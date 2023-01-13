Володин предложил «раскулачивать» граждан, оскорбляющих Россию из-за рубежа

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин вновь высказался за привлечение к ответственности граждан, которые уехав из России, безнаказанно «льют грязь» на страну. Идея создания «закона для негодяев» возникла в ходе дискуссии в Госдуме об интервью актёра Смольянинова, который заявил, что хотел бы воевать за одну восточноевропейскую страну и ему плевать, если территория России превратится в радиоактивный пепел.



Володин считает, что переехавшие за границу «негодяи» продолжают «публично лить грязь на Россию», полагая, что российские ведомства их не достанут, хотя заявления многих деятелей с точки зрения российского законодательства можно расценить как призывы к экстремизму, реабилитацию нацизма или дискредитацию ВС РФ. И чтобы лишить таких людей чувства безнаказанности, следует добавить в Уголовный кодекс новые статьи, которые позволят отбирать у них недвижимость, благодаря которой они безбедно живут за границей.



«В этой ситуации правильно будет соответствующие статьи Уголовного кодекса дополнить пунктом о конфискации у негодяев имущества в РФ, которого у них достаточно, чтобы возместить нанесенный ущерб», — написал Володин.