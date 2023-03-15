FISHKINET
Сообщество RealFishki 1310 постов • 128 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество RealFishki
В чём Боярский провинился перед Анной Самохиной

В чём Боярский провинился перед Анной Самохиной

Автор:
15 марта 2023 17:12
Сообщество : RealFishki
Метки: Анна Самохина   актёры   интересное   кино   михаил боярский   отношения   советские актеры   съемки   
1110
7

Внешность актрисы не уступала её темпераменту: горячая, эмоциональная и при этом весьма обаятельная, покоряющая любого, кто оказывался рядом. При этом неглупа и отлично танцует. Анна всегда ревностно относилась к своей личной жизни и хранила множество тайн. Одной из них была такая: Михаил Боярский не должен присутствовать на её похоронах.

В 1983 году Анна Самохина начала свою карьеру, а уже в 1987 её пригласили на роль Мерседес. "Узник замка Иф" вышел в 1988 году, после чего Самохина стала известна на всю страну. Режиссёры обратили внимание на молодую и талантливую актрису - предложения сыпались одно за другим.

×
×

Также в 1988 году она сыграла главную роль в фильме "Воры в законе", где её персонаж был абсолютной противоположностью актрисе. Анна была личностью интровертной, скромной и больше всего любила в одиночестве читать книги. Немудрено, что свою Риту она не любила за себялюбие и тупость. Но вот зрителям Рита понравилась и всё благодаря прекрасной игре Самохиной.

"Воры в законе" посмотрело 39,5 млн человек и сила народной любви была прямо противоположна мнению критиков, которые фильм обругали.

Боярский и Самохина в кадре выглядели слаженным актёрским дуэтом, а вот вне съёмочной площадки отношения у них не сложились. В 1989 году Анну позвали сниматься в картину "Дон Сезар де Базан", где ей пришлось снова работать с Михаилом. Опыт у обоих был большой, но всё равно работа шла с трудом, а всё потому, что Боярский относился к молодой актрисе пренебрежительно, часто грубо и зло подшучивая над ней. Но причина обиды была не в этом.

На всю катушку используя свой непререкаемый статус звезды экрана, Боярский постоянно переносил съёмки под свои нужды, и режиссёры шли у него на поводу. И вот как-то раз очередной перенос создал для Самохиной проблемы: она должна была быть на кинофестивале, но из-за очередной прихоти Боярского туда не попала. А Михаил ещё и отпустил язвительную ремарку, мол, молода ещё по кинофестивалям ездить. Анна сделала вывод, что этот перенос Боярский подстроил специально, чтобы не дать ей поехать на кинофестиваль, и смертельно обиделась. На всю жизнь. Избегала с ним любых встреч, хоть актёр и пытался всех убедить, что Анна ему очень даже нравилась. Ну да, что-то непохоже...

А через пару лет после того случая Боярский и Самохина снова встретились - на съёмочной площадке фильм "Царская охота". Там Анна постаралась свести контакты с Михаилом к минимуму и просто так с ним и словом не обмолвилась.

Актёр даже попытался настаивать на корректировке сценария, чтобы у него была возможность поцеловать Анну в кадре. Ему почему-то казалось, что после этого актриса растает. Вот только её никто не предупредил об изменениях, и когда Боярский стал лезть со страстными поцелуями, она стала активно сопротивляться. Неудивительно, что это стало той самой соломинкой на спину верблюду в отношении Самохиной к Боярскому.
Даже когда актриса была уже в очень тяжёлом состоянии, она попросила своих близких, чтобы на её похоронах Боярский не появлялся.

Симптомы заболевания Анна заметила в ноябре 2009 года, когда её стали мучить сильные боли в животе. После внезапной потери сознания актрису экстренно госпитализировали.
Рак желудка в четвёртой стадии. Обширные метастазы.

Врач сообщил, что пациентке осталось не больше двух месяцев. Но Анна была уверена в том, что выздоровеет и уповала на лечение нетрадиционной медициной. Но оно лишь отняло время.

В ночь на 8 февраля 2010 года Анна Самохина скончалась. Удивительно, что накануне ей стало лучше, боли отступили, она улыбалась, а близкие пришли её навестить. Актриса даже смогла сесть на кровати, чего раньше не могла сделать из-за боли.

Последний вечер Самохиной прошёл в кругу родных, а уже через несколько часов им позвонили и сказали, что актриса умерла.
На похороны пришли сотни людей. И ряд очевидцев утверждали, что видели на кладбище и в церкви мужчину, обмотанного шарфом, стоявшего чуть поодаль, и очень напоминавшего Михаила Боярского.

Источник:

Ссылки по теме:
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: Анна Самохина   актёры   интересное   кино   михаил боярский   отношения   советские актеры   съемки   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
875
Gamak 57 минут назад
Что тут скажешь? Жаль, что молодые и неповторимые рано уходят.
Вечная память и царствие небесное!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Григорий Бабкин 2 минуты назад
"Узник замка Иф" - уродливейшая попытка экранизации "Графа Монте-Кристо". Не спасли актёры. Даже Петренко. Музыка и песни Градского - единственная достойная вещь в этом, с позволения сказать, фильме. По моему мнению.
А Самохина - в любом фильме, выше всех похвал. Очень обидно было, когда умерла. Столько разных бездарей воздух портят и им хоть бы х*уй. А прекрасная женщина ушла.
"Царская охота" с ней, кто не видел - гляньте обязательно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
sedoisever 13 минут назад
Неплохая актриса. Но без впечатлений со стороны Боярского этот рассказ выглядит, как сплетня.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Владимир 46 минут назад
>> Удивительно, что накануне ей стало лучше, боли отступили
Чаще всего так и происходит, за день до точки становится лучше..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
minimalism

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

126996



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Американский беспилотник MQ-9 Reaper упал в море недалеко от Крыма после встречи с российским истребителем
Американский беспилотник MQ-9 Reaper упал в море недалеко от Крыма после встречи с...
«Быть русским — это стоять за правду»: актёр Стивен Сигал заявил, что он на 100% русофил
«Быть русским — это стоять за правду»: актёр Стивен Сигал заявил, что он на 100% русофил
Набирающие популярность в сообществах
История красивой песни. Vanessa Paradis - Joe le taxi (1987)
История красивой песни. Vanessa Paradis - Joe le taxi (1987)
Как бы выглядела знаменитая Мона Лиза, будь она написана в других странах
Как бы выглядела знаменитая Мона Лиза, будь она написана в других странах
Причем тут они?
Причем тут они?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Забавный Дэнни Трехо

Лучшие демотиваторы
Когда жена сказала,что маски из огурцов омолаживают и освежают всё тело

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересное#факты#аварии#позитив#забавно#США#шоу бизнес#Жизнь#отношения
#фото#животные#Прикол#автомобили#авто аварии#Мемы#картинки#познавательно#собака#дети
#интересно#машина#дтп#люди#в мире#Приколы#кино#подборка#драка#знаменитости
Первые фото компонентов гарнитуры виртуальной реальности Apple Первые фото компонентов гарнитуры виртуальной реальности Apple Брак Владимира Коренева на съёмках "Человека-амфибии" подвергся серьёзному испытанию Брак Владимира Коренева на съёмках "Человека-амфибии" подвергся серьёзному испытанию Узбекский актёр Рустам Сагдуллаев Узбекский актёр Рустам Сагдуллаев Актёр Авангард Леонтьев, который вырастил целую плеяду талантливых артистов Актёр Авангард Леонтьев, который вырастил целую плеяду талантливых артистов Всенародная слава, которая принесла ему только страдания Всенародная слава, которая принесла ему только страдания Бьёрн Андерсен: горькая судьба мальчика с ангельской внешностью Бьёрн Андерсен: горькая судьба мальчика с ангельской внешностью

На что жалуетесь?

Вернуться