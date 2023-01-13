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Володин предложил «раскулачивать» граждан, оскорбляющих Россию из-за рубежа

Володин предложил «раскулачивать» граждан, оскорбляющих Россию из-за рубежа

Автор:
13 января 2023 10:45
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Вячеслав Володин   Госдума   закон   имущество   инициатива   политика   
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Спикер Госдумы назвал инициативу «законом для негодяев».

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин вновь высказался за привлечение к ответственности граждан, которые уехав из России, безнаказанно «льют грязь» на страну. Идея создания «закона для негодяев» возникла в ходе дискуссии в Госдуме об интервью актёра Смольянинова, который заявил, что хотел бы воевать за одну восточноевропейскую страну и ему плевать, если территория России превратится в радиоактивный пепел.


Володин считает, что переехавшие за границу «негодяи» продолжают «публично лить грязь на Россию», полагая, что российские ведомства их не достанут, хотя заявления многих деятелей с точки зрения российского законодательства можно расценить как призывы к экстремизму, реабилитацию нацизма или дискредитацию ВС РФ. И чтобы лишить таких людей чувства безнаказанности, следует добавить в Уголовный кодекс новые статьи, которые позволят отбирать у них недвижимость, благодаря которой они безбедно живут за границей.

«В этой ситуации правильно будет соответствующие статьи Уголовного кодекса дополнить пунктом о конфискации у негодяев имущества в РФ, которого у них достаточно, чтобы возместить нанесенный ущерб», — написал Володин.

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Глава Крыма Сергей Аксенов одним из первых поддержал инициативу Володина. Он заявил, что паразитов, продолжающих жить за счёт ненавистной России, надо вытравливать. Также он отметил, что Крым уже идёт по этому пути.

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Метки: Вячеслав Володин   Госдума   закон   имущество   инициатива   политика   
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12  комментариев
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86
Мандалай Иванович Час назад
Когда уже будут раскулачивать тех, кто разворовывает страну находясь у власти, а не артистов пожелавших жить в другой стране. При том, что у власть имущих дети-жены и другие родственники живут в странах, которые власти неистово критикуют.
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2k
Dema 23 минуты назад
Конечно же имущество раскулаченных пойдёт в карман тем,кого самих давно раскулачить надо.
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41k
Игорь 49 минут назад
Володин предложил, Медведев заявил... А когда дела будут? Или за дела отвечать придётся, а за предложения и заявления нет?

Готовиться конечно к этому надо, НО начинать поле того, как запад наши замороженные активы начнёт дербанить.
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1k
Nico Час назад
А почему только сограждане, и иностранцев нужно, включая украинцев. Ведь у многих в России имущество и бизнес. Или могут пострадать уважаемые люди)?
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14k
dimitr Час назад
Правильно.
Не ворьё в правительстве, думе и прочих государствекнных и окологосударственных фигнях, у которых собственность и счета по стоимости в десятки и сотни раз превышает любые возможные доходы, а артистов))
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8k
SuperTroll Час назад
А ворующих миллиарды на местах и в гос думе понять и простить?
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8k
Борис Карабанов 2 часа назад
А разве ещё не все депутаты с подобной инициативой отметились за 11 месяцев? Или у них очередь расписана по дням? Один день - один депутат с этой инициативой? Инициативные же у нас депутаты, просто, любо-дорого!
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24
Игорь Титов Борис Карабанов Полчаса назад
Языков много, а царская жопа одна. Пришлось в очереди стоять.
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