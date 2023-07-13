FISHKINET
Сообщество RealFishki 1691 пост • 153 подписчика подписаться
Главная > Сообщество RealFishki
Дмитрий Цаплин: советский скульптор с непростой судьбой и удивительными работами

Дмитрий Цаплин: советский скульптор с непростой судьбой и удивительными работами

Автор:
13 июля 2023 00:39
Сообщество : RealFishki
Метки: Дмитрий Цаплин   искусство   работы   скульптор   статуэтки   творец   
2130
8

В нашей стране о нём забыли, а вот в Европе он был очень популярен.

Дмитрий Филиппович Цаплин (1890—1967) родился в простой крестьянской семье. Он был настоящим самородком, который с раннего детства увлекался скульптурой. В 1920-е годы, его заметил нарком просвещения Луначарский и отправил за границу - работать и перенимать опыт иностранных коллег.

×
×

Скульптуры Цаплина выставлялись в Испании, Великобритании и Франции. Дмитрий постоянно колесил по странам и знакомился с работниками творческого цеха. Например, с Пикассо.

Скульптор охотно давал свои работы для выставок, но строго запрещал продавать их в частные коллекции. Хотя ему предлагали за них большие деньги.

В 1935 году Цаплин возвратился на Родину. И оказался здесь совершенно не к месту - время изменилось и его творчество стало не нужным. Но скульптор не сдавался, преподавал, вёл частные уроки и зарабатывал на жизнь. А в свободное время - творил. С такой же яростью и энтузиазмом, как и в молодости.

А когда Дмитрий Филиппович умер, большая часть его работ остались в мастерской. В 2004 году на её месте построили торговый центр, а скульптуры словно растворились. То ли их попросту разломали и выбросили, то ли прибрали в частные коллекции. Несколько скульптур было в квартире его дочери, но в 2013 году женщина случайно связалась с чёрными риэлторами, те угрозами, обманом и шантажом, заставили её переписать квартиру на них. Вскоре она скончалась в больнице от сердечного приступа, а все фигуранты этого дела исчезли. В 2018-м их всё-таки нашли и осудили, а вот статуэтки пропали.

Лишь несколько работ чудом сохранились до наших дней. Они выставляются в Третьяковской галерее и напоминают о трагическом таланте Цаплина, который так до конца и не раскрылся.

Источник:

Ссылки по теме:
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: Дмитрий Цаплин   искусство   работы   скульптор   статуэтки   творец   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
25k
Сталкер 6 часов назад
"В нашей стране о нём забыли, а вот в Европе он был очень популярен".

У нас – забыли, а там – БЫЛ популярен. Т. е. сейчас там тоже забыли?
А у нас он популярен и не был?
ТС, что это: ублюдская попытка с помощью противопоставления тёплого и мягкого в очередной раз рассказать, как всё плохо здесь и хорошо там?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
GROMOZEKA 4 минуты назад
«В нашей стране о нём забыли, а вот в Европе он был очень популярен»

В Европе много чего популярно.
Некоторые «популярные» вещи, даже произносить противно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
164
Александр Шевченко 13 минут назад
Старо как мир. Талантами нужно помогать, бездарности пробьются сами. Пока был кто опекал, было хорошо, как не стало поддержки, всё стало сложно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
yuriysand 5 часов назад
Ублюдочная подача материала.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Toffler

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

28166



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных животных
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных...
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Набирающие популярность в сообществах
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Жгут&nbsp; Эсмарха не подходит для армии!
Жгут  Эсмарха не подходит для армии!
Эти ребята точно не хихикали на уроках биологии
Эти ребята точно не хихикали на уроках биологии
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Справедливо

Лучшие демотиваторы
Семинар "Как правильно тюленить"

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#люди#история#улыбнуло#в мире#шоу бизнес#машина#погода#полиция
#Юмор#животные#позитив#интересно#удивительно#новости#подборка#маразм#СССР#актеры
#Прикол#забавно#кино#факты#Ynews#Прошлое#мир#Индия#драка#красота
Эти ребята точно не хихикали на уроках биологии Эти ребята точно не хихикали на уроках биологии Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг

На что жалуетесь?

Вернуться