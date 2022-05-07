25 поразительных фактов о египетских пирамидах

Пирамида Хеопса была построена передним фасадом на север. По словам ученых, это наиболее точно ориентированное на север строение в мире. Несмотря на то, что пирамида была построена тысячи лет назад, она до сих пор обращена в этом направлении с минимальной ошибкой. Однако Северный полюс со временем смещается, а это значит, что когда-то пирамида была ориентирована безошибочно.