, как после критики России и СВО, в его жизни началась чёрная полоса

Но старается не унывать - хотя ему приходится непросто.
Дмитрий Назаров появился ещё в советском кино - первая роль в фильме «Берег» 1980 года. И вошёл в колею: снимался и играл в театре. В нулевых стал ещё более востребованным, на его счету множество проектов в кинематографе и на ТВ. «Бонусом» играл в МХТ, одном из главных театров страны.
После начала СВО, Дмитрий Юрьевич никак не высказывался. А потом выпустил целую серию странных песен. Супруга его поддержала.
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Для многих это стало неожиданностью и коллеги, мягко говоря, такого не поняли. Теперь Назарову не предлагают ролей в кино, отменили гастроли по России, а руководитель МХТ уволил его из театра вместе с женой.
«Нет у нас ни наводнения, ни пожарища, все в порядке, но в душе покоя нет… Мне сосед кричит: “Предатель Родины!“, — а пьянея говорит, что все не так, что напрасно поле жизни было пройдено, а, проспавшись, вновь хрипит, что я дурак… Сообщения каждый день идут полярные, термин “сволочь“ слышу чаще, чем “привет“».
На защиту актёра встал только небезызвестный Алексей Панин. Он считает, что Назарова нельзя было увольнять за то, что «он высказал свою позицию»:
«Костя Хабенский уволил Назарова из театра. Как это можно объяснить? Я не знаю… Надо быть абсолютным мерзавцем, чтобы так себя повести. Константин находится во главе театра МХТ, видимо, его сильно держат за одно место… Либо ему так выгодно…»
Дмитрию Назарову 65 лет. По его словам, каких-либо перспектив для работы и карьеры он больше не видит.
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Пусть теперь напару с Паниным собачек окучивает, чтоб хоть как-то о себе напомнить.