25 странных и необычных блюд из древних времён

Если вы любите пиво, то средневековый эль наверняка вам подойдет. И если вы любите курицу, то почему бы не закусить ею? Что ж, в 1669 году в Англии появился рецепту петушиного эля. Нужно смешать эль с бульоном из петуха, добавить толчёные изюм, мускатный орех, финики, туда же добавить белое креплёное вино, все смешать и дать настояться неделю, затем разлить по бутылкам. Через месяц можно пить. Наверное.

Считается, что петуха ценили за задор и жизненную силу, поэтому если вы пили петушиный эль, часть этой силы передавалась и вам. Также есть версия, что напиток был разработан на замену кофе, который делал англичан слишком «французскими».