25 невероятных открытий, сделанных обычными людьми (и одним барсуком)

27 мая 1653 года строитель Адриан Куинкен работал над церковью Сен-Брис в Турне, когда понял, что нашел золотые монеты. Копнув дальше, он нашел древнюю гробницу, полную сокровищ.

Квинкин нашел могилу Хильдерика I, короля салианских франков, который был похоронен в своей столице Турне в 481 году нашей эры.