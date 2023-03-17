17 обычных, чей ценник невозможно объяснить с точки зрения здравого смысла

Однако в подобной трате денег нет ничего удивительного. Ведь, как известно, многие богачи являются ярыми ценителями эстетики и прекрасного. Они довольно часто коллекционируют различные редкости, которые пленят своей красотой и недоступностью для широких масс.

Вещи, представленные в сегодняшнем списке, удивительны и невероятны (конечно, речь идёт не только о внешнем виде, но и о ценнике). Лучше, конечно, многие из них не использовать по прямому назначению, так как уж слишком велик риск повредить чрезмерно дорогую и хрупкую ценность.

Вода Acqua di Cristallo Tributto a Modigliani — 60 тысяч долларов за 750 миллилитров ⁠⁠