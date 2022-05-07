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25 поразительных фактов о египетских пирамидах

25 поразительных фактов о египетских пирамидах

Автор:
07 мая 2022 08:30
Сообщество : Факты
Метки: древний египет   древность   интересно   история   неожиданно   пирамиды   познавательно   секреты истории   факты   
1865
26
Большинство из нас знают, что египетские пирамиды - древние захоронения царей Египта. Кто-то, бывавший в Луксоре, восторгался их невероятными размерами. Но ведь, помимо размера, в пирамидах таится немало впечатляющего и загадочного, о чем многие и не подозревают.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: древний египет   древность   интересно   история   неожиданно   пирамиды   познавательно   секреты истории   факты   
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11  комментариев
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5k
Горожанин 2 часа назад
"До тех пор, пока в 1311 году в Англии не был построен Линкольнский собор, Великая пирамида в Гизе считалась самым высоким рукотворным сооружением в мире".

Велика пирамида в Гизе (пирамида Хеопса) - порядка 14.0 метров. А Линкольнский собор высотой всего 83 метра. Собор никак не может быть выше пирамиды. Выше пирамиды он был только за счёт своего длинного шпиля, который обрушился в 16 веке, и с тех пор его нет.
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1k
Kariya 23 минуты назад
На мастабах натренировались, а потом одному щелкнуло - а че б одну на другую не положить, престижнее же будет. Ну или сперли у кого идею, все эти курганы кто только ни строил.
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7k
Сергей Полчаса назад
"Ученые установили, что методы, используемые для строительства пирамид, развивались с течением времени, и более поздние пирамиды строились не так, как более ранние." Вот только точность подгонки блоков друг к другу, плотность заполнения швов, да и сами вяжущие материалы уступают более ранним постройкам (странно, должно быть наоборот). Да и точную дату постройки первых пирамид так никто еще и не определил.
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10k
Мистер Фикс 48 минут назад
Забавно, что вывалены прописные факты, но...
По каким-то там сведениям установлено, что пирамида Хеопса строилась 20 лет.
Простой расчет показывает, что на постройку подобного сооружения из 2-х с лишним миллионов блоков при 12-часовой рабочей смене за 20 лет потребуется скорость...
2.5 минуты на вырезание, транспортировку, подъем и установку одного блока из каменоломен, находящихся в 800 километрах от долины.

Для сравнения, мексиканскую пирамиду Храм Солнца, которая вполовину ниже пирамиды Хеопса, строили 150 лет (подтвержденный факт)
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68
Dee78 DeeM Час назад
.....Большинство из нас знают, что египетские пирамиды - древние захоронения царей Египта.....
Только не одного царя - фараона там не нашли похороненным.
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