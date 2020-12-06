В РПЦ настоятельно рекомендуют верующим не изгонять бесов самостоятельно

Митрополит Иларион отметил, что действительно в Церкви существует практика экзорцизма. Но вот заниматься ею не стоит непосвящённым людям. Ведь для начала необходимо выяснить беснование ли это у человека или же какое-то психологическое отклонение. Более того, обряд может провести только священник, получивший благословение от архиерея, и читает он особые молитвы. Ну и на детей такая практика не распространяется. «Беснование - это совершенно особый феномен, который требует особого подхода», - уточнил архиерей.