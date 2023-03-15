В чём Боярский провинился перед Анной Самохиной

А через пару лет после того случая Боярский и Самохина снова встретились - на съёмочной площадке фильм "Царская охота". Там Анна постаралась свести контакты с Михаилом к минимуму и просто так с ним и словом не обмолвилась.

Актёр даже попытался настаивать на корректировке сценария, чтобы у него была возможность поцеловать Анну в кадре. Ему почему-то казалось, что после этого актриса растает. Вот только её никто не предупредил об изменениях, и когда Боярский стал лезть со страстными поцелуями, она стала активно сопротивляться. Неудивительно, что это стало той самой соломинкой на спину верблюду в отношении Самохиной к Боярскому.

Даже когда актриса была уже в очень тяжёлом состоянии, она попросила своих близких, чтобы на её похоронах Боярский не появлялся.