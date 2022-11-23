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Как пленный советский офицер развалил изнутри немецкую разведку

Как пленный советский офицер развалил изнутри немецкую разведку

Автор:
23 ноября 2022 10:12
Сообщество : Военное
Метки: Александр Козлов   СССР   абвер   война   деятельность   лейтенант   разведшкола   шпион   
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Эта история выглядит нереальной и даже похожа на вымысел. Но, тем не менее, она абсолютно правдива. И работа этого малоизвестного человека принесла своей стране пользы не меньше, чем деятельность известных шпионов и разведчиков.

Осенью 1941 года Александр Козлов с несколькими товарищами  попал в окружение. Но прятаться по чердакам и подвалам не стал, а сформировал из своих бойцов и примкнувших к ним местных партизанский отряд, который впоследствии стал частью дивизии. Они доставляли нацистам немало проблем. Поэтому логично, что те хотели  расправиться с надоедливыми партизанами. Козлова захватили. Но фашисты поняли, что перед ними человек незаурядного ума и направили его не в концлагерь, а в подразделение Абвера – немецкой разведки.

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Лейтенанту дали сутки на размышление: примкнешь к нам и станешь диверсантом или умрешь. Александр ответил согласием. Почему немцы ему поверили? Дело в том, что многие пленные соглашались на предательство совершенно искренне. Для этого у каждого были свои причины: банальный страх за свою жизнь, ненависть к правящим советским элитам, желание просто устроить сытую жизнь вне зависимости от того, на кого работаешь.

Козлов блестяще окончил разведшколу Абвера. Первым заданием стало внедрение в ряды Красной Армии под видом капитана с последующим поиском диверсионной группы и передачей ей дальнейших инструкций, денег, документов.

Но у Козлова уже был сформирован свой план. После выброса на парашюте в районе Тулы он разрядил оружие, не стал скрывать место приземления, а открыто отправился в ближайшую часть. Он настоял на встрече с начальником штаба, объяснил ситуацию и потребовал организовать переговоры со столичным руководством.

Удача снова улыбнулась молодому офицеру. Его отдали для допроса СМЕРШевцам, и неизвестно чем бы дело закончилось, но нашлись бойцы, которые воевали с Александром в партизанском отряде и все подтвердили.

Руководство решило, что задание он должен выполнить так, как планировали гитлеровцы. Плюс ко всему шпион еще и рассказала некоторые нюансы расположения советских частей, чтобы вызвать доверие у фашистов.

После чего он спокойно вернулся к немцам, чтобы доложить о «выполнении» задания. Хотя работал уже на свою страну. В разведшколе Абвера Козлова назначили на должность инструктора. Он прикладывал все силы, чтобы свести вред от работы немецких диверсантов к нулю. Усилия даже оценили, отметив наградами.

В действительности же Александр, видя перед собой ярого антисоветчика, отбраковывал его кандидатуру, ссылаясь на ненадежность. А сомневающихся просто перевербовывал. И они работали уже на Козлова, а не на немцев.

Благодаря его работе была ликвидирована серьезная структура «Абверкоманда-102», включавшая 127 агентов. Плюс к этому, офицер собрал полное досье на всех руководителей разведшколы и раскрыл нескольких диверсантов.

В 1945 году американцы передали его советской миссии. И заслуги человека, который каждый день рисковал своей жизнью, оказались никому не интересны. И разведчик оказался в капкане: долгое пребывание на оккупированной территории не позволяло ему даже устроиться на нормальную работу после войны, а подписка о неразглашении не давала возможности рассказать, что он самом деле сделал для страны.

Случайно оброненные в присутствии военкома слова запустили машину репрессий. За военного взялся КГБ, а потом  последовал ГУЛАГ. Просидел, правда, офицер относительно недолго, три года, поскольку к тому времени умер Сталин.

За участие в партизанском движении при Хрущеве разведчика наградили орденом Красного Знамени. Что касается заслуг в части разведывательной деятельности, но они остались незаслуженно забытыми. Кроме небольших льгот и реабилитации по делу о разглашении Александр Иванович ничего не получил.

К сожалению, это не такой уж редкий случай, когда об истинных героях забывают, а награды и слава достаются просто болтунам и умеющим себя красиво подать людям.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Александр Козлов   СССР   абвер   война   деятельность   лейтенант   разведшкола   шпион   
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29k
Ashabad 40 минут назад
Мляха-буха, незаслуженно забытыми... Афтырь врёт.
По мотивам этого сюжета был снять целый советский сериал "Путь в Сатурн", "Конец Сатурна", "Бой после победы".
Без антисоветского вранья кое-кто не может жить, да?
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2k
Александр 9 минут назад
По окончании ВОВ, доставленный в Москву А.И.Козлов подготовил детальные отчеты о проделанной в роли двойного агента работе и стал ждать заслуженных наград. Но неожиданно его демобилизовали с пометкой в военном билете о трехгодичном пребывании в немецком плену. О разведывательной деятельности нигде не упоминалось. Для Александра Ивановича это стало ударом. Кроме военного будущего он себя не видел ни в чем. Козлов стал писать в различные инстанции с требованием убрать в документах позорящую запись, но тщетно.
Ему пришлось вернуться в родное село на Ставрополье и осваивать труд маляра, колхозника, грузчика. Жена такой обстановки не выдержала и ушла. Козлов нашел в себе силы начинать все сначала. Но последовал второй удар: в 1949-м Козлова арестовали, обвиняя в разглашении секретных сведений. Разведчику присудили 3 года заключения в Карагандинском лагере. После освобождения снова потянулись будни деревенского разнорабочего. Несмотря на запись о сомнительном прошлом, Козлову через годы удалось доработаться до начальника дорожно-эксплуатационного участка по Ставрополью.
В 1963-м Александра Ивановича реабилитировали. Военный трибунал обратился с просьбой к председателю Госбезопасности о рассмотрении награждения Козлова орденом. В ходатайстве отмечалось, что, будучи сотрудником немецкой разведшколы, разведчик перевербовал до десятка немецких агентов, а также отчислял из школы наиболее талантливых немецких агентов, преданных идеалам немецкого командования. В 1945-м назвал имена десятков советских предателей и опознал на родине немецких агентов. С этого момента жизнь Козлова круто поменялась, и справедливость была восстановлена. О нем стали писать газеты, снимать фильмы. И хотя он продолжительное время оставался в архивных документах военнопленным, его имя в итоге заняло достойное место в летописях советской контрразведки.
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