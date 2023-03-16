Северо-западный африканский гепард: Тощий призрак пустыни. Этот подвид живёт в Сахаре и очень сильно отличается от остальных гепардов

Однако чтобы выжить в суровых условиях Сахары экспериментов с внешностью будет маловато... На что пошли усатые, чтобы выжить?





Первое — изменили режим сна и бодрствования. Обычно все гепарды охотятся днём, потому что ночью на арену выходят ребята посильнее — львы и леопарды. Большие кошки запросто расправятся с быстрым, но не таким сильным гепардом. Северо-западному подвиду пришлось изменить график и научиться охотиться ночью, ведь в пустыне приходится конкурировать не с другими котами, а с самой природой.





Когда гепард набирает скорость, все его мышцы работают на пределе и вырабатывают много тепла. Если в других регионах звери ещё как-то могут остыть после такой пробежки, то в Сахаре с этим проблемка — там негде спрятаться, везде одно сплошное пекло. Поэтому коты выходят на охоту с закатом, а отдыхать идут только на рассвете.