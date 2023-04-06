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Главный секрет Пентагона: откуда взялся пятиугольник и что на самом деле находится в его центре

Главный секрет Пентагона: откуда взялся пятиугольник и что на самом деле находится в его центре

Автор:
06 апреля 2023 08:18
Сообщество : Факты
Метки: Пентагон   америка   в мире   интересно   познавательно   секрет   факты   фото   
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Знаете, почему Пентагон так называется? Конечно, знаете – из-за формы здания, которое имеет 5 углов. Ну точнее, пентагоном называют правильный пятиугольник, у которого все стороны и все углы равны.

Но почему здание штаб-квартиры Министерства обороны США получило именно такую форму? А ведь это довольно казусная история, хотя и, наверное, разочарует поклонников различных теорий заговоров.

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У Пентагона, кстати, есть забавный рекорд – это самое крупное в мире офисное здание с одним владельцем (в данном случае – американскому Минобороны). Ну сотрудников в этой организации много, работы тоже – так что это понятно. Тем более, что строительство довольно экстренно началось во время Второй мировой войны – точнее, 11 сентября 1941 года.

Эту дату многие помнят как день 9/11, хотя в этом случае чаще говорят о двух башнях Всемирного торгового центра – но Пентагон тогда тоже был атакован, сильно пострадало здание и погибли люди, в память о которых теперь на месте тех событий установлен мемориал. Так что всё это была привязано именно к круглой дате – 60 лет начала строительства Пентагона.

Работы шли максимально ускоренными темпами – днём открытия нового здания Минобороны в США считают 15 января 1943 года.

На фоне этой торопливости интересно то, что здание должно было быть построено вообще в другом месте. Речь о территории так называемой Арлингтонской экспериментальной фермы (на фото выше), которая была расположена на правом берегу реки Потомак и принадлежала Министерству сельского хозяйства. Если спросите про то, что за эксперименты там проводили, то сообщаем, что выращивали и выводили новые сорта конопли.

А теперь чуть-чуть геометрии. У правильного пятиугольника внутренний угол равен 108 градусам. Это ровно столько, сколько составлял угол между двумя дорогами, идущими вдоль отданной под строительство территории.

Поскольку архитекторам была поставлена задача освоить этот участок, то они и решили вписать здание в угол между дорогами. Ну а дальше уже чистое творчество – если нужно сделать угол 108 градусов, то, как говорится, правильный пятиугольник сам напрашивается. Тем более места хватало.

Кстати, длина каждой из пяти сторон Пентагона – 281 метр (площадь, периметр и пр. теперь можно спокойно подсчитать тем, кому интересно), здание является пятиэтажкой общей высотой 23,5 метра, но есть ещё два подземных этажа.

Ещё интересных циферок: общая длина всех коридоров в Пентагоне составляет 28 километров, при этом планировка такова, что между двумя самыми удалёнными точками – идти максимум 7 минут. А ещё в здании насчитывается 7754 окна.

Виновником того, что Пентагон в итоге построили в другом месте, считается лично Франклин Рузвельт, президент США, который, как теперь рассказывают, заявил, что в этом месте здание закрывает хороший вид на Вашингтон, Капитолийский холм и всё вот это (ну то есть на другой берег Potomac River) и потребовал перенести его. Немного поломав голову, военные нашли ещё одно место – ниже по течению реки.

Понятно, что сам проект никто переделывать не стал, так что пятиугольник уже не надо было впихивать в угол между дорогами. Хотя потом с этим вопросом тоже решили довольно неплохо, сделав парковку в виде "прислонённого" к пентагону треугольника.

И уже вдоль его сторон были проложены дороги – в итоге они пересекаются под острым углом, а сверху это всё похоже на какой-нибудь фантастический космический корабль из Star Wars.

Собственно, это и есть главный секрет Пентагона – никаких масонских заговоров, дьявольской символики и т.д.

Притянуть к секретам можно разве что не очень афишируемый (но всем известный) факт о том, что в здании в 2 раза больше туалетов, чем положено по норме на тех примерно 27 тысяч служащих, что туда помещается. Почему так вышло?

Причина простая – расовую сегрегацию в армии США отменили только в 1948 году, так что туалеты в Пентагоне делали раздельными. Но, видимо, их было одинаковое количество – никакой дискриминации.

Есть, правда, ещё одна забавная деталь: поскольку пятиугольник Пентагона правильный, у него есть геометрический центр. Он находится во внутреннем дворе и на фото видно, что это какое-то небольшое строение точно такой же формы – такой мини-пентагончик.

Так вот, это кафе, которое в своё время получило название Cafe Ground Zero, что можно перевести как "Эпицентр".

Но не столько из-за того, что находится в самом центре, хотя и выглядит как "яблочко" мишени, сколько из-за приколов на тему ядерного удара со стороны СССР. В Пентагоне шутили, что наверняка советское военное руководство уверено, что это вход в подземный бункер, поэтому ракеты уже наведены на эту точку. Возможно, так и было.

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Метки: Пентагон   америка   в мире   интересно   познавательно   секрет   факты   фото   
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19  комментариев
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2k
Lexx 2 часа назад
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21k
Davy Jones 4 минуты назад
Просто в туалетах стоят телепорты, но об этом не должен знать никто.
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11k
Shtoppi 8 минут назад
мне такой вид на это офисное здание больше нравится.
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34k
russger 18 минут назад
"в здании в 2 раза больше туалетов, чем положено по норме"

Знали, собаки, что рано или поздно придётся нехило обосраться -_-
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19k
Виталий Касандров Полчаса назад
Кстати а есть игрушка где борцы за свободу мочат хранителей зла на территории пентагона.По мне она бы пользовалась спросом. Рыбной компании бы на фоне успеха атомного сердца продолжение бы замутит на берегах Потомака.
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103k
parallax 36 минут назад
Удобно построили. Одна большая бомба точно по центру и пятигон превращается в большущую груду щебня.
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3k
Anatoly Tananykhin 44 минуты назад
Я думал, его построили в виде пятиугольника чтобы целиться по нему было удобнее.
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484
Денис Веселов Час назад
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701
Гиви Час назад
Пентагон - обитель Зла
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2k
pilot66 Час назад
...Виновником того, что Пентагон в итоге построили в другом месте, считается лично Франклин Рузвельт, президент США, который, как теперь рассказывают, заявил, что в этом месте здание закрывает хороший вид на Вашингтон, Капитолийский холм и всё вот это...
=============================
что-то не понял, Пентагон закрыл бы вид на Капитолий с будущего Арлингтонского кладбища? Это серьезная проблема!
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2k
pilot66 Час назад
...Причина простая – расовую сегрегацию в армии США отменили только в 1948 году, так что туалеты в Пентагоне делали раздельными. Но, видимо, их было одинаковое количество – никакой дискриминации....
============
Классное объяснение! Логично же! Вдруг все 27 тыс. "которые туда помещаются" будут неграми - тогда им надо отдельные туалеты построить... а то негоже им туалеты для отсутствующих белых юзать.
А вдруг, неровен час, ветер переменится, и заменят 27 тыс. помещающихся негров на белых - опять оскорбление случится. Не положено белым гадить в сортирах ранее использовавшиеся неграми!
Все предельно логично! Особенно для 40х годов. Тогда ведь в МО дохрена негров было...
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198
Feud Час назад
Координаты получены, выполняю.
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5k
Интерактивный Конвертер Час назад
Пентагон координаты: 38.8710213 северной широты и 77.0559387 западной долготы.
Так на всякий случай...
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