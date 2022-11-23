Как пленный советский офицер развалил изнутри немецкую разведку

Козлов блестяще окончил разведшколу Абвера. Первым заданием стало внедрение в ряды Красной Армии под видом капитана с последующим поиском диверсионной группы и передачей ей дальнейших инструкций, денег, документов.

Но у Козлова уже был сформирован свой план. После выброса на парашюте в районе Тулы он разрядил оружие, не стал скрывать место приземления, а открыто отправился в ближайшую часть. Он настоял на встрече с начальником штаба, объяснил ситуацию и потребовал организовать переговоры со столичным руководством.

Удача снова улыбнулась молодому офицеру. Его отдали для допроса СМЕРШевцам, и неизвестно чем бы дело закончилось, но нашлись бойцы, которые воевали с Александром в партизанском отряде и все подтвердили.