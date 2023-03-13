«Банки в безопасности»: Байден не смог успокоить вкладчиков своим экстренным обращением

В связи с непростой ситуацией в банковской сфере президент США Джозеф Байден выступил с коротким, но очень важным обращением к гражданам, инвесторам и вкладчикам США. Предполагалось, что его экстренное выступление вернёт доверие к банкам и люди перестанут панически продавать акции и снимать деньги со счётов, лишая их необходимой ликвидности. Но судя по результатам его речи, уверить американцев в незыблемости банковской системы не удалось.





После 5-минутнго обращения Байдена, инвесторы принялись массово продавать акции крупнейших банков, ожидая ухудшения ситуации. Некоторые финансовые организации потеряли в цене 30 и более процентов. Более того, зацепило и Европу: Credit Suisse — 14%, UniCredit — 9%, Deutsche bank и Raiffaisen —7%, KbW —12%, Sabadell —10%, Santander — 8%.