«Избави нас от лукавого»: истории и факты о вере в одержимость и экзорцизм

Кинематограф и художественная литература уже давно эксплуатируют тему демонов и экзорцизма. Укрепляет веру в это и большинство религий, утверждающих, что люди могут быть одержимы. Так что неудивительно, что люди уже несколько столетий посвятили борьбе со злыми духами.
Именно этому и посвящена следующая подборка историй и фактов.
В психиатрии существует понятие расстройства, при котором человек верит, что он сам или кто-то из близких одержим. Оно называется «демонопатией». К слову, оно широко распространено по всему миру, ведь во всех странах есть упоминания демонов, носящих разные имена.
Долгое время интерес к этому феномену был понижен, пока в 1973 году на экраны не вышел фильм «Изгоняющий дьявола», вызывавший новую волну истерии в обществе и невроза. Об этом свидетельствует тот факт, что несколько недель после выхода картины бостонский католический центр каждый день получал запросы на проведение обряда экзорцизма.
Правда, верили в это и раньше. В 1614 году Ватикан выпустил официальную инструкцию по изгнанию демонов, а в 1999 году её пересмотрели. Вот только если ей верить, одержимостью страдает каждый второй. Помимо банальных признаков, вроде нечеловеческой силы и умения болтать на неизвестных языках, там указаны плевки, проклятия, отсутствие чувства стыда и чрезмерная мастурбация.
У всем известного Фрейда было иное отношение к демонопатии. По его мнению, это невроз, вынуждающий человека самому себе придумывать демонов, которые не более чем результат подавления желаний.
Церковь же продолжает верить в демонов. Например, в Риме открыт институт Athenaeum Pontificium Regina Apostolorum, где профессионально готовят будущих экзорцистов.
К слову, такой человек тоже был. Им выступал архимандрит Герман из Свято-Сергиевой Лавры. Правда, у нас экзорциста называли «отчиткой».
Есть такие люди и в том же иудаизме. В этом религиозном направлении считается, что в человека вселяется душа преступника, не сумевшая покинуть землю и именуемая как диббук. Сам процесс изгнания проводится авторитетным раввином в окружении 10 других совершеннолетних евреев-мужчин.
Но стоит отметить, что все эти игры с экзорцизмом весьма опасная вещь. Взять хотя бы реальную историю Аннелизы Михель, которая в 1976 году скончалась от обряда экзорцизма, а священник был обвинён в убийстве. Киношники подхватили эту историю, сделав фильм «Шесть демонов Эмили Роуз», добавив в неё свою художественную изюминку.
Нередко от этого страдают и дети. Например, в 2003 году в Висконсии священники убили 8-летнего мальчика, заявив, что его инвалидность – признак вторгнувшегося демона. А в 2010 году в Англии родственники избили и утопили 14-летнего подростка, пытаясь изгнать из него злого духа. А ведь они не верили в это, в отличие от 16-летней монахини из Франции, которая в далёком в 1583 году утверждала, что ею завладело 12 606 демонов, запертых до этого в кувшине в виде кучки мух.
А верите в подобные вещи? Или считаете, что это всё ложная истерия, раскрученная до максимума киноиндустрией?
Источник:
АНТИФИШКИ
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