В чём Боярский провинился перед Анной Самохиной

Внешность актрисы не уступала её темпераменту: горячая, эмоциональная и при этом весьма обаятельная, покоряющая любого, кто оказывался рядом. При этом неглупа и отлично танцует. Анна всегда ревностно относилась к своей личной жизни и хранила множество тайн. Одной из них была такая: Михаил Боярский не должен присутствовать на её похоронах.
В 1983 году Анна Самохина начала свою карьеру, а уже в 1987 её пригласили на роль Мерседес. "Узник замка Иф" вышел в 1988 году, после чего Самохина стала известна на всю страну. Режиссёры обратили внимание на молодую и талантливую актрису - предложения сыпались одно за другим.
Также в 1988 году она сыграла главную роль в фильме "Воры в законе", где её персонаж был абсолютной противоположностью актрисе. Анна была личностью интровертной, скромной и больше всего любила в одиночестве читать книги. Немудрено, что свою Риту она не любила за себялюбие и тупость. Но вот зрителям Рита понравилась и всё благодаря прекрасной игре Самохиной.
"Воры в законе" посмотрело 39,5 млн человек и сила народной любви была прямо противоположна мнению критиков, которые фильм обругали.
Боярский и Самохина в кадре выглядели слаженным актёрским дуэтом, а вот вне съёмочной площадки отношения у них не сложились. В 1989 году Анну позвали сниматься в картину "Дон Сезар де Базан", где ей пришлось снова работать с Михаилом. Опыт у обоих был большой, но всё равно работа шла с трудом, а всё потому, что Боярский относился к молодой актрисе пренебрежительно, часто грубо и зло подшучивая над ней. Но причина обиды была не в этом.
На всю катушку используя свой непререкаемый статус звезды экрана, Боярский постоянно переносил съёмки под свои нужды, и режиссёры шли у него на поводу. И вот как-то раз очередной перенос создал для Самохиной проблемы: она должна была быть на кинофестивале, но из-за очередной прихоти Боярского туда не попала. А Михаил ещё и отпустил язвительную ремарку, мол, молода ещё по кинофестивалям ездить. Анна сделала вывод, что этот перенос Боярский подстроил специально, чтобы не дать ей поехать на кинофестиваль, и смертельно обиделась. На всю жизнь. Избегала с ним любых встреч, хоть актёр и пытался всех убедить, что Анна ему очень даже нравилась. Ну да, что-то непохоже...
А через пару лет после того случая Боярский и Самохина снова встретились - на съёмочной площадке фильм "Царская охота". Там Анна постаралась свести контакты с Михаилом к минимуму и просто так с ним и словом не обмолвилась.
Актёр даже попытался настаивать на корректировке сценария, чтобы у него была возможность поцеловать Анну в кадре. Ему почему-то казалось, что после этого актриса растает. Вот только её никто не предупредил об изменениях, и когда Боярский стал лезть со страстными поцелуями, она стала активно сопротивляться. Неудивительно, что это стало той самой соломинкой на спину верблюду в отношении Самохиной к Боярскому.
Даже когда актриса была уже в очень тяжёлом состоянии, она попросила своих близких, чтобы на её похоронах Боярский не появлялся.
Симптомы заболевания Анна заметила в ноябре 2009 года, когда её стали мучить сильные боли в животе. После внезапной потери сознания актрису экстренно госпитализировали.
Рак желудка в четвёртой стадии. Обширные метастазы.
Врач сообщил, что пациентке осталось не больше двух месяцев. Но Анна была уверена в том, что выздоровеет и уповала на лечение нетрадиционной медициной. Но оно лишь отняло время.
В ночь на 8 февраля 2010 года Анна Самохина скончалась. Удивительно, что накануне ей стало лучше, боли отступили, она улыбалась, а близкие пришли её навестить. Актриса даже смогла сесть на кровати, чего раньше не могла сделать из-за боли.
Последний вечер Самохиной прошёл в кругу родных, а уже через несколько часов им позвонили и сказали, что актриса умерла.
На похороны пришли сотни людей. И ряд очевидцев утверждали, что видели на кладбище и в церкви мужчину, обмотанного шарфом, стоявшего чуть поодаль, и очень напоминавшего Михаила Боярского.
Источник:
- Актёр Авангард Леонтьев, который вырастил целую плеяду талантливых артистов
- Всенародная слава, которая принесла ему только страдания
- Брак Владимира Коренева на съёмках "Человека-амфибии" подвергся серьёзному испытанию
- Узбекский актёр Рустам Сагдуллаев
- Бьёрн Андерсен: горькая судьба мальчика с ангельской внешностью
Вечная память и царствие небесное!
А Самохина - в любом фильме, выше всех похвал. Очень обидно было, когда умерла. Столько разных бездарей воздух портят и им хоть бы х*уй. А прекрасная женщина ушла.
"Царская охота" с ней, кто не видел - гляньте обязательно.
Чаще всего так и происходит, за день до точки становится лучше..