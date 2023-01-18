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Электронные сигареты - всё: в Госдуме хотят запретить вейпы и всё, что с ними связано

Электронные сигареты - всё: в Госдуме хотят запретить вейпы и всё, что с ними связано

Автор:
18 января 2023 14:03
Сообщество : Жить в России
Метки: Вячеслав Володин   Госдума   вейп   зпрет   подростки   электронные сигареты   
1015
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Такое поручение дал Вячеслав Володин и призвал разобраться с «электронками» как можно быстрее.

В прошлом году их уже планировали запретить. Но тогда дело как-то застопорилось. А теперь хотят взяться за них всерьёз.

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С такой инициативой выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он дал поручение профильным комитетам внести предложения о запрете:

«Давайте мы с вами, если вы не возражаете, поручим профильным комитетам — комитету по охране здоровья, комитету по вопросам просвещения, так как речь идет о детях школьного возраста, которые все больше и больше подвержены употреблению вейпов, а также комитету по делам молодежи — изучить эти вопросы в приоритетном порядке и внести предложения о возможности запрета вейпов».

При этом, в комитете ГД по охране здоровья подчеркнули, что если запретят - то только вейпы. IQOS и его аналоги трогать не будут. Как заявил его первый зампред Леонид Огуль:

«Мы поддерживаем это разумное предложение Вячеслава Викторовича. Такого от председателя ещё не было, сейчас вот поступило. Я думаю, что стопориться не будет, оно будет подробно разобрано, и будут даны уже решения».




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Метки: Вячеслав Володин   Госдума   вейп   зпрет   подростки   электронные сигареты   
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8  комментариев
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32k
Snork Snorkoff 40 минут назад
Так понимаю, производители классических сигарет, озаботившись падением доходов, кому надо денюшку занесли. Ни в коей мере не одобряю все эти электронные соски, но выглядит эта борьба именно так
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Показать 1 ответ
676
Kra 4 секунды назад
я вообще против этой химии используемой в вэйпах, непонятно что там в этих жидкостях.
курю IQOS, там все-таки табак и "не воняешь, как помойка" ))
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59k
Опиум для народа Минуту назад
Наркотическое вещество алкоголь запретить не желает этот полудурок?
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134
ruslan d 3 минуты назад
Ну и кому они помешали ?
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5k
sedoisever 24 минуты назад
И "по чистой случайности" по пабликам несут дичь: "подросток найден мёртвым, рядом лежал вейп"...
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3k
kleyman Полчаса назад
Судя по всему если не собираются трогать табакозаменители, типа IQOS и прочих испарителей, то это не инициатива Володина, а хорошо оплаченное предложение производителей табака. Я например уже лет 15 точно не курю вообще. Да и если запрещать дымить, то логично сразу все. Согласен с тем, что эта глицериновая херь убивает легкие на раз и что нельзя ее продавать малолетним долбайобам. Согласен и с тем, что шмалить на улице нельзя. Но взрослому человеку с чего запрещать то? Это его право выбирать как себя гробить.
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7k
Copycat 52 минуты назад
Ну лично я вижу это так что "когда коту нечего делать - он лижет себе яйца"
как по мне что в РФ что у нас в КЗ вэйпы, кальяны и пр. это не остро стоящая проблема, я с пяток по актуальней назову сходу

но фишка в том что с реальными проблемами надо релаьно бороться и ещё придется пойти против людей кто на этих "проблемах" наживается и крышует, легче просто издать очередной закон который ну например обяжет в магазинах повесить шторки на витрины с табачной продукцией - у нас так сделали в казахстане, что то от этого поменялось? нет не вижу. Но зато депутат который это придумал ходит довольный типа он показал что работает что то делает и ни кто его не упрекнет в том что он просто сидит штаны просиживает
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