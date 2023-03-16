Раскопки ведут тайно: в Йоркшире нашли свинцовый гроб жившей 1600 лет назад знатной дамы

Весной 2022 года британские археологи нашли в пригороде Лидса (графство Йоркшир) древнее кладбище. Необычность этого места заключается в том, что хоронить покойников здесь начали еще в конце римской эпохи, около 400 года нашей эры, и продолжили в англо-саксонскую эпоху, во времена раннего христианства. Таким образом, изучение кладбища может пролить свет на один из важнейших переходных периодов британской истории.

Раскопки в Йоркшире ведут в тайне от общественности, чтобы снизить риск разграбления. Археологи скрывают точное место его расположения, но информируют об интересных находках.