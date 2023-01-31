25 реалистичных скульптур животных, сделанных из песка

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Испанский скульптор-самоучка Андони Бастаррика увлекся созданием фигур из песка в 2010 году, и с тех пор серьёзно отточил своё мастерство. Его работы выглядят столь реалистично, что кажется, будто вот-вот грозный аллигатор широко откроет пасть, а конь встанет на ноги и умчится прочь!
«Есть много причин, по которым мне нравится делать скульптуры животных, но одна из них заключается в том, что животные — свободные духи, — говорит Андони Бастаррика. — Люди могут наблюдать и учиться у них. Кроме того, нагота, которую они приносят с собой в этот мир при рождении и которую хранят до самой смерти, для меня символизирует свободу, неотъемлемую часть возможности жить по-настоящему. Люди же «переодеваются», чтобы выжить, разными способами».
Эти скульптуры, несомненно, производят впечатление. Можно только гадать, сколько мастерства и терпения может потребоваться для их создания, учитывая, что они не могут простоять слишком долго и их легко разрушить. Несмотря на временный характер, работы увлечённого скульптора привлекают большое внимание людей всех возрастов на пляжах, фестивалях и художественных мероприятиях.
Эти скульптуры, несомненно, производят впечатление. Можно только гадать, сколько мастерства и терпения может потребоваться для их создания, учитывая, что они не могут простоять слишком долго и их легко разрушить. Несмотря на временный характер, работы увлечённого скульптора привлекают большое внимание людей всех возрастов на пляжах, фестивалях и художественных мероприятиях.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: арт-проект животные искусство песочные фигуры самовыражение скульптор скульптура скульптуры из песка
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