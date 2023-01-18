Электронные сигареты - всё: в Госдуме хотят запретить вейпы и всё, что с ними связано

Такое поручение дал Вячеслав Володин и призвал разобраться с «электронками» как можно быстрее.
В прошлом году их уже планировали запретить. Но тогда дело как-то застопорилось. А теперь хотят взяться за них всерьёз.
С такой инициативой выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он дал поручение профильным комитетам внести предложения о запрете:
«Давайте мы с вами, если вы не возражаете, поручим профильным комитетам — комитету по охране здоровья, комитету по вопросам просвещения, так как речь идет о детях школьного возраста, которые все больше и больше подвержены употреблению вейпов, а также комитету по делам молодежи — изучить эти вопросы в приоритетном порядке и внести предложения о возможности запрета вейпов».
При этом, в комитете ГД по охране здоровья подчеркнули, что если запретят - то только вейпы. IQOS и его аналоги трогать не будут. Как заявил его первый зампред Леонид Огуль:
«Мы поддерживаем это разумное предложение Вячеслава Викторовича. Такого от председателя ещё не было, сейчас вот поступило. Я думаю, что стопориться не будет, оно будет подробно разобрано, и будут даны уже решения».
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курю IQOS, там все-таки табак и "не воняешь, как помойка" ))
как по мне что в РФ что у нас в КЗ вэйпы, кальяны и пр. это не остро стоящая проблема, я с пяток по актуальней назову сходу
но фишка в том что с реальными проблемами надо релаьно бороться и ещё придется пойти против людей кто на этих "проблемах" наживается и крышует, легче просто издать очередной закон который ну например обяжет в магазинах повесить шторки на витрины с табачной продукцией - у нас так сделали в казахстане, что то от этого поменялось? нет не вижу. Но зато депутат который это придумал ходит довольный типа он показал что работает что то делает и ни кто его не упрекнет в том что он просто сидит штаны просиживает