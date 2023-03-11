10 сиквелов последних лет, которые оказались не хуже или даже куда лучше первой части

Сиквел фильма «Аватар» (2009).

Оценки оригинала: Кинопоиск: 8.0; IMDb: 7.9

Оценки сиквела: Кинопоиск: 7.9; IMDb: 7.8

В данном случае по зрительским баллам сиквел всё же уступает оригиналу на одну десятую, но согласитесь, что создать настолько достойное продолжение при таком хайпе, который был вокруг обоих частей, было крайне непросто. И второй «Аватар», безусловно, является отличным фильмом.

В качестве дополнительного аргумента в пользу крутости «Пути воды» отметим, что это один из всего лишь одиннадцати сиквелов в истории, которые были номинированы на «Оскар» как лучший фильм.

Ещё одна вторая часть с таким же достижением идёт следующим пунктом.

Топ Ган: Мэверик (2022)