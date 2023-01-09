Великие за доской: как глобальная эпидемия подстегнула интерес общества к мистике и загробному миру

1918 год ознаменовался серьёзной эпидемией гриппа – «испанки». Вирус А H1N1 унёс по разным данным от 50 до 100 миллионов жизней по всему миру. И подстегнул интерес выживших к загробной жизни, мистике и всему потустороннему.
Что, в общем, объяснимо. Ведь люди, потерявшие молодых родственников, супругов и, что самое страшное, детей, страстно хотели узнать, есть ли там, за чертой, иная жизнь? И нашли ли в ней упокоение родные люди.
И интерес к спиритизму – изучению духов в обществе подстегнули два очень авторитетных по тому времени человека – писатель Артур Конан Дойл и физик Оливер Лодж. Кажется, люди более чем здравомыслящие и прагматичные. Но, тем не менее, именно их вклад в популяризацию спиритизма оказался особенно весомым.
Сэр Дойл потерял в тот период сразу трёх близких людей. Сын Кингсли получил ранение во время Первой мировой, и его ослабленный организм не перенёс эпидемии гриппа: в 1918 году Кингсли скончался. Грипп унёс жизнь и младшего брата писателя, а несколькими годами ранее в Бельгии погиб брат его супруги.
Что касается Лоджа, то его сын Раймонд тоже погиб в Бельгии, получив осколочное ранение. Лодж с женой обращались к разным медиумам и использовали все возможные в то время техники, чтобы попытаться узнать, что же случилось с сыном после его смерти. Оливер даже написал книгу «Раймонд, или Жизнь или смерть», посвящённую этому вопросу.
Понятно, что супруги имели дело с обычными мошенниками. Которые были при этом неплохими психологами и вовсю описывали райские кущи, где пребывал покойник, и передавали от имени Раймонда рассказы о том, как он безгранично счастлив, находясь за чертой. Это давало несчастным родителям хоть какое-то утешение. Вишенкой на торте выступило повествование о счастливом воссоединении семьи: в загробном мире Раймонд якобы встретил деда, а также брата и сестру, умерших в младенческом возрасте.
Представителям прессы Лодж рассказывал, что после спиритических сеансов, столоверчения, автоматического письма, бесед через медиума он понял, что его сын не умер в духовном понимании этого слова. Как и все остальные. И они пребывают в благодати в мире, который намного лучше этого, реального.
Что касается сэра Артура, то сеанс, на котором на контакт вышел Кингсли, писатель однозначно назвал высшей степенью духовного опыта, с которым он когда-либо сталкивался. Конан Дойл ощущал во время сеанса и прикосновения, и поцелуй, и истинное счастье, когда дух покойного сообщил, что он полностью счастлив в загробной жизни.
Во время беседы с репортёрами Артур высказался примерно так же, как и Лодж. Заявил, что его ребёнок теперь в лучшем мире, где нет зла, войн, грусти, слёз и испытаний. Писатель подчеркнул, что он знаком с большим количеством женщин, которые благодаря спиритическим сеансам нашли утешение, связавшись с погибшими сыновьями и поняв, что им там хорошо.
Понятно, что индустрия лже-медиумов процветала, умело играя на горе людей и манипулируя их чувствами. И зарабатывая на этом. К тому же деньги из них можно было тянуть бесконечно, раз за разом сочиняя небылицы о всеобщем счастье и бесконечной радости, которые ощущают любимые умершие. И публичные высказывания таких известных и достойных людей, обладающих немалым авторитетом, к сожалению, стимулировали интерес к теме и способствовали набиванию карманов мошенников.
Борцом за правду, как ни странно, выступил человек, который имел к миру иллюзий непосредственное отношение – Гарри Гудини. Больше двух десятков лет он посвятил разоблачению этой братии: ходил на сеансы, беседовал со всевозможными медиумами и легко их разоблачал. Исследованию он даже посвятил книгу, в которой отметил, что за годы работы он совершенно точно ни разу не зафиксировал случая настоящего контакта между миром живых и мёртвых. И, соответственно, вся эта деятельность полностью мошенническая. Ходили даже слухи, что вся эта магическая «мафия», зарабатывавшая миллионы на доверии и горе безутешных людей, была причастна к гибели маэстро Гудини. Конец повальному увлечению спиритизмом положило начало Второй мировой войны, когда мир столкнулся с новыми испытаниями и потерями.
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