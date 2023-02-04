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Случайные объятия: необычный эксперимент фотохудожника

Случайные объятия: необычный эксперимент фотохудожника

Автор:
04 февраля 2023 20:48
Сообщество : ФотоМир
Метки: незнакомец   объятие   ощущение   психология   фото   человек   чувство   эмоция   
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Психологи выдвигают мнение, что для комфорта, хорошего настроения и ощущения счастья человеку нужно обняться с близкими как минимум 8 раз в день. Довольно спорное утверждение, но не суть.

Вопрос в том, что обнимашки должны быть именно с родными и близкими людьми. С семьёй. А какие эмоции испытает человек, если предложить ему обнять незнакомца, которого он видит впервые в жизни?

Такой необычный эксперимент под названием «Коснись незнакомца» решил провести фотограф Ричард Ринальди. Чтобы запечатлеть эмоции, которые испытывают и демонстрируют разные люди.

Кто-то нашёл идею забавной. Другие отнеслись настороженно. Были и те, что отказались или решились просто прикоснуться. А кое-кто даже согласился на поцелуй.

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А вы бы рискнули поучаствовать в таком проекте?

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Метки: незнакомец   объятие   ощущение   психология   фото   человек   чувство   эмоция   
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