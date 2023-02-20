Наедине с тайгой: безумство советской студентки и его печальные последствия

Поискам сильно мешал дождь. Сложной была и психологическая обстановка: пару недель назад в тайге погибли двое рабочих. И ещё одна смерть ставила под вопрос целесообразность экспедиции как таковой.

Первые следы пребывания в тайге человека обнаружились на девятый день после исчезновения практикантки. Девушка двигалась в противоположном от стоянки направлении.

Поиски велись непрерывно и завершались только с наступлением полной темноты. Моторные лодки патрулировали реку Вилюй, мотоциклисты следили за дорогами. В это время произошла ещё одна трагедия: один из проходчиков попал под вертолётный винт и погиб на месте.

Руководители экспедиции хорошо понимали, что им грозит крах карьеры и тюремный срок за исчезновение несовершеннолетней. Поэтому сформировали дополнительную поисковую группу. Отец и мать пропавшей ежедневно звонили, справляясь о положении дел. Но их ничем не могли утешить или обрадовать.

Надежда забрезжила только 3 июля. На берегу реки Батамай обнаружились относительно свежие следы присутствия человека. Все силы стянули к этому месту. Вопреки инструктажу и элементарной логике, студентка продолжала двигаться по направлению от лагеря. Будь Наташа местной жительницей, ещё можно было бы рассматривать пусть призрачный, но шанс на выживание. Но городская девочка, привыкшая к комфорту… Надежды на благоприятный исход почти не было.

Но глава экспедиции и начальник отряда – Кривонос и Алексеев не теряли бодрости духа и подбадривали других. И случилось невероятное: у ручья Хоронох обнаружились очень свежие следы.

Туда перебросили все силы, технику, спасателей. Усилия были вознаграждены: 10 июля Наташа нашлась на расстоянии 75 километров от стоянки. При этом общая протяжённость её петляющего маршрута за это время составила порядка 200 километров.

Несмотря на многодневные блуждания по тайге в одиночку, Косорукова не выглядела особенно измученной и измождённой. С собой у неё имелся запас сухарей, были спички и лупа для разведения огня.