Шпион, лингвист, скульптор: многогранная Елена Косова

Редко когда природа одаряет одного человека способностями в разных областях. Но бывают и исключения.
К числу таких исключений можно смело отнести Елену Косову, которая внесла огромный вклад в работу советской разведки, стала скульптором с мировым именем и состоялась как женщина.
Девочка родилась 6 июня 1925 года в семье кадрового военного. После школы девушка пошла учиться на курсы иностранных языков при Министерстве государственной безопасности. После успешной сдачи экзаменов Елена практически сразу стала сотрудницей специального отдела МГБ, созданного в 1947 году, в ведении которого находились вопросы разведки – военной, политической, научно-технической.
В это же время на работе она познакомилась с приятным молодым человеком – Николаем Косовым. Они стали встречаться, вместе посещать разные мероприятия. Но случалось так, что Николай исчезал на некоторое время. Неожиданно и без предупреждения. Уже после свадьбы девушка узнала, что супруг работал переводчиком в управлении МГБ, часто сопровождал высокопоставленных чиновников во время зарубежных поездок.
В 1947 году пара отбыла в Штаты. Официально супруги значились сотрудниками ТАСС, но фактически Косова работала в резидентуре. Привлекательную образованную женщину заметили и порекомендовали в серьёзную международную организацию. Во время работы в ней Косова получила первое оперативное задание – обеспечить связь с сотрудницей ООН из представительства одного европейского государства.
Следующим заданием «Анны» (оперативный псевдоним Косовой) стал вылет в другой штат для отмены встречи оперативника и агента. Разведчица успела и спасла от задержания нелегального резидента.
Из-за боязни прослушки супруги научились общаться друг с другом жестами и даже взглядами. Ведь утечка могла быть чревата разоблачением не только для них самих, но и для большого числа других людей.
За время зарубежной деятельности «Анна» выполнила много заданий. И все успешно, без единого провала. Подробности многих неизвестны, поскольку информация всё ещё остаётся засекреченной.
Известно, что Елена Александровна была связной в группе Владимира Барковского, который курировал атомные разработки Союза. Она встречалась с агентами, печатала секретные письма, доставляла их в назначенные места.
При этом благодаря личному обаянию и способности располагать к себе людей Елена всегда была вне подозрений. Даже спокойно ездила по стране. Тогда как советским дипломатам и за пределы города нельзя было выезжать.
Несмотря на невероятную загруженность и двойную жизнь в обстановке строгой секретности, женщина успевала заниматься домом. Спустя 7 лет после начала «командировки» Елена забеременела. Пара решила вернуться в Москву. Следующие несколько лет Косова посвятила сыну.
Муж получил задание в Голландии. Елена от дел отошла, но всячески помогала Николаю в его деятельности нелегального резидента. Увлечение творчеством пришло к ней уже в зрелом возрасте. Женщине было 50 лет, когда знакомая предложила ей пойти на курсы лепки. Выяснилось, что у Косовой талант. Пригодились в творчестве и навыки разведчика. Косова автоматически отмечала малейшие детали, улавливала и запоминала мимику, эмоции, характерные особенности людей. Которые виртуозно передавала в своих работах.
Косова стала членом Союза художников СССР, а после первой персональной выставки привлекла внимание прессы. Специалисты-искусствоведы отметили её способность передавать не только внешнее сходство, но и внутреннее состояние.
В перечне работ Косовой бюсты Де Голля, Кеннеди, Горького, Чехова и не только. Когда она преподнесла Маргарет Тэтчер созданный ею бюст, слава о скульпторе распространилась и за пределами Союза.
Вплоть до преклонных лет она творила и занималась преподавательской деятельностью. В 2009 году скончался муж, а спустя 5 лет вслед за ним ушла и сама Елена. Оставив миру культурное наследие и память, а также наглядное доказательство того, что истинное счастье – это увлечение своим делом и стремление делать его хорошо.
Источник:
- Операции с участием этого разведчика оставались засекреченными вплоть до начала этого века
- Наедине с тайгой: безумство советской студентки и его печальные последствия
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Наши, советские - это разведчики. Неужели столь сложно понять столь прописную истину?