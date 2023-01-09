Великие за доской: как глобальная эпидемия подстегнула интерес общества к мистике и загробному миру

И интерес к спиритизму – изучению духов в обществе подстегнули два очень авторитетных по тому времени человека – писатель Артур Конан Дойл и физик Оливер Лодж. Кажется, люди более чем здравомыслящие и прагматичные. Но, тем не менее, именно их вклад в популяризацию спиритизма оказался особенно весомым.

Сэр Дойл потерял в тот период сразу трёх близких людей. Сын Кингсли получил ранение во время Первой мировой, и его ослабленный организм не перенёс эпидемии гриппа: в 1918 году Кингсли скончался. Грипп унёс жизнь и младшего брата писателя, а несколькими годами ранее в Бельгии погиб брат его супруги.