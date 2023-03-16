Раскопки ведут тайно: в Йоркшире нашли свинцовый гроб жившей 1600 лет назад знатной дамы

Находка может пролить свет на малоизвестный период истории Британии
Весной 2022 года британские археологи нашли в пригороде Лидса (графство Йоркшир) древнее кладбище. Необычность этого места заключается в том, что хоронить покойников здесь начали еще в конце римской эпохи, около 400 года нашей эры, и продолжили в англо-саксонскую эпоху, во времена раннего христианства. Таким образом, изучение кладбища может пролить свет на один из важнейших переходных периодов британской истории.
Раскопки в Йоркшире ведут в тайне от общественности, чтобы снизить риск разграбления. Археологи скрывают точное место его расположения, но информируют об интересных находках.
Как сообщает arkeonews.net, на днях ученые рассказали об обнаружении свинцового гроба, в котором находился скелет знатной римлянки. Женщина была похоронена около 1600 лет тому назад. Гроб планируется выставить на всеобщее обозрение в городском музее Лидса, на выставке, посвященной похоронным обрядам в разных культурах и эпохах.
Кроме того, археологи раскопали останки свыше 60 мужчин, женщин и детей, которые жили в этой местности около тысячи лет тому назад, уже после ухода римлян, в раннем Средневековье. В могилах были обнаружены личные вещи покойников, в том числе ножи и глиняная посуда.
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