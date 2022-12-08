В Египте нашли портреты мумии и древнего идола

«Кладбище в Филадельфии было разграблено в 1880-х годах. Грабители изымали из могил портреты, большинство из которых было продано венскому дилеру и коллекционеру Теодору Графу, — сообщила Сьюзан Уокер, почетный куратор Музея Эшмола в Оксфордском университете. - Он составил каталог и организовал их выставки по всему миру, в результате чего портреты теперь разбросаны по музеям и частным коллекциям, в основном по Америке и Европе».

Уокер, не участвовавшая в раскопках, тем не менее, уверена, что новые открытия могут пролить больше света на филадельфийские захоронения, поскольку новые находки исследуются современными научными методами. «В результате этой работы мы, безусловно, будем лучше знать историю этих захоронений», — сказала Уокер.

Помимо портретов мумий, археологи нашли в Филадельфии остатки гробницы, где были захоронены мумии, и статую, изображающую Исиду-Афродиту, египетско-греческую богиню любви. Они также обнаружили остатки папирусов, содержащих демотические египетские скорописи и греческие письмена. Папирусы содержат информацию о социальных, экономических и религиозных условиях жизни людей, проживавших в этом районе,.

Раскопки на кладбище и анализ находок будут продолжены.