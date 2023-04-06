Главный секрет Пентагона: откуда взялся пятиугольник и что на самом деле находится в его центре

Понятно, что сам проект никто переделывать не стал, так что пятиугольник уже не надо было впихивать в угол между дорогами. Хотя потом с этим вопросом тоже решили довольно неплохо, сделав парковку в виде "прислонённого" к пентагону треугольника.

И уже вдоль его сторон были проложены дороги – в итоге они пересекаются под острым углом, а сверху это всё похоже на какой-нибудь фантастический космический корабль из Star Wars.

Собственно, это и есть главный секрет Пентагона – никаких масонских заговоров, дьявольской символики и т.д.

Притянуть к секретам можно разве что не очень афишируемый (но всем известный) факт о том, что в здании в 2 раза больше туалетов, чем положено по норме на тех примерно 27 тысяч служащих, что туда помещается. Почему так вышло?