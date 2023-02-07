Операции с участием этого разведчика оставались засекреченными вплоть до начала этого века

Но самое серьёзное задание (а Мурсалов занимался разведдеятельностью в общей сложности 9 лет) он получил уже после войны. После взятия Рейхстага группа немецких военных начальников сбежала, прихватив важную документацию. Разведчики получили задание отыскать нацистов, следы которых обнаружились в Южной Америке.

С трудом, подвергаясь постоянной атаке комаров, от которых приходилось защищаться специальной мазью, обнаружили нужное место. Роскошный особняк находился под вооружённой охраной. Были и собаки, реагировавшие на малейший звук.

К моменту, когда группа смогла подобраться на расстояние наблюдения, трое разведчиков были убиты. Утром большая часть жильцов покидала дом, но кто-то обязательно оставался внутри. Чтобы пробраться внутрь, пришлось проявить изобретательность. Во дворе был оборудован бассейн, где отдыхали немцы. А чтобы защитить воду от крылатой живности, в изобилии водившейся в этих местах, бассейн закрыли сеткой с запирающейся дверью. Её и решили использовать разведчики. Когда нацисты в очередной раз полезли в бассейн, разведчики просто закрыли дверь и навесили замок.