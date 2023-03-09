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Археологи нашли под Лестерским собором римский храм

Археологи нашли под Лестерским собором римский храм

Автор:
09 марта 2023 14:10
Сообщество : Наука
Метки: Лестер   археология   древний рим   интересно   история   наука   раскопки   собор   
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Исследуя старое кладбище у Лестерского собора, археологи обнаружили под ним таинственное помещение, подходящее для богослужения . В помещении находился алтарный камень возрастом 1800 лет.

Во время археологических раскопок под кладбищем Лестерского собора была обнаружена усыпальница-храм эпохи Древнего Рима. По словам археологов, раскопки на месте старой певческой школы на территории Лестерского собора начались в октябре 2021 года и с тех пор дали огромный объем информации. Остатки римского строения и 1800-летний алтарный камень были обнаружены во время раскопок, проведенных Археологической службой Университета Лестера. По мнению археологов, строение является гробницей или помещением для отправления культа.


Исследователи полагают, что в подвальном помещениие, которое сейчас находится на глубине почти 3 метра под землей, был бетонный пол и каменные стены с декоративными рисунками.


Мэтью Моррис, руководитель проекта, рассказывает: «Эта находка может иметь большое значение. Этот район Лестера исследован мало. Исторический квартал - одно из белых пятен на археологической карте города".


«Находка очень важно для понимания истории Лестерского собора, - говорит Моррис. - Несмотря на то, что это культовое здание для города, мы не слишком много знаем о его ранней истории. Большая часть того, что вы видите сегодня над землей, была перестроена в викторианский период. Поэтому раскопки рядом с собором были единственным способом разобраться с ключевыми вопросами, например, когда он был впервые основан, и что было на его месте раньше? В народе давно существовала легенда о том, что под собором был римский храм. До сих пор мы не могли сказать, был он там или нет,. Но обнаружение этого подвала и фрагмента римского алтарного камня говорит о том, что там определенно находилось римское священное строение».

По мнению археологов, римское святилище было построено примерно во II веке, а затем преднамеренно засыпано. По словам Морриса, комната использовалась для поклонения Богу или богам. Также в помещении было найдено несколько предметов римской керамики и монет.




Также в помещении было найдено несколько предметов римской керамики и монет.

Раскопки стали частью проекта реставрации здания, внесенного в список памятников архитектуры. Считается, что собор был впервые построен в XI веке. В рамках реконструкции рядом с собором будет построен центр изучения исторического наследия этого места.


Площадь раскопок в Лестере составила всего 14 квадратных метров), но, как заявил Моррис: «Если вы выкопаете яму в любом месте в Лестере, вы найдете что-нибудь интересное». Так, помимо останков римского строения, в ходе изучения территории вокруг собора и раскопок было обнаружено 1100 захоронений, датируемых XI веком и серединой XIX века. Останки, обнаруженные там, будут изучены проанализированы и повторно захоронены на территории собора. По мнению Морриса, находки дадут ученым «очень хорошее представление об этом районе Лестера».


В ходе раскопок также были обнаружены редкие артефакты англо-саксонского периода, в том числе первая монета той эпохи, найденная в городе за 20 лет. Как рассказали ученые, это первое доказательство существования культурного слоя той эпохи в данной части города.


«Эти раскопки позволили получить значительное количество археологических свидетельств на территории скромных размеров», - заявил Джон Томас, один из участников проекта.


«Проект позволил нам провести раскопки в районе Лестера, который у нас редко выпадает возможность исследовать, и он, безусловно, не разочаровал, - говорит Томас. - Когда мы начинали проект, у нас было несколько ключевых вопросов для исследования, но мы не были уверены, найдем ли мы ответы на территории певческой школы. К счастью, археологические находки очень хорошо сохранились, и хотя предстоит еще много аналитической работы, мы уверены, что сможем ответить на все наши вопросы и даже на многие другие».



«По окончании работ у нас будет гораздо более четкое представление о том, что происходило на этом месте в римский период, когда была основана приходская церковь Святого Мартина, и новое понимание истории Лестера через судьбы его жителей, которые были похоронены здесь более 800 лет назад», - утверждает ученый.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Лестер   археология   древний рим   интересно   история   наука   раскопки   собор   
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Директор свежего воздуха 51 минуту назад
Наша правдивая история под многометровым слоем глины лежит. Большой театр с фальшивой родословной на 30 метров под землю уходит, политехнический музей недавно реставрировали, открылись окна, двери, арки на 7-ми метровой глубине, дальше не полезли. Но на страже нашей официальной истории, написанной, кстати, немцами, Байером, Шлёцером и ещё одним болтом, стоят бесы от истории, которым хоть ссы в глаза.
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