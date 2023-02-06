В Думе решат, как наказать сбежавших за границу россиян

В Госдуме хотят взяться за граждан, которые покинули Россию. Тех, кто просто уехал и спокойно живёт и работает за рубежом, никто трогать не будет. А вот те, кто постоянно критикует нашу страну и армию РФ, могут попасть под раздачу.

В парламенте уже собрали экспертную группу и она предложила ряд инициатив: лишение званий, конфискация недвижимости и запрет публиковать материалы в рунете. Последнее выглядит необычно - например, как запретить человеку постить в Телеграм? Или в заблокированной в России «лицекниге»?

Но это уже решат эксперты. По словам главы комитета по культуре Елены Ямпольской: