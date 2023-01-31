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25 реалистичных скульптур животных, сделанных из песка

25 реалистичных скульптур животных, сделанных из песка

Автор:
31 января 2023 16:34
Сообщество : Искусство
Метки: арт-проект   животные   искусство   песочные фигуры   самовыражение   скульптор   скульптура   скульптуры из песка   
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Испанский скульптор-самоучка Андони Бастаррика увлекся созданием фигур из песка в 2010 году, и с тех пор серьёзно отточил своё мастерство. Его работы выглядят столь реалистично, что кажется, будто вот-вот грозный аллигатор широко откроет пасть, а конь встанет на ноги и умчится прочь!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: арт-проект   животные   искусство   песочные фигуры   самовыражение   скульптор   скульптура   скульптуры из песка   
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Трям Час назад
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Ivan 17 минут назад
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