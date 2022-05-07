25 поразительных фактов о египетских пирамидах

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Большинство из нас знают, что египетские пирамиды - древние захоронения царей Египта. Кто-то, бывавший в Луксоре, восторгался их невероятными размерами. Но ведь, помимо размера, в пирамидах таится немало впечатляющего и загадочного, о чем многие и не подозревают.
Три пирамиды в некрополе Гизы являются самыми известными египетскими пирамидами, но на самом деле на территории Древнего Египта было обнаружено около 140 пирамид.
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Считается, что самой древней египетской пирамидой является пирамида Джосера, построенная в некрополе Саккара в XXVII веке до нашей эры.
В то время как пирамида Джосера считается самой старой, пирамида Хуфу (также известная как Великая пирамида Гизы или пирамида Хеопса) является самой большой. Первоначальная высота пирамиды составляла 146,5 метра), нынешняя высота составляет 138,8 метра.
До тех пор, пока в 1311 году в Англии не был построен Линкольнский собор, Великая пирамида в Гизе считалась самым высоким рукотворным сооружением в мире. Он удерживал рекорд в течение беспрецедентного срока - 3871 года!
Великие пирамиды Гизы являются старейшим из семи чудес света Древнего мира и последним из сохранившихся до наших дней.
Оценки численности рабочих, задействованных в строительстве пирамид, значительно различаются, но она могла достигать 100 000 человек.
Пирамиды Гизы охраняет Большой Сфинкс, самая большая монолитная статуя в мире. Считается, что лицо Сфинкса представляет собой лицо фараона Хафры.
Все египетские пирамиды были построены на западном берегу Нила. Этот берег как место захода солнца ассоциировался с царством мертвых в египетской мифологии.
Древние египтяне хоронили свою знать в пирамидах с погребальным инвентарем, который варьировался от предметов повседневного обихода до самых дорогих вещей и украшений. Они верили, что мертвые будут использовать все это в загробной жизни.
Первым известным архитектором пирамид был Имхотеп, древнеегипетский эрудит, инженер и врач. Его считают автором первой крупной пирамиды – пирамиды Джосера.
Хотя эксперты обычно соглашаются с гипотезой о том, что пирамиды были построены из огромных камней, вырезанных медными резцами из каменоломен, методы, используемые для перемещения и размещения камней, и сегодня остаются предметом споров.
Ученые установили, что методы, используемые для строительства пирамид, развивались с течением времени, и более поздние пирамиды строились не так, как более ранние.
После окончания периода пирамид в Древнем Египте произошел всплеск строительства пирамид на территории современного Судана.
В XII веке произошла первая попытка разрушить пирамиды Гизы. Аль-Азиз, курдский правитель и второй султан Египта эпохи Айюбидов, пытался разрушить их, но был вынужден отказаться, потому что задача была слишком сложной. Однако ему удалось повредить пирамиду Микерина, оставив большую вертикальную брешь в ее северной стене.
Три пирамиды Гизы точно выровнены с созвездием Ориона. Это могло быть сделано нарочно, потому что звезды Ориона ассоциировались у древних египтян с Осирисом, богом возрождения и загробной жизни.
По оценкам, Великие пирамиды в Гизе состоят из 2 300 000 каменных блоков весом от 2 до 30 тонн, а некоторые блоки весят более 50 тонн.
Первоначально пирамиды были покрыты облицовочными каменными плитами из полированного белого известняка. Эти плиты отражали солнечный свет и заставляли пирамиды сиять, как драгоценные камни.
С облицовочными плитами, покрывавшими всю пирамиду, ее можно было увидеть с гор в Израиле и, возможно, даже с Луны.
Какой бы сильной ни была жара снаружи, температура внутри пирамид остается относительно постоянной, около 20 градусов по Цельсию.
Пирамида Хеопса была построена передним фасадом на север. По словам ученых, это наиболее точно ориентированное на север строение в мире. Несмотря на то, что пирамида была построена тысячи лет назад, она до сих пор обращена в этом направлении с минимальной ошибкой. Однако Северный полюс со временем смещается, а это значит, что когда-то пирамида была ориентирована безошибочно.
В среднем на строительство каждой пирамиды уходило 200 лет, а это означает, что часто строилась не одна, а несколько пирамид одновременно.
Одна из причин, по которой пирамиды так хорошо сохранились, заключается в использовании уникального раствора. Он прочнее камня, но мы не знаем, из чего именно он был сделан.
Вопреки распространенному мнению, пирамиды, по-видимому, были построены не рабами или заключенными, а обычными наемными рабочими.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Велика пирамида в Гизе (пирамида Хеопса) - порядка 14.0 метров. А Линкольнский собор высотой всего 83 метра. Собор никак не может быть выше пирамиды. Выше пирамиды он был только за счёт своего длинного шпиля, который обрушился в 16 веке, и с тех пор его нет.
По каким-то там сведениям установлено, что пирамида Хеопса строилась 20 лет.
Простой расчет показывает, что на постройку подобного сооружения из 2-х с лишним миллионов блоков при 12-часовой рабочей смене за 20 лет потребуется скорость...
2.5 минуты на вырезание, транспортировку, подъем и установку одного блока из каменоломен, находящихся в 800 километрах от долины.
Для сравнения, мексиканскую пирамиду Храм Солнца, которая вполовину ниже пирамиды Хеопса, строили 150 лет (подтвержденный факт)
Только не одного царя - фараона там не нашли похороненным.