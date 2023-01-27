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«Термин сволочь слышу чаще, чем привет»: актёр Дмитрий Назаров рассказал, как после критики России и СВО, в его жизни началась чёрная полоса

«Термин сволочь слышу чаще, чем привет»: актёр Дмитрий Назаров рассказал, как после критики России и СВО, в его жизни началась чёрная полоса

Автор:
27 января 2023 14:08
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Дмитрий Назаров   актер   алексей панин   кино   критика   роль   сво   театр   
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Но старается не унывать - хотя ему приходится непросто.

Дмитрий Назаров появился ещё в советском кино - первая роль в фильме «Берег» 1980 года. И вошёл в колею: снимался и играл в театре. В нулевых стал ещё более востребованным, на его счету множество проектов в кинематографе и на ТВ. «Бонусом» играл в МХТ, одном из главных театров страны.

После начала СВО, Дмитрий Юрьевич никак не высказывался. А потом выпустил целую серию странных песен. Супруга его поддержала.

Для многих это стало неожиданностью и коллеги, мягко говоря, такого не поняли. Теперь Назарову не предлагают ролей в кино, отменили гастроли по России, а руководитель МХТ уволил его из театра вместе с женой.

«Нет у нас ни наводнения, ни пожарища, все в порядке, но в душе покоя нет… Мне сосед кричит: “Предатель Родины!“, — а пьянея говорит, что все не так, что напрасно поле жизни было пройдено, а, проспавшись, вновь хрипит, что я дурак… Сообщения каждый день идут полярные, термин “сволочь“ слышу чаще, чем “привет“».

На защиту актёра встал только небезызвестный Алексей Панин. Он считает, что Назарова нельзя было увольнять за то, что «он высказал свою позицию»:

«Костя Хабенский уволил Назарова из театра. Как это можно объяснить? Я не знаю… Надо быть абсолютным мерзавцем, чтобы так себя повести. Константин находится во главе театра МХТ, видимо, его сильно держат за одно место… Либо ему так выгодно…»

Дмитрию Назарову 65 лет. По его словам, каких-либо перспектив для работы и карьеры он больше не видит.

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Метки: Дмитрий Назаров   актер   алексей панин   кино   критика   роль   сво   театр   
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32  комментария
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27k
Ваня 36 минут назад
ибо нефуй, кусать руку дающего... пнули как пса...
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3k
Владимир Минуту назад
"Не хочешь кормить свою армию, значит будешь кормить чужую" это если образно...
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30k
Ashabad Минуту назад
Ссылка www.youtube.com
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8k
Борис Карабанов 4 минуты назад
А что про Галкина слышно? Говорят, он в Израиль уехал?
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47k
Андрей 6 минут назад
Черную полосу надо бы заливать беленькой.
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25k
Serg2001 7 минут назад
Напомните мне, пожалуйста, какие песни были им написаны, осуждающие массовое убийство в Одессе, обстрелы ДНР и ЛНР? Не, ну у такой "совести нации" с обостренным чувством справедливости наверняка же должны быть такие песни! Иначе он просто тупой пустозвон. Может я их что-то пропустил? Как пропустил такие песни Гребенщикова, Макаревича, Пугачевой, Вайкуле и т.д. и т.п.
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20k
nobody® 7 минут назад
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36k
Алексей 7 минут назад
Сидит человек и пилит сук на котором сидит, сук падает, дяденька удивляется. и это в 65 лет)
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2k
Игорь 8 минут назад
Это не термин, это характеристика. Вперед - в царство демократии и свободы.
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36k
Алексей 10 минут назад
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14k
Кот Скрипалей 12 минут назад
Этакий великовозрастный адепт мельпомены, юродивый "ивашка", до седых мудей дожил, а истину не понял, что на кухне пи.деть под стакан это одно, в напоказ это другое. Туда ему и дорога.
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18k
сеньор Леонсио 12 минут назад
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13k
Kucher 13 минут назад
65 прожил, а мозгов не нажил.
Пусть теперь напару с Паниным собачек окучивает, чтоб хоть как-то о себе напомнить.
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4k
Вячеслав 14 минут назад
Пусть идёт шефповаром в ресторан хохляцкой кухни
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14k
Элитный тигр 16 минут назад
Ты крутой инженер-конструктор? Ты академик? Нет ьля, ты обыкновенный лицедей, играющий в театре и в кино. Почувствовал себя честью и совестью эпохи? Ты, жрущий и пьющий на деньги, заработанные в России, начал страну оскорблять и потом искренне недоумеваешь, почему тебя сволочью называют и с работы выперли??? ДБ...
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12k
Павел Бреусов 16 минут назад
Ссылка youtu.be
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79
Sergel Fman 16 минут назад
Или ты можешь жопу власти и восхваляет её. Или ты сразу неугоден...
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177
Вася Васильев 20 минут назад
Так сволота и есть.. нашёл падла усатая над чем шутки шутить..
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6k
VL 20 минут назад
Ехал бы он в.... в Израиль. Там мекка обиженок во главе с полоумной бабкой.
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8k
Владимир Полчаса назад
Он что то путает, в слове пид@рас! Немного другие буквы.
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17k
Топпер Харли Полчаса назад
Быть паскудой легче, мразь-человеком сложно. Родина одна всегда! Не забудет-точно!
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