Электронные сигареты - всё: в Госдуме хотят запретить вейпы и всё, что с ними связано

С такой инициативой выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он дал поручение профильным комитетам внести предложения о запрете:

«Давайте мы с вами, если вы не возражаете, поручим профильным комитетам — комитету по охране здоровья, комитету по вопросам просвещения, так как речь идет о детях школьного возраста, которые все больше и больше подвержены употреблению вейпов, а также комитету по делам молодежи — изучить эти вопросы в приоритетном порядке и внести предложения о возможности запрета вейпов».

При этом, в комитете ГД по охране здоровья подчеркнули, что если запретят - то только вейпы. IQOS и его аналоги трогать не будут. Как заявил его первый зампред Леонид Огуль: