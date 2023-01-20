25 невероятных открытий, сделанных обычными людьми (и одним барсуком)

В детстве, пожалуй, каждый второй мечтал стать археологом — подобно Индиане Джонсу исследовать древние гробницы и выкапывать невероятные артефакты, затерянные во времени. Однако практика показывает, что великие открытия вроде статуи Венеры Милосской или гробницы Тутанхамона могут делать не только профессиональные археологи: порой древних мумий и золотые клады находят и простые люди. И даже простые барсуки.
В 335 г. до н.э. Аристотель создал гимнасий возле храма Аполлона Ликейского в Афинах, получивший название Ликей. Со временем Ликей был утерян, и археологи так и не смогли его найти. До тех пор, пока его случайно не обнаружили рабочие во время строительства Музея современного искусства.
В 2011 году в Тайчжоу во время расширения дороги рабочие наткнулись на большой твердый предмеи на глубине около 2 метров под землей. Когда они поняли, что нашли что-то важное, они связались с командой археологов. После раскопок те обнаружили небольшую гробницу с саркофагом внутри. Внутри находилась почти идеально сохранившаяся мумия.
Прежде чем стать одной из самых известных скульптур в мире, Венера Милосская провела целые столетия под землей на греческом острове Милос. Ее нашел крестьянин, который пытался добыть блоки мрамора для строительства.
То самое открытие, которое сделал не обычный человек, а обычный барсук. Он в течение пяти лет рыл себе берлогу на ферме в Штольпе, на северо-востоке Германии, но покинул свой дом, когда раскопал человеческую тазовую кость. В ходе археологических раскопок в этом районе было обнаружено восемь могил XII века, в том числе двух славянских владык. Было установлено, что барсук обнаружил одно из последних языческих захоронений в Бранденбурге.
После смерти Джорджа Дэвиса родственники нашли в его вещах старинную фигурку русского солдата в оригинальной коробке. Очевидно, он купил его в 1934 году и с тех пор не доставал. Оценив его, они узнали, что солдатика в 1912 году изготовил Петер Карл Фаберже по заказу Николая II для его жены, императрицы Александры. Всего было изготовлено 50 таких фигурок, и родственники Дэвиса продали солдатика за 5,2 миллиона долларов.
27 мая 1653 года строитель Адриан Куинкен работал над церковью Сен-Брис в Турне, когда понял, что нашел золотые монеты. Копнув дальше, он нашел древнюю гробницу, полную сокровищ.
Квинкин нашел могилу Хильдерика I, короля салианских франков, который был похоронен в своей столице Турне в 481 году нашей эры.
В 2000 году Рик Норсигян купил несколько стеклянных негативов с напечатанными на них изображениями национального парка Йосемити за 45 долларов. Однако позже он узнал, что это оригинальные работы знаменитого фотографа Анселя Адамса. Негативы были проданы за 200 миллионов долларов.
В июне 2016 года резчик торфа нашел в ирландском болоте кусок масла весом 19 килограмм, который пролежал там 2000 лет. В те времена сливочное масло было роскошью в Ирландии, а также использовалось в качестве подношения богам. Благодаря болотной среде, кусок масла прекрасно сохранился. Археологи утверждают, что оно по-прежнему пригодно для употребления.
Брат и сестра разбирали вещи в доме своих родителей в Великобритании и нашли китайскую вазу высотой 40 сантиметро. Они принесли вазу в аукционный дом, где выяснили, что ваза принадлежала императорской семье во времена династии Цяньлун. После 30-минутных торгов ваза была продана за 85 миллионов долларов, что стало рекордом для произведения китайского искусства.
Один итальянец разглядывал свой город в Google Earth и заметил некий овал со странными тенями вокруг него, похожими на здания. Он загрузил скриншот в свой блог, а затем позвонил местным археологам, чтобы узнать их мысли на этот счет. Археологи начали раскопки и нашли погребенную под землей целую древнеримскую виллу.
В 1784 году фермер, выращивавший рис в Японии, пытался исправить оросительную канаву. Работая, он обнаружил печать из чистого золота. Фермер принес ее местному ученому, который понял, что печать является легендарной реликвией, подаренной императором Хань Гуанву японскому посланнику во время первой государственной встречи между Китаем и Японией в 57 году нашей эры.
Домохозяйка из Хартфордшира обнаружила сокровище 15 века с помощью металлоискателя, прогуливаясь по полю со своим сыном. Она нашла золотой кулон с изображением распятия Иисуса, зарытый на глубине 10 сантиметров под землей. Его стоимость оценили более чем в 250 000 фунтов стерлингов.
В 1935 году рабочим монастыря поручили перенести гипсовую статую Будды в сторону старого здания, которое использовалось для хранения реликвий, не представляющих особой ценности. В процессе один рабочий уронил статую на землю. Часть гипса откололась, и рабочие увидели золотой блеск. Сорвав остатки гипса, они обнаружили, что статуя под ним была сделана из чистого золота. Статуя является самым большим золотым Буддой в мире и теперь размещается в отдельном здании.
Этот 5000-летний город был обнаружен случайно, когда строителям поручили снести большое количество зданий в рамках проекта обновления города в турецкой провинции Невешир. Размер города в настоящее время неизвестен, но по текущим оценкам он занимает около 40 гектаров и уходит примерно на 112 метров под землю.
Когда рабочие расчищали джунгли в дельте реки Дикис в Коста-Рике, их бульдозеры наткнулись на большие каменные сферы. Дальнейшие исследования определили, что сферы были созданы культурой Диквис. 300 из них сохранились до наших дней как иконы Коста-Рики.
В 1799 году, когда французская армия маршировала через Египет, один отряд нашел каменную плиту с иероглифами в городе Розетта. После тщательного изучения специалисты определили, что одна из надписей начертанна на древнегреческом. Они работали много лет, чтобы перевести Розеттский камень и найти ключ к пониманию египетских иероглифов.
Одним из самых известных и ценных экспонатов, выставленных в Британском музее, является Хоксненский клад. Он состоит из 14 865 монет, 200 серебряных столовых приборов и золотых украшений. Он был найден в деревне Хоксне в Великобритании в 1992 году фермером Эриком Лоусом, а все потому, что он потерял свой молоток во время работы и использовал металлоискатель, чтобы найти его. Вместо этого он нашел деревянную шкатулку с многовековыми монетами и драгоценностями. Не волнуйтесь, молоток тоже нашелся, и его также можно увидеть в Британском музее.
Выполняя домашнее задание, 14-летний мальчик из Дании и его отец Клаус нашли обломки немецкого самолета, разбившегося во время Второй мировой войны, на их семейной ферме. Дед рассказал Клаусу о немецком истребителе, который разбился на ферме в последние годы войны, когда Дания еще была оккупирована нацистами. Они нашли самолет после нескольких минут поиска с помощью металлоискателя.
19 сентября 1991 года два немецких туриста нашли во льду хорошо сохранившееся тело. Полагая, что они случайно наткнулись на место преступления, туристы сообщили о находке властям. Когда прибыла полиция и тело было извлечено, археологи обнаружили, что тело провело во льду 4000 лет. Сейчас оно выставлено в Археологическом музее Южного Тироля в Италии.
В 1989 году один коллекционер купил посредственную картину за 4 доллара на блошином рынке, потому что ему понравилась рама. Вытащив из нее картину, он обнаружил старый документ между холстом и деревянной рамой. Оказалось, что это одно из оригинальных копий Декларации независимости. Может, ее там оставил Николас Кейдж?
Восемнадцатилетний ученик механика Марсель Равидат прогуливался с друзьями по лесу в сентябре 1940 года, когда наткнулся на вход в пещеру. Внутри подростки обнаружили древние наскальные рисунки. Они договорились держать свою находку в секрете, но продержались всего неделю, прежде чем рассказать об этом учителю, который был местным экспертом по доисторическому искусству. Пещера была открыта для посетителей на протяжении 15 лет, но вход ограничили, когда стенах пещеры начала развиваться плесень.
Пока двое пастухов искали потерявшуюся козу, один из них провалился в пещеру, где нашел несколько кувшинов, наполненных старинными свитками. Это были фрагменты Свитков Мертвого моря, оригинальных рукописей разделов Ветхого Завета. Пастухи этого не знали и продали кувшины за 21 доллар.
Супруги в США разбирали старые коробки на чердаке, готовя дом к передаче банку, когда нашли оригинальную копию комикса Action Comics No.1. Выпуск наиболее известен первым появлением Супермена. Эта чрезвычайно редкая находка ушла с аукциона более чем за 1 миллион долларов.
В 1974 году китайский фермер два дня копал колодец, когда наткнулся на что-то твердое в земле. Оказалось, что это древняя статуя. Он доставил находку в музей, где эксперты сделали вывод, что статуя является реликвией династии Цинь. В итоге археологи выкопали остальные статуи на земле фермера, открыв знаменитую Терракотовую армию.
Археолог Говард Картер потратил годы на безуспешные поиски гробницы Тутанхамона. Дела обстояли настолько плохо, что финансирование должно было вот-вот прекратиться. И если бы не один скучающий мальчишка-водонос, так бы и случилось. Заскучав, мальчик начал играть палкой в песке и наткнулся на каменную ступеньку. Он сказал об этом Картеру, который прибежал и начал копать. 22 дня спустя они нашли вход в гробницу.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Находка Венеры греческим крестьянином по имени Йоргос Кентротас - всего лишь наиболее распространённая версия.
<<< В 1935 году рабочим монастыря поручили перенести гипсовую статую Буддыt >>>
Т.е. их не смутило, что гипсовая статуя явно тяжелее, чем положено быть сделанной из гипса?
"Во время правления короля Рамы III статуя была перевезена в Бангкок и установлена в храме Ват Пхраякрай, заброшенном в начале 1930-х годов. Затем статуя, всё ещё в гипсе, была переведена во временное хранилище.
До 1957 года на статую особо не обращали внимания - до тех пор, пока она не была перевезена на новое место.
Согласно слухам, во время перевозки начался дождь, перед которым статуя из-за своего веса ещё и упала с перевозившего её крана; она была укрыта от дождя, но вода всё равно смыла покрытие с одного из участков в достаточной степени, чтобы один из монахов заметил странный блеск; или же, по другой версии, от падения образовалась обнажившая золото трещина."
<<< Пещерный человек во льду >>>
Этци - мумия человека эпохи медного века, обнаруженная в 1991 году в Эцтальских Альпах в Тироле в седловине Хауслабьох, на высоте 3200 метров, в результате сильного таяния льда. Возраст мумии, определённый радиоуглеродным методом, составляет примерно 5300 лет.
<<< Заскучав, мальчик начал играть палкой в песке и наткнулся на каменную ступеньку >>>
Вечером 2 ноября 1922 года, Картер приказал рабочим начинать сносить хижины. Под одной из лачуг рабочие обнаружили каменную ступеньку. Она находилась всего в 13 футах от входа в гробницу Рамсеса VI. К вечеру 5 ноября стало ясно, что это вход в неизвестную гробницу."
Так звали таксу одного из пацанов, которую он взял с собой на прогулку. Накануне была гроза с сильным ветром и в лесу вывернуло с корнем большое дерево. Робот залез в щель между корнями и застрял там. Вызволяя собаку, пацаны стали раскапывать проём и наткнулись на вход в пещеру.