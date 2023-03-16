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25 странных и необычных блюд из древних времён

25 странных и необычных блюд из древних времён

Автор:
16 марта 2023 15:05
Сообщество : Еда
Метки: Еда   блюда   древность   из прошлого   интересные факты   история   познавательно   традиции   факты   
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Времена меняются, поколения приходят и уходят, границы между государствами появляются и исчезают, языки рождаются и умирают... То же происходит и с пищевыми традициями. То, что мы едим сегодня, сильно отличается от того, что бы мы ели 1000 лет назад.

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В Древнем Риме (а также в Древней Греции, Карфагене и Византии) в качестве солёной пряной приправы обычно использовался особый рыбный соус — гарум. Он был сделан из крови и внутренностей рыбы, ферментировавшихся на солнце в глиняном горшке со специями (укроп, кориандр, другие травы). Без этого соуса невозможно представить большинство рецептов древнеримской кухни.

Сегодня самая употребляемая в пищу птица — курица. Мы едим также индейку, утку, даже страуса. Фламинго в рационе в наше время вряд ли увидишь, а вот когда-то эта птица была в меню богатых жителей некоторых частей Африки и в Риме. Представители высшего сословия могли отведать филе-миньон, мозг или язык тушёного фламинго.

Это необычное средневековое блюдо подавалось на праздниках, ведь нужно было постараться и пришить верхнюю часть тела поросёнка к нижней половине каплуна. А потом нафаршировать требухой, орехами и дикими ягодами и запечь. Подача монстра сопровождалась небольшим представлением, достойным «мифологического» существа.

Как и в предыдущем случае, это было сочетание свинины и курицы. Но тут фаршированный петух ехал на поросёнке, как рыцарь на своём верном коне. На голове у него был маленький бумажный шлем, а в «руках» — копьё, причём вся атрибутика была исполнена в цветах лорда, которому это блюдо подавали. Умели люди развлечься!

Традиция готовить такое блюдо зародилась сотни лет назад в Китае и до сих пор есть один город, где она сохранилась. «Яйца девственного мальчика» — это куриные яйца, сваренные вкрутую в моче мальчиков в возрасте до 10 лет. В городских школах выдают контейнеры для сбора мочи, которую производители блюда потом покупают и используют. Считается, что эти яйца полезны для здоровья. Город Дунъян производит их уже сотни лет.

Если вы любите пиво, то средневековый эль наверняка вам подойдет. И если вы любите курицу, то почему бы не закусить ею? Что ж, в 1669 году в Англии появился рецепту петушиного эля. Нужно смешать эль с бульоном из петуха, добавить толчёные изюм, мускатный орех, финики, туда же добавить белое креплёное вино, все смешать и дать настояться неделю, затем разлить по бутылкам. Через месяц можно пить. Наверное.


Считается, что петуха ценили за задор и жизненную силу, поэтому если вы пили петушиный эль, часть этой силы передавалась и вам. Также есть версия, что напиток был разработан на замену кофе, который делал англичан слишком «французскими».

В наши дни существуют страусиные фермы, где этих птиц специально разводят, но для большинства из нас они всё еще относительно редки и экзотичны. А в древности они были ещё большей экзотикой. Например, в Древнем Риме блюдо из страуса — например, страусиное рагу — могло быть приготовлено только для какого-то особенного случая. Варили птицу целиком, подавали с соусом и рыбой.

Маринованные яички барана (Súrsaðir hrútspungar) — блюдо родом из Исландии. Традиционная исландская кухня была нацелена на еду длительного хранения. Яички барана мариновали в сыворотке в течение нескольких месяцев. Затем их прессовали в блоки, делая что-то вроде буханки, которую можно нарезать ломтями и есть.

Как ни странно, многие традиционные рецепты, и этот в том числе, вновь стали популярны в Исландии в 1950-х годах.

Принято считать, что в ирландской кухне основной продукт — картофель. Конечно, это не так, ведь Ирландия была заселена более 9000 лет до появления картофеля. Там было много диких фруктов и овощей, а также много морепродуктов и моллюсков. Ирландцы выращивали коров не на говядину, а ради молока и сыра. Есть истории о том, что в древней Ирландии производили молоко, которое было жёлтым и шипучим. И его нужно было жевать, а не пить. Так медленно и долго, будто это была какая-то молочная жевательная резинка.

Мы мало что знаем о традиционной австралийской кухне, то есть о том, чем питались аборигены Австралии. Ну, например, они питались Witchetty grub — большими белыми личинками некоторых видов мотыльков. Личинки прятались в земле, в корнях кустарников, так что еду нужно было сначала выкопать. Но это очень питательная штука: десять личинок дают взрослому человеку необходимое на день количество белка. Говорят, что на вкус почти как курица, миндаль или арахис, в зависимости от того, как приготовить.

Нет, речь не о Канаде. Жареные во фритюре кленовые листья — традиционное блюдо в одном японском городе, которому примерно 1300 лет. Используются только листья, которые пожелтели, но еще не покраснели и не осыпались. Их обжаривают в большом количестве масла, они имеют сладковатый-солёный вкус.

В Древней Греции, Древнем Риме и Византии был безалкогольный напиток, очень популярный у легионеров. Это, по сути, смесь воды с винным уксусом или прокисшим вином и солью. В него также добавлялись пряные травы, добавлявшие аромат. Напиток хорошо утолял жажду.

В западной кухне чаще всего игнорируются некоторые части туши животного, например, ноги или внутренние органы. Древние римляне были менее предвзяты и использовали в пищу всё, что могло быть использовано. Например, у них существовало такое блюдо, как фаршированная матка свиньи. Те, кто решил попробовать это блюдо сегодня, остались не в восторге. Особенно не понравился запах.

В викторианские времена хорошее мясо было дорогим и малодоступным продуктом для бедняков и работяг. Так что им приходилось довольствоваться «брокси» — бараниной, говядиной и свининой от животных, умерших от болезней. Овцы переносят множество инфекционных заболеваний (столбняк, сальмонеллез, стригущий лишай), так что употреблять «брокси» в пищу было весьма опасной затеей.

Посоле — мексиканский суп, который довольно популярен сегодня, но имеет очень зловещее происхождение. Он происходит от древнего ритуального блюда под названием «тлакатлаолли». Оно когда-то предназначалось для важных членов доколониального теночтитланского общества в Мексике. Современный суп посоле готовят из свинины или другого мяса. А древнюю его версию? Из плоти человека, принесённого в жертву богам.

Это древнеегипетское блюдо, приготовленное из ферментированной рыбы, выловленной на отступающих берегах Нила. Рыба гнила и подсушивалась на солнце. Фесих едят во время фестиваля Шам-эль-Нессим, национального египетского праздника. Рецепту тысячи лет, однако он пережил возрождение в наши дни. Но готовить это блюдо нужно с огромной осторожностью, так как высок риск пищевого отравления. В 1991 году 18 человек умерли от того, что съели некачественный фесих.

Серая амбра — вещество, которое напоминает воск, стоит больших денег и высоко ценится в парфюмерной промышленности. Оно образуется в пищеварительном тракте кашалотов. Было время, когда амбра считалась ценным деликатесом! Интересно, какая она на вкус.

Благодаря фильму «300 спартанцев» у нас сложилось представление о том, что спартанцы — самые крутые люди, которые когда-либо существовали. Но что, если всё это выдумка? Что ж, зацените спартанское блюдо — чёрный суп. Он был сделан из крови, свиной ноги, уксуса и соли. Уксус предохранял кровь от свёртывания, так что, по сути, это просто свинья в свиной крови с солью по вкусу. Настоящий хардкор.

Река Нил была невероятно важна для многих аспектов жизни в Древнем Египте. В том числе для того, чтобы не умереть с голоду. Река кормила. Рыба и моллюски были основной частью древнеегипетской диеты. Большой популярностью пользовалась сушёная и вяленая рыба, а также солёные прессованные ястыки с икрой внутри. Это лакомство очень популярно и в наши дни.

В некоторых частях мира сони являются настоящими вредителями. В Древнем Риме они были настоящим праздником. Зверушки маленькие, но их специально откармливали в глиняных горшках. Кормили на убой каштанами и грецкими орехами. А потом жирных сонь потрошили, фаршировали и жарили.

В наше время только определенные части животных считаются съедобными, но голод, знаете ли, не тётка. В Древнем Риме спокойно употребляли в пищу свиное вымя. Для пущей изысканности фаршировали его мякотью морского ежа.

В основном о саранче упоминается как о библейской чуме. Но вообще она является хорошим источником белка, и древние греки использовали этот факт. Жареная саранча у них выступала в роли перекуса. В некоторые азиатских странах кузнечиков и саранчу в меню можно найти и сегодня, но для Греции, где даже в древности было изобилие морепродуктов, оливок и хлеба, это кажется удивительным.

Каннибализм — одно из главных табу. Но кое-где поедание мёртвых не считалось нарушением правил. Например, в Папуа-Новой Гвинее. С точки зрения культуры и традиций некоторых племён это было проявлением высшего акта любви. Если закопать мертвецов в землю, они сгниют и будут съедены насекомыми, а если съесть их самим — то спасёшь их от этой участи и станешь с ними единым целым.

Акт поедания грязи называется геофагией. Обычно это делают дети, иногда отклонение может встречаться и у взрослых. А в различных древних культурах это было нормальной традицией — например, у коренных американцев, южноамериканцев и африканцев. Почву употребляли в пищу по ряду причин. Скажем, если хотели улучшить состояние кожи.

Ну и финальный аккорд: в викторианскую эпоху модно было есть порошок из мумий. Настоящих египетских мумий, конечно же. Так что не только модно, но еще и дорого. Вообще эта практика восходит к 16 веку. Считалось, что порошок из мумий обладает целебными свойствами — может остановить внутреннее кровотечение, вылечить головную боль и т. д. Эдакое лекарство от всех болезней, проверенное временем.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Еда   блюда   древность   из прошлого   интересные факты   история   познавательно   традиции   факты   
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Ivan Полчаса назад
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11k
Евгений 7 минут назад


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5k
Hugo_RnD 8 минут назад
без сюрстрёминга, как минимум, какой-то незаконченный пост
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12k
Андрей А 17 минут назад
"Река Нил. Большой популярностью пользовалась сушёная и вяленая рыба, а также солёные прессованные ястыки с икрой внутри."
Да у нас то же пользуется


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1k
Росомаха 21 минуту назад
Прикольно, на пару ,тройку рецептов скоро перейдём...
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26k
Serg2001 24 минуты назад
Многие блюда своим существованием обязаны отсутствию наличия в то время холодильников... )
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