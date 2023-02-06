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В Думе решат, как наказать сбежавших за границу россиян

В Думе решат, как наказать сбежавших за границу россиян

Автор:
06 февраля 2023 15:13
Сообщество : Жить в России
Метки: Вячеслав Володин   Госдума   Смольянинов   имущество   конфискация   наказание   россияне   
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Может дойти и до конфискации имущества.

В Госдуме хотят взяться за граждан, которые покинули Россию. Тех, кто просто уехал и спокойно живёт и работает за рубежом, никто трогать не будет. А вот те, кто постоянно критикует нашу страну и армию РФ, могут попасть под раздачу.

В парламенте уже собрали экспертную группу и она предложила ряд инициатив: лишение званий, конфискация недвижимости и запрет публиковать материалы в рунете. Последнее выглядит необычно - например, как запретить человеку постить в Телеграм? Или в заблокированной в России «лицекниге»?

Но это уже решат эксперты. По словам главы комитета по культуре Елены Ямпольской:

«Мы пригласим представителей всех ведомств, относящихся и к гуманитарной сфере, и к силовой. Уже есть предложения по возможному внесению изменений в законодательство, а также просто вопросы к силовикам, а также к Минкульту, Минэку, Центробанку, как работают те или иные уже действующие меры. Нам надо посовещаться с коллегами в рабочем режиме. После этого следующее совещание будет с представителями творческого сообщества, творческих союзов».

Планируется пара совещаний в феврале. После этого - направят инициативы Вячеславу Володину. Если он их одобрит, оформят законопроект.

«Сейчас в российском законодательстве есть дыры и законодательные перекосы, при которых уехавшие за границу деятели культуры через доверенных лиц могут продавать свою недвижимость, средства от которой направляют на нужды армии другой страны, и всё им сходит с рук», - считает член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

Этот вопрос возник не на пустом месте. Подобные меры обсуждались с прошлого года, но всерьёз взялись за дело после интервью актёра Смольянинова*. В нём он заявил, что ему всё равно, что будет с Россией в будущем, даже если случится ядерный апокалипсис:

После этого выступил Вячеслав Володин и заявил, что отдельные граждане позволяют себе оскорблять Россию. Так они пытаются сохранить своё благосостояние за рубежом. И предложил расценивать это как экстремизм.

Но тут нужны поправки в законах - как раз это и будут обсуждать.

*Признан иноагентом на территории России.

Источник:

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Метки: Вячеслав Володин   Госдума   Смольянинов   имущество   конфискация   наказание   россияне   
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14  комментариев
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5k
saliamnn 17 минут назад
А не лучше бы подумать как одеть и вооружить тех кто на передовой?Так вместо этого давай накажем кто сбежал.Мало им плевка в спину от поклонников бывших?Не тем занимаемся,господа депутаты!Или здесь умысел?Может урвать что по халяве пока хозявы в бегах?
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96k
parallax 12 минут назад
Так понимаю, проворовавшегося но молчаливого Чубайса трогать не будут?
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14k
MrForstd 16 минут назад
Кроме конфискации и запрета заработка на территории РФ думаю ничё к ним применять не надо.
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8k
Борис Карабанов Полчаса назад
Ну, хорошо, с уехавшими более или менее понятно - за критику России имущество отобрать и поделить, а как быть с критиками, которые по какой-то причине не смогли уехать или вообще не собираются менять ПМЖ?
Сидит, скажем, на "Фишках" эдакий критик-комментатор и в пух и прах костерит Россию-матушку и просто такую-то матушку за раздолбанные в прах российские провинциальные дороги на одной из которых он вчера оставил заднюю подвеску в сборе. Им тоже надо законодательно дать укорот, так сказать, прищемить язык. Чем они лучше уехавших? Я считаю, меры должны быть равнозначными, что для уехавших, что для оставшихся: имущество отобрать и поделить или передать в соцзащиту для последующего распределения, а бывших владельцев имущества выслать.
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35k
Опаньки Полчаса назад
Дать заочно срок и судебными приставами наложить арест на имущество - и не вернуться, и не продать ...
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21k
ЦСКА 44 минуты назад
Интересно, что думает про Смолянинова его крестный папа Охлобыстин и что бы про него сказал бы его "крестный" в кинематографе-Валерий Приемыхов?? Наверное уже пять раз в гробу перевернулся от слов и мыслей этой прошман.д.овки! Хотя братишка Смолянинова Емельян Николаев (кличка Ян Лютик), кидал зиги и сел по экстремизмской статье...Задатки, как говорится есть!
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116
Андрей Л 55 минут назад
А главное доносы! За донос о сбежавшем, нужно поощрять!
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59k
Парагвайский шпион Час назад
А как бы в США поступили с подобными "товарищами"???
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10k
Shtoppi Час назад
<<Может дойти и до конфискации имущества.>>
---------
Не "МОЖЕТ", а "ДОЛЖНО" дойти.
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