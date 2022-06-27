«Избави нас от лукавого»: истории и факты о вере в одержимость и экзорцизм

Правда, верили в это и раньше. В 1614 году Ватикан выпустил официальную инструкцию по изгнанию демонов, а в 1999 году её пересмотрели. Вот только если ей верить, одержимостью страдает каждый второй. Помимо банальных признаков, вроде нечеловеческой силы и умения болтать на неизвестных языках, там указаны плевки, проклятия, отсутствие чувства стыда и чрезмерная мастурбация.

У всем известного Фрейда было иное отношение к демонопатии. По его мнению, это невроз, вынуждающий человека самому себе придумывать демонов, которые не более чем результат подавления желаний.