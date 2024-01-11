50 идеальных снимков из разных уголков мира

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В жизни хватает стресса: изматывающая работа, решение бытовых проблем, а ещё и душераздирающие новости. Пора отдохнуть и восстановить душевное равновесие. Эта коллекция снимков призвана поднять вам настроение.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: животные красота мир перфекционизм природа фотография
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