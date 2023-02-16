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Вот как надо писать заявление в суд

Вот как надо писать заявление в суд

Автор:
16 февраля 2023 09:23
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   в мире   заявление   заявление в суд   люди   суд   фантазия   фото   
1066
2
Весомое заявление!

Найти неточность и заставить переписать в трех экземплярах!)

Источник:

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Метки: Прикол   в мире   заявление   заявление в суд   люди   суд   фантазия   фото   
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4  комментария
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8k
hairov 2 часа назад
Теперь расшифруй, что там написано.
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47k
Элек Мек Час назад
...На одном ленинградском заводе произошел такой случай. Старый рабочий написал директору письмо. Взял лист наждачной бумаги и на оборотной стороне вывел:
«Когда мне наконец предоставят отдельное жильё?»
Удивленный директор вызвал рабочего: «Что это за фокус с наждаком?»
Рабочий ответил: «Обыкновенный лист ты бы использовал в сортире. А так ещё подумаешь малость…»
И рабочему, представьте себе, дали комнату. А директор впоследствии не расставался с этим письмом. В Смольном его демонстрировал на партийной конференции…
С.Д.Довлатов. Ремесло.
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8k
Борис Карабанов Час назад
А чему, собственно удивляться? Судьи тоже не с Альфа-Центавра прилетели, а те же самые выпускники российских школ с ЕГЭ и ВУЗов с обучением по системе "сдай рефератик из интернета и получи "зачёт". Дальше будет ещё хуже, когда полностью уйдёт поколение с базовым образованием в СССР.
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