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Северо-западный африканский гепард: Тощий призрак пустыни. Этот подвид живёт в Сахаре и очень сильно отличается от остальных гепардов

Северо-западный африканский гепард: Тощий призрак пустыни. Этот подвид живёт в Сахаре и очень сильно отличается от остальных гепардов

Автор:
16 марта 2023 23:21
Метки: животные   интересно   факты   
140
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Кому на свете жить хорошо? Ну, явно не северо-западным африканским гепардам! Вы только гляньте — быстрые хищники стали призраками самих себя, кожа да кости! А самое обидное то, что несмотря на все старания выжить в Сахаре, популяция диких кошек уменьшается в геометрической прогрессии.

Сегодня проще найти иголку в стоге сена, чем пятнистую кошку в пустыне. Плотность северо-западных гепардов на всём ареале составляет всего 1-3 особи на 5000 км², а общий ареал вида включает более 1.000.000 км²! Кто рискнёт?

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Всем желающим испытать удачу в поисках африканского гонщика нужно отправиться в самое сердце песка и пекла — пустыню Сахару. Коты обитают в западной и центральной её части, а также в регионе под названием Сахель — это нечто среднее между адом и тропиками, там чуть больше жизни по сравнению с пустыней.

Северо-западный африканский гепард — один из пяти подвидов гепардов. От своих родственников он отличается светлым окрасом и чуть более скромными размерами ввиду исключительно худощавого телосложения. Разница на лицо — у подвида практически не бывает пятен и полосок на морде, а те что есть очень светлые. Ну а если не вдаваться в подробности, эти благородные хищники после переезда в пустыню стали выглядеть как оголодавшие бездомные коты с местной помойки. Только что побольше будут.

Однако чтобы выжить в суровых условиях Сахары экспериментов с внешностью будет маловато... На что пошли усатые, чтобы выжить?


Первое — изменили режим сна и бодрствования. Обычно все гепарды охотятся днём, потому что ночью на арену выходят ребята посильнее — львы и леопарды. Большие кошки запросто расправятся с быстрым, но не таким сильным гепардом. Северо-западному подвиду пришлось изменить график и научиться охотиться ночью, ведь в пустыне приходится конкурировать не с другими котами, а с самой природой.


Когда гепард набирает скорость, все его мышцы работают на пределе и вырабатывают много тепла. Если в других регионах звери ещё как-то могут остыть после такой пробежки, то в Сахаре с этим проблемка — там негде спрятаться, везде одно сплошное пекло. Поэтому коты выходят на охоту с закатом, а отдыхать идут только на рассвете.

Второе — гепардам пришлось забыть друзей. На плодородных землях саванны самцы гепардов могут образовывать небольшие группы ради совместной охоты и безопасности. Но в пустыне так не получится, ведь добычи порой не хватает даже для одного зверя. Да и защищаться не от кого, ведь усатые — высшие хищники этих мест.

Третье — звери стали много ходить. Причиной тому — низкая плотность популяции животных-жертв, большинство из которых также находятся на грани вымирания: газели-дамы, аддаксы, зайцы и песчаные газели. Поэтому домашний ареал одного северо-западного кота может занимать более 1500 км², в то время как группа из трёх самцов гепарда в саванне занимает территорию в 11 раз меньше.

Четвертое — гепарды соблюдают сухой закон. Вода в пустыне — удовольствие дорогое. Зверям пришлось искать другой источник жидкости — кровь. Поэтому добыча для хищника в пустыне значит намного больше, чем просто покушать. Организм кошек рационально использует каждую каплю жидкости.

Но как бы ни были велики жертвы северо-западного гепарда, сегодня подвид находится на грани полного исчезновения. По подсчётам учёных, кошки остались лишь на 9% своего некогда огромного ареала: по состоянию на 2008 год популяция составляла менее 250 особей. Подсчет животных в пустыне невероятно сложен, поскольку плотность расселения зверей исключительно огромна. Так что сколько сегодня осталось в дикой природе этих кошек — никто достоверно не знает.

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Метки: животные   интересно   факты   
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1  комментарий
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Летучий Мыш 5 часов назад
Выглядят как гепард курильщика, анорексично так. Любопытная зверюга
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