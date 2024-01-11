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50 идеальных снимков из разных уголков мира

50 идеальных снимков из разных уголков мира

Автор:
11 января 2024 13:13
Сообщество : ФотоМир
Метки: животные   красота   мир   перфекционизм   природа   фотография   
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В жизни хватает стресса: изматывающая работа, решение бытовых проблем, а ещё и душераздирающие новости. Пора отдохнуть и восстановить душевное равновесие. Эта коллекция снимков призвана поднять вам настроение.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: животные   красота   мир   перфекционизм   природа   фотография   
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