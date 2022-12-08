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В Египте нашли портреты мумии и древнего идола

В Египте нашли портреты мумии и древнего идола

Автор:
08 декабря 2022 17:49
Сообщество : Наука
Метки: археология   египет   история   мумии   наука   находки   портреты   раскопки   
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Археологи обнаружили в Египте древние захоронения, где мумии были захоронены вместе с поразительно реалистичными портретами умерших. Находка была сделана на кладбище в древнем городе Филадельфия, он ней сообщило министерство туризма и древностей Египта.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: археология   египет   история   мумии   наука   находки   портреты   раскопки   
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