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Египетские археологи нашли магический амулет

Египетские археологи нашли магический амулет

Автор:
24 декабря 2022 08:30
Сообщество : Исторические факты
Метки: амулеты   археологи   археология   древний египет   древности   история   находка   раскопки   
1324
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Новые интересные находки обнаружили археологи в Египте. В древнеегипетском захоронении они обнаружили изделия из золота, в том числе статуб богини-кошки и магические амулеты.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: амулеты   археологи   археология   древний египет   древности   история   находка   раскопки   
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4  комментария
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Alek 54 минуты назад
Тема не раскрыта, сюжет не ясен) где картинки магических амулетов и как работают?
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11k
♚ Мрачный Жнец ♚ 5 минут назад
И что же в них магического?
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19k
Corvus Corax Полчаса назад
«В современных религиозных текстах совершенно ясно говорится что египетские боги имели плоть из золота»
А похоронные ритуалы Древнего Египта основывались на наших современных текстах??? Не знал...


"в том числе статуб богини-кошки"
"Другие фигуры из фольги представляли Бастет, богиню-кошку"
Про статуб так и не разъяснили... Или фольга - это статуб? Тогда почему все остальные не статубы???
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2k
Walther 51 минуту назад
Закапывайте на **й обратно!!! У нас и так не скучно!!!
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