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Операции с участием этого разведчика оставались засекреченными вплоть до начала этого века

Операции с участием этого разведчика оставались засекреченными вплоть до начала этого века

Автор:
07 февраля 2023 10:47
Сообщество : Военное
Метки: Абдулла Мурсалов   Разведчик   СССР   ветеран   война   деятельность   интересно   история   подразделение   статус   
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Когда началась война, парень в числе первых записался в добровольцы. Но повестку получил только в 1943 году, после окончания десятилетки.

Абдуллу Мурсалова направили учиться в школу разведчиков, где он шаг за шагом постигал все хитрости и тонкости правильного ведения разведывательно-диверсионной деятельности. Даже лекции курсантам запрещалось выносить из здания: записи хранились в металлических сейфах.

По завершении курса молодых разведчиков раскидали по разным подразделениям. Мурсалов попал в то, что работало с воинскими частями и партизанскими группами.

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На заре карьеры Абдулла успешно справился с несколькими заданиями в тылу, вместе с товарищами захватил «языков». Диверсанты работали в аэропортах по отработанной схеме: подходили к охранникам, приветствовали и усыпляли с помощью специального препарата. Затем помещали внутрь самолётов взрывчатку и быстро покидали аэропорт.

После освобождения белорусской столицы следующим этапом стала Прибалтика. Подразделения получили приказ двигаться на соединение с Первым прибалтийским фронтом. Абдулла Магомедбекович впоследствии даже со смехом вспоминал некоторые эпизоды службы:

На войне всякое бывало, но самое нелепое, что я видел, это была попытка фашистов обмануть нас, прикинувшись проститутками. Нет, правда. И это не мужики из какой-нибудь там немецкой деревушки, а специальная дивизия особой подготовки, скрывающаяся в оборудованных катакомбах в Югославии. Переодеты все в женскую одежду. Самые «женственные» встречали нас. Хотели заманить в катакомбы. У нас, говорят, там кровати, баня. Заходите мол, парни, расслабимся, разденетесь, искупаетесь… Собирались по комнатам нас растащить, а как потеряем бдительность, расправиться. Обрадовались сначала. Все-таки война, а тут на тебе: и условия, и женщины… А как всмотрелись! Вот такой нос торчит, а внизу нежное платье. Кто-то из ребят первым заметил и крикнул, чтобы присмотрелись к красавицам. Мы даже не сразу бросились на них, не могли справиться со смехом. А потом начались бои кулачные. Со стороны, наверное, забавно смотрелись.

Но самое серьёзное задание (а Мурсалов занимался разведдеятельностью в общей сложности 9 лет) он получил уже после войны. После взятия Рейхстага группа немецких военных начальников сбежала, прихватив важную документацию. Разведчики получили задание отыскать нацистов, следы которых обнаружились в Южной Америке.

С трудом, подвергаясь постоянной атаке комаров, от которых приходилось защищаться специальной мазью, обнаружили нужное место. Роскошный особняк находился под вооружённой охраной. Были и собаки, реагировавшие на малейший звук.

К моменту, когда группа смогла подобраться на расстояние наблюдения, трое разведчиков были убиты. Утром большая часть жильцов покидала дом, но кто-то обязательно оставался внутри. Чтобы пробраться внутрь, пришлось проявить изобретательность. Во дворе был оборудован бассейн, где отдыхали немцы. А чтобы защитить воду от крылатой живности, в изобилии водившейся в этих местах, бассейн закрыли сеткой с запирающейся дверью. Её и решили использовать разведчики. Когда нацисты в очередной раз полезли в бассейн, разведчики просто закрыли дверь и навесили замок.

Из воспоминаний Абдуллы Мурсалова:

Нашли документы, сняли копии, раздали всем, завернули в целлофан, резинками примотали к животам. Все очень быстро. В любой момент могли прийти остальные. Пока уходили от погони, потеряли ещё трех братьев… Я лично отдал Сталину документы. Он их раскрыл.

Читает, смотрит… потом поднял глаза: – Сколько вас осталось? – Четверо.

Сталин замолчал. Спустя некоторое время прервал тишину коротким: «На вас напишут два указа», — и попрощался. Награждения? Нет, это же войной не считалось, ценные подарки были. «Капитан Мурсалов! Выйти из строя. Именем Союза Советских… от лица службы… объявляется благодарность! Вы награждаетесь именными часами!» Серебряными…

Вплоть до 1951 года Мурсалов продолжал службу в подразделении, занимавшемся поиском и задержанием бандеровцев, «лесных братьев» и других бандформирований.

Демобилизовавшись, Мурсалов вернулся домой, отучился в Ставропольском  педагогическом институте. Пошёл работать военруком, потом педагогом, позднее возглавил Ахтынскую среднюю школу. В общей сложности посвятил педагогической деятельности 23 года.

После должности директора школы Абдулла Магомедбекович возглавил кафедру английского языка в Дагестанском педагогическом университете. Помимо русского, лезгинского, английского и немецкого в той или иной степени владел ещё 10 языками.

Факт участия в войне ему приходилось скрывать: сдерживало неразглашение тайны. Соответственно, статуса ветерана со всеми сопутствующими мерами поддержки и льготами у него не было.

Вероятнее всего, после смены руководства в Министерстве обороны о разведчике просто забыли. Срок неразглашения истёк в 2004 году. Но после этого ничего особенно не изменилось: ни положенной квартиры, ни льгот Мурсалов не получил.

Абдулла Магомедбекович ушёл из жизни в 2017 году, так и не дождавшись официального признания заслуг, но полностью выполнив долг перед своей страной и народом.

Источник:

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Метки: Абдулла Мурсалов   Разведчик   СССР   ветеран   война   деятельность   интересно   история   подразделение   статус   
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2  комментария
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Ashabad 10 минут назад
Gatsby обязательно мазнёт дерьмецом. Где-нибудь в конце, немножечко, "по шовчику".
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82
Maikl Минуту назад
Может быть сейчас справедливость восторжествует и награда найдёт потомков героя? Ведь в архивах есть все подробности и основания для вручения заслуженной награды
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Gatsby

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