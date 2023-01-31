25 реалистичных скульптур животных, сделанных из песка

«Есть много причин, по которым мне нравится делать скульптуры животных, но одна из них заключается в том, что животные — свободные духи, — говорит Андони Бастаррика. — Люди могут наблюдать и учиться у них. Кроме того, нагота, которую они приносят с собой в этот мир при рождении и которую хранят до самой смерти, для меня символизирует свободу, неотъемлемую часть возможности жить по-настоящему. Люди же «переодеваются», чтобы выжить, разными способами».



Эти скульптуры, несомненно, производят впечатление. Можно только гадать, сколько мастерства и терпения может потребоваться для их создания, учитывая, что они не могут простоять слишком долго и их легко разрушить. Несмотря на временный характер, работы увлечённого скульптора привлекают большое внимание людей всех возрастов на пляжах, фестивалях и художественных мероприятиях.