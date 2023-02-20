Наедине с тайгой: безумство советской студентки и его печальные последствия

Юность – это время безумств, бунтарства, ошибок. Но некоторые из них могут стать роковыми.
По отзывам бывалых таёжников, максимальный срок, который неподготовленный человек может провести в тайге, составляет две недели. Но это не предел человеческой прочности, что доказала история 1981 года.
Она произошла со студенткой столичного геологоразведочного техникума Натальей Косоруковой. 17-летнюю девушку направили пройти практику в составе экспедиции, что было обычным явлением той эпохи.
Отрядом, куда определили Косорукову, руководил известный геолог Эрик Алексеев. О практикантке он сначала отозвался положительно: серьёзная, упорная, старательная. Быстро влилась в отряд и не жаловалась на бытовые трудности.
Утром 15 июня 1981 года девушку не обнаружили в лагере. Она не объявилась днём, не обнаружилась вечером, не пришла следующим утром. Девушку искали, кричали, пытались привлечь внимание выстрелами. Не исключали нападения диких зверей.
Участники группы выдвинули версию, что Косорукову кто-то обидел. Но в конфликтах с практиканткой никто замечен не был. По крайней мере, в открытых.
Начальник экспедиции Кривонос доложил о происшествии в штаб. Моментально организовали несколько поисковых групп, в состав которых вошли как опытные спасатели и профессиональные геологи, так и энтузиасты из числа студентов. Задействовали также несколько вертолётов.
Перед походом все студенты проходили подробный инструктаж на случай чрезвычайных ситуаций. И хорошо знали, что в случае потери своих нужно искать водоём и двигаться вниз по течению. Ни у одного ручья в округе следов пребывания человека не обнаружилось.
Поискам сильно мешал дождь. Сложной была и психологическая обстановка: пару недель назад в тайге погибли двое рабочих. И ещё одна смерть ставила под вопрос целесообразность экспедиции как таковой.
Первые следы пребывания в тайге человека обнаружились на девятый день после исчезновения практикантки. Девушка двигалась в противоположном от стоянки направлении.
Поиски велись непрерывно и завершались только с наступлением полной темноты. Моторные лодки патрулировали реку Вилюй, мотоциклисты следили за дорогами. В это время произошла ещё одна трагедия: один из проходчиков попал под вертолётный винт и погиб на месте.
Руководители экспедиции хорошо понимали, что им грозит крах карьеры и тюремный срок за исчезновение несовершеннолетней. Поэтому сформировали дополнительную поисковую группу. Отец и мать пропавшей ежедневно звонили, справляясь о положении дел. Но их ничем не могли утешить или обрадовать.
Надежда забрезжила только 3 июля. На берегу реки Батамай обнаружились относительно свежие следы присутствия человека. Все силы стянули к этому месту. Вопреки инструктажу и элементарной логике, студентка продолжала двигаться по направлению от лагеря. Будь Наташа местной жительницей, ещё можно было бы рассматривать пусть призрачный, но шанс на выживание. Но городская девочка, привыкшая к комфорту… Надежды на благоприятный исход почти не было.
Но глава экспедиции и начальник отряда – Кривонос и Алексеев не теряли бодрости духа и подбадривали других. И случилось невероятное: у ручья Хоронох обнаружились очень свежие следы.
Туда перебросили все силы, технику, спасателей. Усилия были вознаграждены: 10 июля Наташа нашлась на расстоянии 75 километров от стоянки. При этом общая протяжённость её петляющего маршрута за это время составила порядка 200 километров.
Несмотря на многодневные блуждания по тайге в одиночку, Косорукова не выглядела особенно измученной и измождённой. С собой у неё имелся запас сухарей, были спички и лупа для разведения огня.
На вертолёте девушку доставили в Нюрбу, где уже ждала огромная толпа местных, с ликованием встретивших спасённую студентку. Её доставили в больницу, но уже на следующий день она отказалась от госпитализации, заявив, что отлично себя чувствует и имеет право самой решать подобные вопросы, поскольку она уже совершеннолетняя (день рождения девушка отметила во время блужданий в тайге).
Выяснилось, что спички отсырели, и Косорукова не смогла зажечь хворост. А пользоваться лупой для разведения огня она не умела. Питалась сухарями и прошлогодними ягодами. Но почему же практикантка не действовала в соответствии с инструктажем? Она была не единственной студенткой в лагере, а на необходимости двигаться вниз по течению, если вдруг случится потеряться, руководители неоднократно акцентировали внимание.
Причина оказалась глупой: человеческий фактор. Косорукова попросту пропустила инструктаж мимо ушей, витала в облаках и мечтала о каких-то небесных кренделях, когда опытные профессионалы объясняли истины, которые в чрезвычайной ситуации могут спасти жизнь. И поняв, что заплутала, дала себе слово самостоятельно, без помощи извне отыскать дорогу назад. Такой вот коктейль гордости, стыда и раскаяния.
Но самым возмутительным и печальным стал рассказ девушки перед тем, как начальник экспедиции отправил её домой. Практикантка призналась, что специально первое время пряталась от вертолётов, хотя прекрасно их видела. Время на поиски можно было значительно сократить. К тому же по нелепой случайности из-за этой детской гордыни во время поисков погиб человек. Косорукова пыталась упросить Кривоноса оставить её в экспедиции и закончить практику. Но тот оказался непреклонен: домой.
Дальнейшая судьба упрямой, но глупой девушки осталась неизвестной. Причины ухода из лагеря так не были обнародованы. Но, вероятно, всё же имела место какая-то конфликтная ситуация, ведь девушка не могла просто без причины сорваться с места и исчезнуть, предварительно запасшись сухпайком и предметами первой необходимости.
После завершения спасательной операции все руководители были наказаны.
Источник:
- Как советские ученые обнаружили следы НЛО и провели расследование совместно с КГБ
- Мария Будберг: как она стала любовницей Уэллса и Горького и работала на разведки двух стран
- Хиросимский «сувенир»: почему Сталин распорядился направить разведчиков ГРУ в Японию сразу после взрыва?
- Мертвый сезон: история легендарного разведчика Конона Молодого
- Её искали месяц, а она пряталась от спасателей из-за стыда
За что?