В Египте нашли портреты мумии и древнего идола

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Археологи обнаружили в Египте древние захоронения, где мумии были захоронены вместе с поразительно реалистичными портретами умерших. Находка была сделана на кладбище в древнем городе Филадельфия, он ней сообщило министерство туризма и древностей Египта.
В ходе раскопок в египетской Филадельфии археологи обнаружили древние мумии, захороненные реалистичными портретами умерших, сообщило министерство туризма и древностей Египта. Город Филадельфия, расположенный примерно в 120 км к юго-западу от Каира в регионе Файюм, был основан в период Птолемеев (304–30 гг. до н. э.), когда Египтом правила династия фараонов, происходящих от одного из полководцев Александра Македонского. Впоследствии Филадельфия продолжала процветать даже после падения династии Птолемеев и захвата Египта римлянами.
Во время раскопок в древнем некрополе археологи обнаружили два полных портрета захороненных, а также несколько неполных портретов, сообщил Басем Гехад, директор миссии по раскопкам древнего некрополя в Филадельфии.
Во время раскопок в древнем некрополе археологи обнаружили два полных портрета захороненных, а также несколько неполных портретов, сообщил Басем Гехад, директор миссии по раскопкам древнего некрополя в Филадельфии.
«Люди, которые были похоронены в Филадельфии, явно принадлежали к высшему слою среднего класса, а может быть, и к высшему обществу, - иначе их семьи не смогли бы сделать столь реалистичные портреты своих почивших родственников», — рассказал Гехад. По его словам, портреты, вероятнее всего, были написаны художниками из Александрии, египетского города на побережье Средиземного моря.
Археологи редко находят портреты мумий. До новых открытий последние портреты мумий, обнаруженные при археологических раскопках, были обнаружены в 1880-х годах. В XIX столетии многие захоронения были разорены расхитителями гробниц, и если даже там присутствовали портреты, ученые их не получили. Некрополь в Филадельфии предоставил археологам ценнейший материал для анализа.
Археологи редко находят портреты мумий. До новых открытий последние портреты мумий, обнаруженные при археологических раскопках, были обнаружены в 1880-х годах. В XIX столетии многие захоронения были разорены расхитителями гробниц, и если даже там присутствовали портреты, ученые их не получили. Некрополь в Филадельфии предоставил археологам ценнейший материал для анализа.
«Кладбище в Филадельфии было разграблено в 1880-х годах. Грабители изымали из могил портреты, большинство из которых было продано венскому дилеру и коллекционеру Теодору Графу, — сообщила Сьюзан Уокер, почетный куратор Музея Эшмола в Оксфордском университете. - Он составил каталог и организовал их выставки по всему миру, в результате чего портреты теперь разбросаны по музеям и частным коллекциям, в основном по Америке и Европе».
Уокер, не участвовавшая в раскопках, тем не менее, уверена, что новые открытия могут пролить больше света на филадельфийские захоронения, поскольку новые находки исследуются современными научными методами. «В результате этой работы мы, безусловно, будем лучше знать историю этих захоронений», — сказала Уокер.
Помимо портретов мумий, археологи нашли в Филадельфии остатки гробницы, где были захоронены мумии, и статую, изображающую Исиду-Афродиту, египетско-греческую богиню любви. Они также обнаружили остатки папирусов, содержащих демотические египетские скорописи и греческие письмена. Папирусы содержат информацию о социальных, экономических и религиозных условиях жизни людей, проживавших в этом районе,.
Раскопки на кладбище и анализ находок будут продолжены.
Уокер, не участвовавшая в раскопках, тем не менее, уверена, что новые открытия могут пролить больше света на филадельфийские захоронения, поскольку новые находки исследуются современными научными методами. «В результате этой работы мы, безусловно, будем лучше знать историю этих захоронений», — сказала Уокер.
Помимо портретов мумий, археологи нашли в Филадельфии остатки гробницы, где были захоронены мумии, и статую, изображающую Исиду-Афродиту, египетско-греческую богиню любви. Они также обнаружили остатки папирусов, содержащих демотические египетские скорописи и греческие письмена. Папирусы содержат информацию о социальных, экономических и религиозных условиях жизни людей, проживавших в этом районе,.
Раскопки на кладбище и анализ находок будут продолжены.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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