10 сиквелов последних лет, которые оказались не хуже или даже куда лучше первой части

Оригинал всегда лучше продолжения. Вот такая вот существует гипотеза, чью ошибочность каждое десятилетие подтверждает некоторое количество добротных сиквелов. И последние 10 лет, то есть период с 2013 года, не является печальным исключением.
Давайте посмотрим на десятку вторых частей, которые (порой внезапно) оказались ничем не хуже, а то и лучше оригинала. Причём мы брали те пары, где и первый фильм уж точно нельзя назвать плохим.
Мерилом мы как всегда сделаем зрительские оценки на агрегаторах. Народ врать не может!
Голодные игры: И вспыхнет пламя (2013)
Сиквел фильма «Голодные игры» (2012).
Оценки оригинала: Кинопоиск: 7.3; IMDb: 7.2
Оценки сиквела: Кинопоиск: 7.5; IMDb: 7.5
Первый мститель: Другая война (2014)
Сиквел фильма «Первый мститель» (2011). Это отдельная серия фильмов о Капитане Америка.
Оценки оригинала: Кинопоиск: 6.7; IMDb: 6.9
Оценки сиквела: Кинопоиск: 7.3; IMDb: 7.8
Рейд 2 (2014)
Сиквел фильма «Рейд» (2011).
Оценки оригинала: Кинопоиск: 7.4; IMDb: 7.6
Оценки сиквела: Кинопоиск: 7.4; IMDb: 7.9
Люди Икс: Дни минувшего будущего (2014)
Сиквел фильма «Люди Икс: Первый класс» (2011). Эти фильмы являются частью новой франшизы о Людях Икс с двумя временными линиями.
Оценки оригинала: Кинопоиск: 7.7; IMDb: 7.7
Оценки сиквела: Кинопоиск: 7.7; IMDb: 7.9
Бегущий по лезвию 2049 (2017)
Сиквел фильма «Бегущий по лезвию» (1982).
Оценки оригинала: Кинопоиск: 7.7; IMDb: 8.1
Оценки сиквела: Кинопоиск: 7.8; IMDb: 8.0
Между выходами оригинала и его продолжения прошло 35 лет. Но это не самый большой промежуток в данном списке.
Приключения Паддингтона 2 (2017)
Сиквел фильма «Приключения Паддингтона» (2014).
Оценки оригинала: Кинопоиск: 7.2; IMDb: 7.3
Оценки сиквела: Кинопоиск: 7.9; IMDb: 7.8
Кстати, в 2020 году «Приключения Паддингтона 2» даже назвали лучшим сиквелом всех времён по мнению критиков.
Джон Уик 2 (2017)
Сиквел фильма «Джон Уик» (2014).
Оценки оригинала: Кинопоиск: 7.0; IMDb: 7.4
Оценки сиквела: Кинопоиск: 7.0; IMDb: 7.4
Аватар: Путь воды (2022)
Сиквел фильма «Аватар» (2009).
Оценки оригинала: Кинопоиск: 8.0; IMDb: 7.9
Оценки сиквела: Кинопоиск: 7.9; IMDb: 7.8
В данном случае по зрительским баллам сиквел всё же уступает оригиналу на одну десятую, но согласитесь, что создать настолько достойное продолжение при таком хайпе, который был вокруг обоих частей, было крайне непросто. И второй «Аватар», безусловно, является отличным фильмом.
В качестве дополнительного аргумента в пользу крутости «Пути воды» отметим, что это один из всего лишь одиннадцати сиквелов в истории, которые были номинированы на «Оскар» как лучший фильм.
Ещё одна вторая часть с таким же достижением идёт следующим пунктом.
Топ Ган: Мэверик (2022)
Сиквел фильма «Лучший стрелок» (1986).
Оценки оригинала: Кинопоиск: 7.1; IMDb: 6.9
Оценки сиквела: Кинопоиск: 7.7; IMDb: 8.3
По зрительским оценкам на IMDb это самый большой разрыв в пользу сиквела во всём списке. А ещё между оригиналом и продолжением прошло аж 36 лет!
Кот в сапогах 2: Последнее желание (2022)
Сиквел фильма «Кот в сапогах» (2011).
Оценки оригинала: Кинопоиск: 7.1; IMDb: 6.6
Оценки сиквела: Кинопоиск: 8.1; IMDb: 7.9
Внезапно шедевральный сиквел «Кота в сапогах», поднимающий тему страха смерти, оказался наиболее высоко оценён пользователями Кинопоиска по сравнению с первой частью. Целый балл разницы.
Если ещё не посмотрели этот мультфильм или другие успешные сиквелы из этого списка, то, вероятно, самое время этим заняться!
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Автор, ты сейчас почувствуешь себя лохом, потому что вот тебе 2 фильма, вторые части(сиквелу по говноедски) которых офигительны. И с этим мало кто будет спорить. Чужие мать его 2 и угадай! Терминатор 2! А знаешь почему? Потому что их делали люди, а не говноменеджеры на охрененных зарплатах, выпускающих говно, чтобы срубить еще бабок.