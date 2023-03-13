FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Банки и финансы 98 постов • 69 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Банки и финансы
«Банки в безопасности»: Байден не смог успокоить вкладчиков своим экстренным обращением

«Банки в безопасности»: Байден не смог успокоить вкладчиков своим экстренным обращением

Автор:
13 марта 2023 18:24
Сообщество : Банки и финансы
Метки: Джозеф Байден   банки   выступление   кризис   политика   финсектор   экономика   
3136
2
1

Финсектор США зашатало ещё больше.

В связи с непростой ситуацией в банковской сфере президент США Джозеф Байден выступил с коротким, но очень важным обращением к гражданам, инвесторам и вкладчикам США. Предполагалось, что его экстренное выступление вернёт доверие к банкам и люди перестанут панически продавать акции и снимать деньги со счётов, лишая их необходимой ликвидности. Но судя по результатам его речи, уверить американцев в незыблемости банковской системы не удалось.


После 5-минутнго обращения Байдена, инвесторы принялись массово продавать акции крупнейших банков, ожидая ухудшения ситуации. Некоторые финансовые организации потеряли в цене 30 и более процентов. Более того, зацепило и Европу: Credit Suisse — 14%, UniCredit — 9%, Deutsche bank и Raiffaisen —7%, KbW —12%, Sabadell —10%, Santander — 8%.

В своей короткой речи Байден заявил, что сейчас не 2008 год и банки после тогдашнего кризиса относятся к финансам более ответственно. Банковский сектор в безопасности и депозиты каждого гражданина "будут там, когда они вам понадобятся". Также президент США пообещал уволить топ-менеджеров обанкротившихся банков, а виновных привлечь к ответственности.


Своё выступление Джозеф Байден закончил классическим бегством уходом от вопросов журналистов, которые спросили его о том, может ли он пообещать американцам, что страну не ждёт цепная реакция из-за банкротства Silicon Valley Bank и Signature Bank.

Напомним, 11 марта обанкротился Silicon Valley Bank (SVB), который инвестировал в компании и стартапы из Кремниевой долины. Банк занимал 16 строчку среди крупнейших кредитных организаций Америки. В 2008 году, к слову, похожая ситуация стала отправной точкой глобального кризиса.


Перед этим, неделей ранее, регуляторы закрыли крипто-ориентированный банк Silvergate. А затем, 12 марта, закрылся Signature Bank, у которого на балансе был схожий с SVB пакет акций. Нью-йоркский регулятор не дал акциям "упасть в пол" и принял решение приостановить торги.

Источник:

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Банки и финансы"
Метки: Джозеф Байден   банки   выступление   кризис   политика   финсектор   экономика   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
52  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Frank Borman 2 часа назад
Никогда еще Америка не жила так плохо, как при Путине.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
20k
Davy Jones 15 минут назад
Помнится уже один дед так говорил и даже на рельсы лечь обещал, а через его могилу до сих пор не то что жд ветку, даже трамвайные пути не положили за это.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
727
Николай 16 минут назад
А может мне кто то обьяснить почему он Джо, а не Джозеф? Это ж типа как Путина назвать Вовчик или Вован, тока на государственном уровне. Или ошибаюсь?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57k
Крокоди́л 21 минуту назад
сейчас Америка рухнет....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
951
Andrey Полчаса назад
Прикольный робот, ходит как человек
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21
VV Andrey 22 минуты назад
Новая разработка Илона Маскова. Называется Biden-T1488
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
alex9845 40 минут назад
Очевидно сейчас напечатают себе опять триллион -другой чисто на доверии мира и всё будет у Байдена опять хорошо,появятся новые миллиарды для Зеленского, ну а мир ждёт инфляция конечно. Особенно это порадует тех у кого кредит на жильё.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Андрей Крылов 50 минут назад
Чего издеваться над делом Он выжил ид з ума. и все6 об бэтом знают.ю А какая разница кто изобрадает президента яяяяяяяСША? Там хоть медузу выберут, ни чгео не изменится. Там президент ни чсгео не решает. яОн - шипрма. Обезьяну черножопую уже избирали, и какизх только идиотов там не было в презиках за последние пол века? Со времнён , наверное, убиенного Кенеди там польность властвует большой капитал и транснациональные корпорации. И нет ни какой разницы что там формально "главный". "петрушка"., типа избираемыхй из всего двух партий. Там система куда "веселее" однопартийного СССР. У нас хть было время, когда демократический централизм реально работал, система отзыва дупутатов и реальное народовластие. Там же вся "демократия" просто балаган.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21
VV 52 минуты назад
Фишкяне! Как вам?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 53 минуты назад
начало-конца Пиндосии...будем надеяться БШП(банановые штаты пендосии)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
66
twincam ☭Cheкаво☭ZOV☭ 45 минут назад
В каменный век их, пусть костры из доллАрив жгут.
Опыта выживания от глобальных катаклизмов и зомби у них предостаточно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Пётр Час назад
А почему он не сказал: путинское банкротство банков, цены же у них Путин повышал....Даже странно, всё тема уже не канает....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
283
Андрей Пётр 53 секунды назад
Не успели ещё, на днях скажут....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Горожанин Час назад
А России всё равно. Изоляция от западной финансовой системы - начинает положительно и реально работать на Россию. Запад, похоже, допиливает сук, на котором сидит. Задорнов мало что прав - он, как истинный гуманист, предупреждал западных дураков, что они дураки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Alex Час назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
71k
Пётровыч Час назад
Это происходит каждые 10-15 лет. Пирамиду надо сдувать время от времени.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
351
Дмитрий Пётровыч 59 минут назад
Для этого ими и делаются войны!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
433
Андрей Рылов Пётровыч 49 минут назад
В реальности, такая экономика исключительно экстенсивная, живет только за счет экспансии (роста). Экспанчия может быть легкой - на незащищенные территории и страны, и тяжелой - с военными действиями.
Проблема США в том, что сейчас им расширяться некуда: незянятых стран уже не осталось, на врагов хрен наедешь, даже у Кима своя бомбы завелась, не говоря о России и Китае, дошло уже до того, что стали жрать своих союзников в Европе, выдаивая из них все что можно, но и это ненадолго. Экономика финансовых спекуляций требует избавления от пузырей и долгов. Ждем большой Бада-Бумс в виде второй гражданской войны в США.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
325
Liberman Час назад
от как хорошо что мы отписались от их банковской системы! )))) но ничего, ща еще пару триллионов напечатают а союзники скупят(бедная Япония, они пашут а америкосы просаживают), Европа сама в долгах.Индия если только поможет? Или Китай купит что б не допустить обесценивания того что накупил до этого?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Михаил Час назад
Омерика в опасности! Срочно оказать финансовую помощь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
792
Дмитрий Час назад
Ну вот и началось.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
435
Вася Васильев Дмитрий Полчаса назад
пока нет...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Kucher Час назад
Не мешайте самоходному деду. Пусть дальше в том же духе продолжает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
фрол фомич Час назад
Дальше будет интереснее. Пойду покупать золото,не драгоценности и слитки а обезличенный золотой сертификат
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
433
Андрей Рылов фрол фомич 47 минут назад
А ты в курсе, что покупая золото, ты платишь не только его стоимость, но и НДС, а при продаже золота тебе вернут только его стоимость, причем с дисконтом. Сколько понадобится времени на рост цены золота, чтобы компенсировать 20% НДС и % маржи банка?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21
VV Андрей Рылов 17 минут назад
c инвестиционным золотом так же?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
433
Андрей Рылов VV 9 минут назад
Так в том и нае*ка от государства. Требовали уже снять НДС несколько раз, но, по-моему, так и не сняли. Если есть желание инвестировать в золото - покупайте Крюгерранды.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
GROMOZEKA Час назад
З@епца выступил дед бидон.
Надо было на Бис вызвать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Касьян Пуздой 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Трям 2 часа назад
Пора проводить референдум о присоединении пендостана к РФ! Иначе они не выживут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 13 комментариев
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

138994



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 11 марта
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 11 марта
Непобедимый чемпион и самый крутой рейнджер Техаса: 15 фактов о Чаке Норрисе
Непобедимый чемпион и самый крутой рейнджер Техаса: 15 фактов о Чаке Норрисе
Набирающие популярность в сообществах
25-летнюю ОКУ с пробегом в 1000 км выставили на продажу
25-летнюю ОКУ с пробегом в 1000 км выставили на продажу
Шикарное купе-кабриолет BMW M3 Е30 продали за 102 000 $
Шикарное купе-кабриолет BMW M3 Е30 продали за 102 000 $
Китайцы изобрели гаджет для поцелуев на расстоянии (видео)
Китайцы изобрели гаджет для поцелуев на расстоянии (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ночные голоса

Лучшие демотиваторы
Мужчины обычно все вещи вешают на пол

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#Прикол#животные#Фотографии#подборка#криминал#США#инцидент#знаменитости
#Юмор#СССР#в мире#новости#история#машина#люди#шоу бизнес#аварии#комментарии
#интересно#картинки#интересное#Приколы#дтп#автомобили#Мемы#Жизнь#дети#соцсети
Китайцы изобрели гаджет для поцелуев на расстоянии (видео) Китайцы изобрели гаджет для поцелуев на расстоянии (видео) "Если ты против власти — значит, ты либо еврей, либо ...": откровение иноагента Галкина восприняли как каминг-аут "Если ты против власти — значит, ты либо еврей, либо ...": откровение иноагента Галкина... Утомил: Зеленскому опять не дадут выступить на вручении премии "Оскар" Утомил: Зеленскому опять не дадут выступить на вручении премии "Оскар" Сколько стоит непродажный артист? Лобода готова спеть перед русскими клиентами за 100 тысяч евро Сколько стоит непродажный артист? Лобода готова спеть перед русскими клиентами за 100 тысяч евро "Мне дважды вскрывали череп, чтобы найти мозг": Байден попытался пошутить, но все поверили "Мне дважды вскрывали череп, чтобы найти мозг": Байден попытался пошутить, но все поверили Грета Тунберг призвала к свержению капиталистической системы Запада Грета Тунберг призвала к свержению капиталистической системы Запада

На что жалуетесь?

Вернуться