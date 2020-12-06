В РПЦ настоятельно рекомендуют верующим не изгонять бесов самостоятельно

На дворе шёл XXI век, люди уже давно научились и в космос летать, и интернет изобрели, а с «беснованием» так и не разобрались.
Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион прокомментировал случай, произошедший в Волгоградской области. Там родители самостоятельно попытались «изгнать бесов» из своего десятилетнего ребёнка. Изгнали ли демона непонятно, а вот семьёй заинтересовались органы опеки и правоохранительные структуры.
Митрополит Иларион отметил, что действительно в Церкви существует практика экзорцизма. Но вот заниматься ею не стоит непосвящённым людям. Ведь для начала необходимо выяснить беснование ли это у человека или же какое-то психологическое отклонение. Более того, обряд может провести только священник, получивший благословение от архиерея, и читает он особые молитвы. Ну и на детей такая практика не распространяется. «Беснование - это совершенно особый феномен, который требует особого подхода», - уточнил архиерей.
Священнослужитель отметил, что родители не только нарушили правила, но ещё и не очень хорошо разбираются, что такое религия. Ведь христианство не допускает веры в сглаз, порчу и прочее ведьмовство и колдовство. Поэтому, если возникают вопросы об одержимости человека, необходимо обратиться в компетентные органы. И ни в коем случае не заниматься «всякой самодеятельностью».
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суть любой религии одна:
Это давно известно.
Они и Иисуса выгонят из церкви, если тот придёт со своей свечкой.
Клиент: - Я вас не вызывал.
Бес: - Я вызывал!