Шпион, лингвист, скульптор: многогранная Елена Косова

В 1947 году пара отбыла в Штаты. Официально супруги значились сотрудниками ТАСС, но фактически Косова работала в резидентуре. Привлекательную образованную женщину заметили и порекомендовали в серьёзную международную организацию. Во время работы в ней Косова получила первое оперативное задание – обеспечить связь с сотрудницей ООН из представительства одного европейского государства.

Следующим заданием «Анны» (оперативный псевдоним Косовой) стал вылет в другой штат для отмены встречи оперативника и агента. Разведчица успела и спасла от задержания нелегального резидента.

Из-за боязни прослушки супруги научились общаться друг с другом жестами и даже взглядами. Ведь утечка могла быть чревата разоблачением не только для них самих, но и для большого числа других людей.

За время зарубежной деятельности «Анна» выполнила много заданий. И все успешно, без единого провала. Подробности многих неизвестны, поскольку информация всё ещё остаётся засекреченной.