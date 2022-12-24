Египетские археологи нашли магический амулет

Доктор Мостафа Вазири, генеральный секретарь Высшего совета древностей, сказал, что обнаруженные гробницы различаются по составу от сырцового кирпича до простых ям. Гробницы из сырцового кирпича были обычной архитектурной моделью эпохи Сави, а точнее, 26-й династии.

Наиболее примечательно то, что исследователи обнаружили в гробницах артефакты из золотой фольги. Фольга была скручена в форме древнеегипетских богов, таких как Исида, которая была одним из самых важных божеств. Другие фигуры из фольги представляли Бастет, богиню-кошку, и бога Гора с головой сокола.

«В современных религиозных текстах совершенно ясно говорится что египетские боги имели плоть из золота», — сказал Кэмпбелл Прайс, куратор отдела Египта и Судана в музее Манчестерского университета. Историки считают, что такие амулеты «обеспечивали защиту от изображенных богов, а также помогая умершему найти себя в мире богов», добавил Прайс.

Другие находки включают в себя глиняные сосуды и множество погребальных амулетов разных форм и размеров