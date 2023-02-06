В Думе решат, как наказать сбежавших за границу россиян

Может дойти и до конфискации имущества.
В Госдуме хотят взяться за граждан, которые покинули Россию. Тех, кто просто уехал и спокойно живёт и работает за рубежом, никто трогать не будет. А вот те, кто постоянно критикует нашу страну и армию РФ, могут попасть под раздачу.
В парламенте уже собрали экспертную группу и она предложила ряд инициатив: лишение званий, конфискация недвижимости и запрет публиковать материалы в рунете. Последнее выглядит необычно - например, как запретить человеку постить в Телеграм? Или в заблокированной в России «лицекниге»?
Но это уже решат эксперты. По словам главы комитета по культуре Елены Ямпольской:
«Мы пригласим представителей всех ведомств, относящихся и к гуманитарной сфере, и к силовой. Уже есть предложения по возможному внесению изменений в законодательство, а также просто вопросы к силовикам, а также к Минкульту, Минэку, Центробанку, как работают те или иные уже действующие меры. Нам надо посовещаться с коллегами в рабочем режиме. После этого следующее совещание будет с представителями творческого сообщества, творческих союзов».
Планируется пара совещаний в феврале. После этого - направят инициативы Вячеславу Володину. Если он их одобрит, оформят законопроект.
«Сейчас в российском законодательстве есть дыры и законодательные перекосы, при которых уехавшие за границу деятели культуры через доверенных лиц могут продавать свою недвижимость, средства от которой направляют на нужды армии другой страны, и всё им сходит с рук», - считает член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.
Этот вопрос возник не на пустом месте. Подобные меры обсуждались с прошлого года, но всерьёз взялись за дело после интервью актёра Смольянинова*. В нём он заявил, что ему всё равно, что будет с Россией в будущем, даже если случится ядерный апокалипсис:
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После этого выступил Вячеслав Володин и заявил, что отдельные граждане позволяют себе оскорблять Россию. Так они пытаются сохранить своё благосостояние за рубежом. И предложил расценивать это как экстремизм.
Но тут нужны поправки в законах - как раз это и будут обсуждать.
*Признан иноагентом на территории России.
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- Госдума приняла закон о пожизненном наказании за диверсии
- Володин предложил «раскулачивать» граждан, оскорбляющих Россию из-за рубежа
- Госдума приняла закон об ответственности за осквернение георгиевских лент
- «Всем этим ургантам и моргенштернам, всем, кто критикует Россию из других стран»: в Совфеде предложили забрать у уехавших и критикующих Россию имущество в пользу СВО
- «Буду инициировать закон о признании этих паразитов иноагентами»: в Госдуме хотят всерьёз взяться за тех, кто уехал после начала СВО
Сидит, скажем, на "Фишках" эдакий критик-комментатор и в пух и прах костерит Россию-матушку и просто такую-то матушку за раздолбанные в прах российские провинциальные дороги на одной из которых он вчера оставил заднюю подвеску в сборе. Им тоже надо законодательно дать укорот, так сказать, прищемить язык. Чем они лучше уехавших? Я считаю, меры должны быть равнозначными, что для уехавших, что для оставшихся: имущество отобрать и поделить или передать в соцзащиту для последующего распределения, а бывших владельцев имущества выслать.
"Маккартисты проводили свои «расследования» через различные комиссии Конгресса. Сенатор Маккарти стал главой сенатской комиссии по правительственным операциям и Постоянного подкомитета по расследованиям. Его главные соучастники Г. Велд и У. Дженнер получили контроль над подкомиссией Сената по внутренней безопасности и Комиссией Палаты Представителей по расследованию антиамериканской деятельности."
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Не "МОЖЕТ", а "ДОЛЖНО" дойти.