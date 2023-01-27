«Термин сволочь слышу чаще, чем привет»: актёр Дмитрий Назаров рассказал, как после критики России и СВО, в его жизни началась чёрная полоса

«Нет у нас ни наводнения, ни пожарища, все в порядке, но в душе покоя нет… Мне сосед кричит: “Предатель Родины!“, — а пьянея говорит, что все не так, что напрасно поле жизни было пройдено, а, проспавшись, вновь хрипит, что я дурак… Сообщения каждый день идут полярные, термин “сволочь“ слышу чаще, чем “привет“».

На защиту актёра встал только небезызвестный Алексей Панин. Он считает, что Назарова нельзя было увольнять за то, что «он высказал свою позицию»: