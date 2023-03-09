Археологи нашли под Лестерским собором римский храм

«Находка очень важно для понимания истории Лестерского собора, - говорит Моррис. - Несмотря на то, что это культовое здание для города, мы не слишком много знаем о его ранней истории. Большая часть того, что вы видите сегодня над землей, была перестроена в викторианский период. Поэтому раскопки рядом с собором были единственным способом разобраться с ключевыми вопросами, например, когда он был впервые основан, и что было на его месте раньше? В народе давно существовала легенда о том, что под собором был римский храм. До сих пор мы не могли сказать, был он там или нет,. Но обнаружение этого подвала и фрагмента римского алтарного камня говорит о том, что там определенно находилось римское священное строение».