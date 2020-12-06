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В РПЦ настоятельно рекомендуют верующим не изгонять бесов самостоятельно

В РПЦ настоятельно рекомендуют верующим не изгонять бесов самостоятельно (4 фото)

Автор:
06 декабря 2020 10:46
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: бесы   обряд   рпц   самолечение   священник   экзорцизм   
3936
4
На дворе шёл XXI век, люди уже давно научились и в космос летать, и интернет изобрели, а с «беснованием» так и не разобрались.

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Метки: бесы   обряд   рпц   самолечение   священник   экзорцизм   
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37  комментариев
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8k
r.a.t. 3 часа назад
бесы, джины, духи...
суть любой религии одна:
бесы, джины, духи... суть любой религии одна:
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2k
Frank Borman 17 минут назад
Кто может обьяснить: почему крестопузых шаманов называют священнослужителями? Каким боком они относятся к святости?
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−14
kazakh 36 минут назад
РПЦ-ФСБ рекомендуют изгонять бесов в СИЗО:-)))
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9k
Нихуахуа Час назад
Надо блогеров нанимать. Они профессионально изгоняют.
Надо блогеров нанимать. Они профессионально изгоняют.
Надо блогеров нанимать. Они профессионально изгоняют.
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2k
NIS Час назад
РПесеЦ ..
РПесеЦ ..
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2k
Mellivora Час назад
А разве РПЦ признает всю эту потусторонщину?
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8k
r.a.t. Mellivora Час назад
Это приносит гешефт? Значит существует
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5k
Владимир Mellivora 2 минуты назад
Что значит признает? Это одна из главных причин всего плохого, что может произойти с человеком...
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516
Кукулькан Час назад
Подборка фоточек впечатляет
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13k
Юрий 2 часа назад

В РПЦ настоятельно рекомендуют верующим не изгонять бесов самостоятельно
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71
Валерий 2 часа назад
Никакой самодеятельности в этом вопросе! Только лицензированный специалист РПЦ по их прайс-листу.
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4k
просто Дмитрий 2 часа назад
только "сертифицированное изгнание"!!!! Прейскурант на РПЦ.ру
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3k
Игорь просто Дмитрий 56 минут назад
А чек дадут?
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2k
Инженер Игорь 20 минут назад
и чек и дОговор и акт выполненных работ
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193k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 2 часа назад
РПЦ не терпит конкурентов.
Это давно известно.
Они и Иисуса выгонят из церкви, если тот придёт со своей свечкой.
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23k
Павел Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 40 минут назад
Его и распяли походу за то что он торговцев из храма выгнал, порушил бизнес так сказать
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869
Andrey G Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Полчаса назад
Хорошо, что Ватикан благословляет конкуренцию. И ислам, и прочая религия. Или это другое? Иисус не придёт - это же их выдумка или ты всё-таки верующий в это?
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1k
Acid Snake 2 часа назад
Боятся за себя, черти бородатые
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128
Миша 2 часа назад
Священник: - Я здесь для того, чтобы изгнать беса, который вселился в вас...
Клиент: - Я вас не вызывал.
Бес: - Я вызывал!
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Психологические отклонения - существуют, сглаз и порча - не существуют. Может вы, батюшка, - материалист?)))
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37k
Александр 2 часа назад
Я очень понимаю церковнослужителей в данном вопросе. Если начнут бесов изгонять без церкви, это же сколько денег уйдет мимо. Небогоугодненько как то.
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14k
Иван Фёдорович 2 часа назад
Все одержимые бесами кого удалось обследовать оказались обычными психами.
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192
Александр Поликарпов 2 часа назад
Когда начнут уважать чувства не верующих во всю эту по3бень?
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848
zu4ara 2 часа назад
Константин: Повелитель тьмы (смотреть всем !)

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430
Tony Banano 2 часа назад
В РПЦ настоятельно рекомендуют верующим не изгонять бесов самостоятельно
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430
Tony Banano 2 часа назад
В РПЦ настоятельно рекомендуют верующим не изгонять бесов самостоятельно
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25k
Acu900 2 часа назад
В РПЦ настоятельно рекомендуют верующим не изгонять бесов самостоятельно
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