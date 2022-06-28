Откуда на самом деле происходят знаменитые блюда

Еда — это не только про удовлетворение жизненно важной человеческой потребности, но и про разнообразие вкусов и форм, которые постоянно изменяются благодаря поварам и кондитерам со всего мира.





В мире существует большое количество традиционных блюд, которые, как принято считать, были созданы в той или иной стране. Но иногда оказывается, что это не совсем так. Иногда прародителем блюда является совсем не та страна, лицом которой оно стало.





Круассаны