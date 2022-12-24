Египетские археологи нашли магический амулет

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Новые интересные находки обнаружили археологи в Египте. В древнеегипетском захоронении они обнаружили изделия из золота, в том числе статуб богини-кошки и магические амулеты.
Египетские археологи раскопали около 20 древних гробниц в городе Нью-Дамиетта, Египет. Согласно сообщению Министерства туризма и древностей, захоронения датируются 688 годом до нашей эры, или примерно 26-й династией.
Доктор Мостафа Вазири, генеральный секретарь Высшего совета древностей, сказал, что обнаруженные гробницы различаются по составу от сырцового кирпича до простых ям. Гробницы из сырцового кирпича были обычной архитектурной моделью эпохи Сави, а точнее, 26-й династии.
Наиболее примечательно то, что исследователи обнаружили в гробницах артефакты из золотой фольги. Фольга была скручена в форме древнеегипетских богов, таких как Исида, которая была одним из самых важных божеств. Другие фигуры из фольги представляли Бастет, богиню-кошку, и бога Гора с головой сокола.
«В современных религиозных текстах совершенно ясно говорится что египетские боги имели плоть из золота», — сказал Кэмпбелл Прайс, куратор отдела Египта и Судана в музее Манчестерского университета. Историки считают, что такие амулеты «обеспечивали защиту от изображенных богов, а также помогая умершему найти себя в мире богов», добавил Прайс.
Другие находки включают в себя глиняные сосуды и множество погребальных амулетов разных форм и размеров
Наиболее примечательно то, что исследователи обнаружили в гробницах артефакты из золотой фольги. Фольга была скручена в форме древнеегипетских богов, таких как Исида, которая была одним из самых важных божеств. Другие фигуры из фольги представляли Бастет, богиню-кошку, и бога Гора с головой сокола.
«В современных религиозных текстах совершенно ясно говорится что египетские боги имели плоть из золота», — сказал Кэмпбелл Прайс, куратор отдела Египта и Судана в музее Манчестерского университета. Историки считают, что такие амулеты «обеспечивали защиту от изображенных богов, а также помогая умершему найти себя в мире богов», добавил Прайс.
Другие находки включают в себя глиняные сосуды и множество погребальных амулетов разных форм и размеров
На некоторых амулетах были изображены скарабеи, колонны, подголовник и два пера Амона. Другие представляли божеств Исиду, Нефтиду, Гехути и Таверт. Кроме того, в гробницах были обнаружены миниатюрные модели сосудов-каноп, которые использовались для сохранения внутренностей умершего в процессе мумификации.
Доктор Вазири назвал это открытие важным научным и археологическим дополнением к истории провинции Дамиетта.
В настоящее время неясно, для кого были сделаны гробницы.
Доктор Вазири назвал это открытие важным научным и археологическим дополнением к истории провинции Дамиетта.
В настоящее время неясно, для кого были сделаны гробницы.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А похоронные ритуалы Древнего Египта основывались на наших современных текстах??? Не знал...
"в том числе статуб богини-кошки"
"Другие фигуры из фольги представляли Бастет, богиню-кошку"
Про статуб так и не разъяснили... Или фольга - это статуб? Тогда почему все остальные не статубы???