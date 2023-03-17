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17 обычных, чей ценник невозможно объяснить с точки зрения здравого смысла

17 обычных, чей ценник невозможно объяснить с точки зрения здравого смысла

Автор:
17 марта 2023 08:44
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   богатство   в мире   покупка   фото   цена   
402
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Богатые люди живут в собственном, особенном мире. Иногда он не поддаётся совершенно никаким законам логики. Нередко они приобретают для себя вещи, которые большинство людей даже не будет рассматривать в качестве гипотетической покупки, потому что они, как правило, абсолютно бесполезны и нефункциональны. К таким нестандартным покупкам относятся, например, платиновая соска и золотой пылесос.

Однако в подобной трате денег нет ничего удивительного. Ведь, как известно, многие богачи являются ярыми ценителями эстетики и прекрасного. Они довольно часто коллекционируют различные редкости, которые пленят своей красотой и недоступностью для широких масс.

Вещи, представленные в сегодняшнем списке, удивительны и невероятны (конечно, речь идёт не только о внешнем виде, но и о ценнике). Лучше, конечно, многие из них не использовать по прямому назначению, так как уж слишком велик риск повредить чрезмерно дорогую и хрупкую ценность.


Вода Acqua di Cristallo Tributto a Modigliani — 60 тысяч долларов за 750 миллилитров ⁠⁠

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Перед вами самая дорогая вода в мире. Бутылка выполнена из чистого золота в 24 карата. К ней также прилагается кожаный чехол. В самой воде содержится 5 миллиграммов золотой пыли. Видимо, для лучшего вкуса.


Бумеранг от бренда Chanel — 1500 долларов


Алмазный чайный пакетик — 14000 долларов

Шикарного чаю не желаете? Самый дорогой в мире чайный пакетик имеет форму пирамиды, обе его стороны украшены сотней бриллиантов по 2,56 карата. Ещё достаточно приличное количество драгоценных камней находится внутри, а цепочка выполнена из белого золота.

В самом пакетике содержится обычный чёрный чай. Так что при желании его действительно можно заварить и насладиться неповторимым вкусом.


Духи «Shumukh» — 1,3 миллиона долларов

На разработку одних из самых дорогих духов в мире ушло целых три года. Производители уверяют, что они созданы по особой технологии с применением множества ингредиентов, добытых со всех уголков Земли. В аромате присутствуют нотки янтаря (оказывается, бывает и такое), сандалового дерева, турецкой розы, иланг-иланг, ладана и ещё множество других оттенков.


Золотой пылесос GV62711 — 1 миллион долларов

Корпус пылесоса изготовлен из металла и покрыт 24-каратным золотом, а вес его составляет почти 8 килограммов.


Зажигалка Louise XIII Fleur de Parme — 405 тысяч долларов


Золотые гантели Goldloft — 164 тысячи долларов


Золотая деталь LEGO — 2000 долларов

В 2017 году аукционный дом Catawiki умудрился продать такую же фигурку за 20000 долларов. Видимо, на цену повлияла её редкость. Ведь в мире было выпущено всего десять таких кирпичиков.


Шахматы «Jewel Royale» — 9,8 миллионов долларов


Платиновая соска «Bling Bling» — 85000 долларов


Кошелёк «1001 Nights Diamond Purse» — 3,8 миллионов долларов


Рояль «Heintzman Crystal» — 3,22 миллиона долларов


Мяч для крикета — 68000 долларов

Конечно, такие мячики сделаны не для игры. Их создали для награждения лучших игроков на чемпионате мира по крикету, который проходил в 2007 году.


Наушники «Sennheiser HE-1» — 59000 долларов

Инженеры Sennheiser разрабатывали эту модель почти 10 лет.


Скейтборд от Supreme и Louis Vuitton — 18000 долларов


Кровать «Baldacchino Supreme» — 6,3 миллионов долларов

Невероятно дорогущая кровать была создана британским дизайнером Стюартом Хъюджесом. На её сборку ушло около трёх месяцев. Каркас кровати создан из лучших сортов ясеня, каштана и вишни. На её украшение было потрачено около 107 килограммов 24-каратного золота, сотни драгоценных и полудрагоценных камней.

Бонус: Кирпич от бренда Supreme — 33 доллара

Конечно, кирпич, стоимостью в 33 доллара нельзя назвать безумно дорогой вещью. Однако некоторые люди умудряются перепродавать его за более внушительные суммы. Например, на некоторых сайтах его можно найти по цене в 1000 и даже 2000 долларов.

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Метки: Вещи   богатство   в мире   покупка   фото   цена   
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2  комментария
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1k
Шапкин 53 минуты назад
Хороший понт дороже денег.
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Ден Час назад
Вещей
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