«Банки в безопасности»: Байден не смог успокоить вкладчиков своим экстренным обращением

Финсектор США зашатало ещё больше.
В связи с непростой ситуацией в банковской сфере президент США Джозеф Байден выступил с коротким, но очень важным обращением к гражданам, инвесторам и вкладчикам США. Предполагалось, что его экстренное выступление вернёт доверие к банкам и люди перестанут панически продавать акции и снимать деньги со счётов, лишая их необходимой ликвидности. Но судя по результатам его речи, уверить американцев в незыблемости банковской системы не удалось.
После 5-минутнго обращения Байдена, инвесторы принялись массово продавать акции крупнейших банков, ожидая ухудшения ситуации. Некоторые финансовые организации потеряли в цене 30 и более процентов. Более того, зацепило и Европу: Credit Suisse — 14%, UniCredit — 9%, Deutsche bank и Raiffaisen —7%, KbW —12%, Sabadell —10%, Santander — 8%.
В своей короткой речи Байден заявил, что сейчас не 2008 год и банки после тогдашнего кризиса относятся к финансам более ответственно. Банковский сектор в безопасности и депозиты каждого гражданина "будут там, когда они вам понадобятся". Также президент США пообещал уволить топ-менеджеров обанкротившихся банков, а виновных привлечь к ответственности.
Своё выступление Джозеф Байден закончил классическим
бегством уходом от вопросов журналистов, которые спросили его о том, может ли он пообещать американцам, что страну не ждёт цепная реакция из-за банкротства Silicon Valley Bank и Signature Bank.
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Напомним, 11 марта обанкротился Silicon Valley Bank (SVB), который инвестировал в компании и стартапы из Кремниевой долины. Банк занимал 16 строчку среди крупнейших кредитных организаций Америки. В 2008 году, к слову, похожая ситуация стала отправной точкой глобального кризиса.
Перед этим, неделей ранее, регуляторы закрыли крипто-ориентированный банк Silvergate. А затем, 12 марта, закрылся Signature Bank, у которого на балансе был схожий с SVB пакет акций. Нью-йоркский регулятор не дал акциям "упасть в пол" и принял решение приостановить торги.
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Опыта выживания от глобальных катаклизмов и зомби у них предостаточно.
Проблема США в том, что сейчас им расширяться некуда: незянятых стран уже не осталось, на врагов хрен наедешь, даже у Кима своя бомбы завелась, не говоря о России и Китае, дошло уже до того, что стали жрать своих союзников в Европе, выдаивая из них все что можно, но и это ненадолго. Экономика финансовых спекуляций требует избавления от пузырей и долгов. Ждем большой Бада-Бумс в виде второй гражданской войны в США.
Из США по данным США, на Украину было поставлено около 1.15 миллиона одних только снарядов для арты.
Надо было на Бис вызвать