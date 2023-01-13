Володин предложил «раскулачивать» граждан, оскорбляющих Россию из-за рубежа

Спикер Госдумы назвал инициативу «законом для негодяев».
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин вновь высказался за привлечение к ответственности граждан, которые уехав из России, безнаказанно «льют грязь» на страну. Идея создания «закона для негодяев» возникла в ходе дискуссии в Госдуме об интервью актёра Смольянинова, который заявил, что хотел бы воевать за одну восточноевропейскую страну и ему плевать, если территория России превратится в радиоактивный пепел.
Володин считает, что переехавшие за границу «негодяи» продолжают «публично лить грязь на Россию», полагая, что российские ведомства их не достанут, хотя заявления многих деятелей с точки зрения российского законодательства можно расценить как призывы к экстремизму, реабилитацию нацизма или дискредитацию ВС РФ. И чтобы лишить таких людей чувства безнаказанности, следует добавить в Уголовный кодекс новые статьи, которые позволят отбирать у них недвижимость, благодаря которой они безбедно живут за границей.
«В этой ситуации правильно будет соответствующие статьи Уголовного кодекса дополнить пунктом о конфискации у негодяев имущества в РФ, которого у них достаточно, чтобы возместить нанесенный ущерб», — написал Володин.
Глава Крыма Сергей Аксенов одним из первых поддержал инициативу Володина. Он заявил, что паразитов, продолжающих жить за счёт ненавистной России, надо вытравливать. Также он отметил, что Крым уже идёт по этому пути.
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Готовиться конечно к этому надо, НО начинать поле того, как запад наши замороженные активы начнёт дербанить.
Не ворьё в правительстве, думе и прочих государствекнных и окологосударственных фигнях, у которых собственность и счета по стоимости в десятки и сотни раз превышает любые возможные доходы, а артистов))
Меня забавляет как часто в последнее время эта шушера, сказочно обогатившаяся на госслужбе, стала использовать такое крамольное понятие для ворья, как "конфисковать"!
Ничему их история не учит. Каток конфискаций рано или поздно может ведь и по ним проехаться, а там есть за что спросить, без сомнения!